ส่งกำลังใจ นางเอกดัง ป่วยกะทันหัน หมอหาสาเหตุไม่เจอ ต้องประกาศพักงานไม่มีกำหนด

GIFT T.เผยแพร่: 14 ต.ค. 2568 10:40 น.| อัปเดต: 14 ต.ค. 2568 10:32 น.
ส่งกำลังใจ นางเอกดัง ป่วยโรคแปลก หมอหาสาเหตุไม่เจอ ต้องประกาศพักงานไม่มีกำหนด

ส่งกำลังใจ นางเอกดัง ป่วยโรคแปลก ทำน้ำหนักลดฮวบ 5 กิโลกรัมภายใน 2 เดือน แพทย์หาสาเหตุไม่เจอ ต้องประกาศพักงานไม่มีกำหนด

แฟนคลับทั่วโลกช็อก เมื่อจู่ ๆ นางเอกชื่อดังแดนมังกร อย่าง ไป๋ลู่ (Bai Lu) ออกมาประกาศพักงานในวงการบันเทิงชั่วคราวอย่างไม่มีกำหนด หลังต้องเผชิญอาการป่วยด้วยโรคประหลาดที่แม้แต่หมอก็ยังวินิจฉัยไม่ได้

ไป๋ลู่ ต้องทนกับอาการป่วยที่ไม่ทราบสาเหตุของโรคนี้มาตลอดหลายเดือน ทำให้เธอน้ำหนักตัวลดลงกว่า 5 กิโลกรัม แถมสุขภาพยังทรุดโทรมอย่างรวดเร็ว นางเอกสาวเผยว่า

“ไม่รู้ว่าทุกคน สังเกตหรือไม่ ว่าในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมเธอไม่ค่อยโพสต์อะไรลงโซเชียลมีเดียเลย ซึ่งนั่นเป็นเพราะว่าเธอมีอาการป่วย มันเป็นโรคแปลกที่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีใครรู้ว่ามันคืออะไรแน่ชัด เธอเริ่มปวดหัวราว ๆ วันที่ 17 กรกฎาคม ปวดตั้งแต่คอถึงไหล่ และส่วนอื่น ๆ

เธอไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายแผนก ทั้งกระดูก เส้นประสาท แต่ก็ไม่มีใครช่วยได้ สุดท้ายเธอจึงเข้ารับการฝังเข็มจากแพทย์แผนจีน หลังจากนั้นอาการก็ดีขึ้น เวลาป่วย มีหลายคืนที่เธอรู้สึกหมดหนทางและสิ้นหวัง มี 2 ครั้งที่เธอต้องบินไปปักกิ่งพร้อมกับอาการป่วยหนัก เธอต้องทนทุกข์ทรมานตลอดการเดินทางอันยาวนานบนเครื่องบิน”

นางเอกดัง สุดกลั้นน้ำตาเมื่อเธอได้รับรู้ถึงความห่วงใยของเหล่าแฟนคลับที่ส่งมาให้เธออย่างต่อเนื่องในขณะที่กำลังรับการรักษาด้วยการฝังเข็ม โดยแพทย์แผนจีน ไป๋ลู่ เล่าด้วยเสียงสั่นเครือว่า “สิ่งที่ทำให้เธอได้รับกำลังใจขึ้นมาอีกครั้ง ก็คือ ข้อความจากแฟน ๆ ที่เธอเห็นผ่านแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ ทุกคนบอกว่า ชอบละครทุกเรื่องของเธอและกำลังรอเรื่องต่อไปของเธออยู่ และไม่ว่าเธอจะเล่นละครแนวไหน ละครเรื่องนี้จะต้องดีที่สุดแน่นอน ซึ่งช่วงที่เธอป่วย คนรอบข้างเธอที่คอยให้กำลังใจเธอ ก็ยังรู้สึกไร้หนทางและทุกข์ไปพร้อม ๆกัน แต่เมื่อเธอเห็นข้อความเหล่านี้ที่ให้กำลังใจ เธอก็บอกกับตัวเองว่าเธอต้องหายดี”

ส่งกำลังใจ นางเอกดัง ป่วยโรคแปลก หมอหาสาเหตุไม่เจอ ต้องประกาศพักงานไม่มีกำหนด

ทำความรู้จัก ประวัติ ไป๋ลู่ จากนางแบบ สู่นางเอกแถวหน้าของจีน

ไป๋ลู่ (Bai Lu) เกิดเมื่อวันที่ 23 กันยายน ค.ศ. 1994 ณ มณฑลเจียงซู ประเทศจีน สำเร็จการศึกษาจากสถาบันอาชีวศึกษาและเทคนิคการท่องเที่ยวและการพาณิชย์ฉางโจว เธอเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการเป็นนางแบบ ก่อนจะก้าวเข้ามามีบทบาทในฐานะนักแสดงหญิงเมื่อปี 2016

ไป๋ลู่ ได้ร่วมถ่ายทำภาพยนตร์สั้นสำหรับนิตยสารวรรณกรรม ในปี 2015 นั่นคือจุดเริ่มต้นและจุดเปลี่ยนชีวิตครั้งสำคัญของเธอ ต่อมาในปี 2016 ไป๋ลู่ ได้ร่วมแสดงในภาพยนตร์สั้นที่ผลิตโดย Cattree Studio จากนั้นในปี 2017 เธอได้รับบทนำเป็นครั้งแรกในภาพยนตร์เรื่อง King Is Not Easy

หลังจากนั้นในปี 2018 ไป๋ลู่ ได้กลายเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางจากการได้ร่วมเป็นนักแสดงนำของภาพยนตร์เรื่อง องค์หญิงสวมรอย Untouchable Lovers ซึ่งผลงานการแสดงชิ้นนี้เองที่ทำให้ ไป๋ลู่ คว้ารางวัลนักแสดงหน้าใหม่ยอดเยี่ยมจากงาน iQiYi All-Star Carnival 2018 มาครอง

จากนั้นผลงานการแสดงของ ไป๋ลู่ ก็ได้รับความนิยมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ The Legends (2019), วุ่นรักนักเรียนเตรียมทหาร Arsenal Military Academy (2019), ครึ่งทางรัก Love is Sweet (2020), ทุกชาติภพ กระดูกงดงาม ภาคอดีต, ทุกชาติภพ กระดูกงดงาม ภาคปัจจุบัน (2021) และ จันทราอัสดง Till The End Of The Moon (2023) จนทำให้เธอกลายเป็นนักแสดงแถวหน้าของวงการไปโดยปริยาย

นอกจากรางวัล นักแสดงหน้าใหม่ยอดเยี่ยม ในงาน iQiYi All-Star Carnival 2018 แล้ว ในปี 2021 ไป๋ลู่ ก็คว้ารางวัล นักแสดงหญิงยอดนิยมแห่งปีจากงาน “2021 iQIYI Scream Night” ต่อมาในปี 2022 เธอได้รับรางวัลนักแสดงหญิงยอดนิยมจากงาน Global Diplomats’ Chinese Culture Night และรางวัลนักแสดงหญิงยอดเยี่ยมแห่งปีจากเทศกาลโทรทัศน์จีน-อเมริกัน สำหรับบทบาทในละครเรื่อง “Forever and Ever” อีกด้วย ทั้งนี้เธอยังพิสูจน์ความสามารถที่นอกเหนือจากการเป็นนางแบบ และนักแสดง คือ ไป๋ลู่ มีโอกาสได้ร้องเพลงประกอบละครหลายเรื่องที่เธอแสดงด้วย

อ้างอิงจาก : IG bailu_923, mydramalist

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 14 ต.ค. 2568 10:40 น.| อัปเดต: 14 ต.ค. 2568 10:32 น.
