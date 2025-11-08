ข่าวดาราบันเทิง

‘เจเรมี เรนเนอร์’ งานเข้า ผู้สร้างหนังแฉ คุกคามทางเพศ-ส่งภาพโป๊ เมาอาละวาด ต้องขังตัวเองในห้องน้ำ กลัวตาย

เผยแพร่: 08 พ.ย. 2568 11:50 น.| อัปเดต: 08 พ.ย. 2568 11:50 น.
ดาราฮอลลีวูด อเวนเจอร์ส ‘เจเรมี เรนเนอร์’ ถูกสาวอดีตคนรัก กล่าวหา คุกคามทางเพศ ขู่แจ้ง ICE ขับไล่ หลังถูกจับได้ว่าส่งภาพโป๊

อี้ โจว ผู้สร้างหนังชาวจีนวัย 37 ปี เผย เจเรมี เรนเนอร์ คุกคามด้วยการส่งภาพอนาจารส่วนตัว เมื่อถูกทวงถามเรื่องความประพฤติ เขากลับขู่โทรแจ้งหน่วยงาน ICE ขับไล่ และมีพฤติกรรมเมาสุราอาละวาดใส่จนเธอต้องล็อกห้องหนี

อี้ โจว เผยว่า เรนเนอร์ ใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์ของพวกเขา

กำลังเป็นข่าวช็อกแฟนหนังมาร์เวล เจเรมี เรนเนอร์ โดนแฉพฤติกรรมแย่หลังกล้องกับอี้ โจว โดยฝ่ายหญิงให้สัมภาษณ์กับ Daily Mail ว่าเธอมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับ เรนเนอร์ เขาส่งภาพลามกอนาจารของเขาเองมาให้เธอโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วย ผ่ านข้อความส่วนตัวและ WhatsApp เมื่อเดือนมิถุนายน 2025

ทั้งคู่เริ่มมีความสัมพันธ์กันในฐานะคนรัก โจว จึงชวน เรนเนอร์ มาร่วมงานสร้างภาพยนตร์สารคดีและภาพยนตร์แอนิเมชัน 2 เรื่องของเธอ

โจว ให้หลักฐานเป็นภาพหน้าจอข้อความ WhatsApp กับ Daily Mail รวมถึงคลิปวิดีโอโป๊สั้นๆ ที่ เรนเนอร์ ถูกกล่าวหาว่าส่งมา

เจเรมี เรนเนอร์ ถูกกล่าวหาว่าส่งภาพโป๊ให้กับอี้ โจว

ผู้สร้างภาพยนตร์รายนี้เผยว่า เธอรู้สึกกลัวถึงชีวิต เมื่อ เรนเนอร์ เมาสุราอย่างหนักระหว่างการประชุมเรื่องสารคดี Chronicles Of Disney ที่บ้านของเขาในเมืองรีโน รัฐเนวาดา

โจว กล่าวว่า “ฉันกำลังคุยเรื่องโลจิสติกส์ของสารคดี จากนั้นเขาก็ดื่มไวน์คนเดียวไปหนึ่งขวด และเริ่มโมโห ตะโกนเป็นเวลาสองชั่วโมง ฉันต้องล็อกตัวเองอยู่ในห้องเพื่อความปลอดภัย ฉันภาวนาขอไม่ให้เขาเข้ามาในห้องตอนกลางคืน เพราะเขาโกรธมาก ฉันไม่พูดอะไรสักคำ ฉันกลัวชีวิตตัวเองมาก”

ภาพหน้าจอข้อความ WhatsApp ระบุพฤติกรรมไม่เหมาะสมของ เรนเนอร์

ข้อความที่ โจว ส่งให้เพื่อนร่วมงานของดิสนีย์ระหว่างการประชุมเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ระบุว่า เรนเนอร์ เป็นคนใช้ความรุนแรง และเธอกลัวมาก

โจว ระบุในอินสตาแกรมว่า เรนเนอร์ “ใช้ประโยชน์” จากเธอ จากนั้นปฏิเสธความสัมพันธ์รวมถึงผลงานร่วมกัน

โจว กล่าวว่า “เมื่อฉันทวงถามเป็นการส่วนตัวถึงพฤติกรรมไม่เหมาะสมในอดีต และขอให้เขาเคารพฉันในฐานะผู้หญิงและผู้สร้างภาพยนตร์ เขากลับขู่ว่าจะเรียกหน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง (ICE) มาจัดการ การกระทำนั้นทำให้ฉันตกใจและหวาดกลัวอย่างมาก”

เรนเนอร์ เคยถูกอดีตภรรยากล่าวหาเรื่องยาเสพติดและความรุนแรง
Screenshot

เธอยังให้ข้อความ WhatsApp ที่กล่าวหา เรนเนอร์ ว่าใช้ทุกแอปพลิเคชันส่งภาพน้องชาย

ก่อนหน้านี้ เรนเนอร์ เคยถูก ซอนนี พาเชโก อดีตภรรยา กล่าวหาเรื่องการใช้ยาเสพติดอย่างอันตราย ขู่ฆ่าเธอและตัวเขาเอง ในช่วงการต่อสู้คดีสิทธิ์เลี้ยงดูบุตรสาวเมื่อปี 2019

เรนเนอร์ ปฏิเสธข้อกล่าวหาเหล่านี้ในการสัมภาษณ์กับ The Guardian ต้นปีนี้ ปัจจุบันเขาและอดีตภรรยาได้สิทธิ์เลี้ยงดูบุตรร่วมกัน

ที่มา: Hollywood Star Jeremy Renner, 54, Accused of Vile ‘ICE’ Threat Against Female Moviemaker, 34

ช็อตหวิว เจเรมี อัลเลน ไวต์ ใส่กางเกงในท้าแดด อวดหุ่นแซ่บกลางนิวยอร์ก

ตำรวจเผย ‘เจเรมี เรนเนอร์’ ถูกรถตักหิมะทับ เพราะช่วยหลาน

เจเรมี เรนเนอร์ ปัดไม่เล่น ฮอว์คอาย ซีซั่น 2 เพราะถูกลดค่าตัว 50%

เผยแพร่: 08 พ.ย. 2568 11:50 น.| อัปเดต: 08 พ.ย. 2568 11:50 น.
