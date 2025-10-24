เปิดชีวิตรัก นางเอกดังไทย แต่งครั้งแรกสามี 18 พบรักเศรษฐี สุดท้ายกราบเท้าขอหย่า

เปิดชีวิต นก มนัสชนก ‘หลินชิงเสียเมืองไทย’ หายจากวงการ 40 ปี ชีวิตจริงยิ่งกว่านิยาย กราบเท้าสามีเศรษฐี ขอเลิก
หายหน้าจากวงการบันเทิงไปนานเกือบ 40 ปี สำหรับ นก-มนัสชนก ส่งศรีสุข อดีตนางเอกดัง สวยจนได้เจ้าของฉายา “หลินชิงเสียเมืองไทย” ล่าสุด กลับมาเปิดใจเล่าเรื่องราวชีวิตที่เหมือนนิยาย ผ่านรายการ “มยุราหาเรื่องเมาท์” ของ ตั๊ก มยุรา
นก มนัสชนก ย้อนเล่าเส้นทางในวงการ เริ่มจากการเป็นนางแบบแถวหน้า เล่นภาพยนตร์เรื่องแรก “แรกรัก” คู่กับ ไพโรจน์ สังวริบุตร เธอยังครองตำแหน่งมิสมอเตอร์โชว์คนแรกของประเทศไทย
ขณะที่กำลังโด่งดัง นก มนัสชนกตัดสินใจแต่งงานในปี 2525 เพราะไม่อยากทำงานในวงการแล้ว สามีคนแรกเป็นลูกชายนายตำรวจ พบรักกันที่ AUA เขาอายุน้อยกว่าเธอ 5 ปี ตอนนั้นนกอายุ 23-24 ปี ส่วนฝ่ายชายอายุเพียง 18-19 ปี
นกเป็นคนขอผู้ชายแต่งงาน จัดงานใหญ่โตที่โรงแรมดุสิตธานี แถมเป็นคนจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมดเอง “นกจ่ายเงินหมดเลย” ตนยอมรับว่าตอนนั้นคิดผิด แค่อยากออกจากบ้านที่โดนบังคับ
ชีวิตคู่ครั้งแรกอยู่กัน 3-4 ปี มีลูกด้วยกัน 2 คน แต่กลับมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้ง “ตีกัน น่ากลัว” มีเรื่องหึงหวง เธอถูกบังคับเรื่องเวลา แม้สามีจะเป็นคนดี แต่เธอเบื่อ “นกขอเลิก เขาดีแต่ไม่อยากโดนบังคับ”
การแยกทางครั้งนั้นจบลงอย่างยากลำบาก นกยอมรับว่าตัวเองก็อาจจะผิดที่เอาแต่ใจ นกไปแต่ตัว ออกมาจากบ้าน ไม่ได้อะไรติดตัวมาเลย ซ้ำยังมีเรื่องราวสุดดราม่า “นกก็ขโมยลูกมา” เหมือนในภาพยนตร์
หลังจากนั้น อดีตสามีได้ไปบวช ก่อนจะแต่งงานใหม่มีลูกอีก 2 คน ปัจจุบันทั้งคู่กลายเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน
หลังแยกทาง นกกลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว ทำงานหนัก 3 อย่าง ทั้งพีอาร์บริษัทล็อกซ์เลย์ ดูแลผับที่โรงแรมอะริสตัน ทำรายการท้าพิสูจน์ให้กันตนา เพื่อหาเงินส่งลูกเรียน
ต่อมาพบรักครั้งใหม่กับเศรษฐีคนไทยในอเมริกา อายุมากกว่า “เป็นระดับเจ้าพ่อ” รวยมากจากการทำอสังหาริมทรัพย์ พี่สีดา พัวพิมล เป็นคนแนะนำให้นัดบอด เจอกันครั้งแรกเขาก็โอเคทันที
ชีวิตครั้งนี้ดุจเจ้าหญิง “บ้านที่อยู่กรีนวัลเล่ย์อย่างกับวัง” เขายกลูกของนกไปดูแล ให้เงิน ให้บัตรเครดิต มีคนรถ มีคนตามถือกระเป๋า ช็อปปิ้งแค่ชี้ก็ได้ของ “มีความสุขมาก แต่ว่าแปลก นกไม่พอใจอีก”
ปัญหาคือสามีไม่มีเวลาให้ ให้แต่เงิน ไม่เคยไปเที่ยวเมืองนอกด้วยกัน
นก มนัสชนก เล่าถึงจุดแตกหักที่ทำเอา ตั๊ก มยุรา อึ้ง เธอกราบเท้าสามีเศรษฐี พร้อมบอกว่า “พี่… หนูกราบเท้าเขานะ … ก่อนที่หนูจะมีชู้ หนูขอเลิกดีกว่า”
ฝ่ายสามีตกใจมาก บอกว่าเกิดมาไม่เคยเจอผู้หญิงแบบนี้ ทุกวันนี้เขายังรักเธอ “เขายังพูดกับลูก เขาพลาดมากที่เสียแม่ไป” เขามอบเงินก้อนหนึ่ง พร้อมบ้าน รถ ให้เธอมาสร้างตัว
หลังจากนั้น นก มนัสชนก เผยว่าตนคบกับทอมที่เปย์หนัก พาเที่ยวรอบโลก นาน 10 ปี ก่อนจะเลิกรา ปัจจุบันเธออยู่กับแฟนคนใหม่ เป็นวิศวกรหนุ่มน่ารัก เปิดบริษัทรับเหมาก่อสร้าง นกก็ช่วยดูแลเรื่องการเงินกับการออกแบบ
