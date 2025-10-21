แฟนคลับช็อก! นางเอกดัง ต้องสงสัยพัวพันยาเสพติด หอบข้าวของหนีออกนอกประเทศ

บันเทิง

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 21 ต.ค. 2568 21:00 น.| อัปเดต: 21 ต.ค. 2568 11:26 น.
แฟนคลับช็อก! ตำรวจค้นบ้าน “นางเอกดัง” ต้องสงสัยพัวพันคดียาเสพติด เจ้าตัวพร้อมแฟนหนุ่มหอบข้าวของหนีออกนอกประเทศทันที

วงการบันเทิงญี่ปุ่นสั่นสะเทือนครั้งใหญ่ เมื่อนิตยสารชื่อดัง Shukan Bunshun ได้ออกมารายงานข่าวสุดช็อกว่า โยเนะคุระ เรียวโกะ (Ryoko Yonekura) นักแสดงหญิงระดับแถวหน้าของประเทศ ผู้โด่งดังจากบทบาท “ไดมอน มิจิโกะ” ในซีรีส์ในตำนาน “Doctor-X” ถูกตั้งข้อสงสัยพัวพันยาเสพติด ก่อนจะหลบหนีออกนอกประเทศ

สื่อต่างประเทศรายงานว่า กรมควบคุมยาเสพติดของญี่ปุ่นได้ติดตามความเคลื่อนไหวของนางเอกสาวมานานกว่า 4 เดือน ก่อนจะตัดสินใจเข้าตรวจค้นบ้านพักของเธอเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา เนื่องจากมีหลักฐานชี้ว่า โยเนะคุระ เรียวโกะ ต้องสงสัยว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

ยิ่งไปกว่านั้นนางเอกสาวกลับมีพฤติกรรมที่ชวนน่าสงสัยมากขึ้นไปอีก เมื่อพบว่า เธอหายไปจากโซเชียลมีเดียตั้งแต่เดือนสิงหาคม และหลังจากตำรวจบุกค้นบ้านพักแล้ว เธอก็เดินทางออกนอกประเทศไปยังยุโรปในทันที โดยไม่สนใจงานอีเวนต์สำคัญที่เธอดีลเอาไว้ก่อนหน้านี้ไปเลย

ภาพจาก : koreaboo

นอกจากรายงานเรื่องยาเสพติดแล้ว สื่อดังกล่าวยังได้เปิดเผยชีวิตส่วนตัวของ โยเนะคุระ เรียวโกะ (Ryoko Yonekura) ที่เจ้าตัวปิดเงียบมานาน โดยยืนยันว่า นางเอกสาวอาศัยอยู่กับแฟนหนุ่มนักเต้นชาวอาร์เจนตินา ชื่อว่า กอนซาโล เควสโช (Gonzalo Quescho) ซึ่งทั้งคู่เคยมีข่าวลือด้วยกันมาตั้งแต่ปี 2020 แล้ว แต่ยังไม่เคยมีการออกมายืนยันอย่างเป็นทางการ

การถูกเปิดโปงครั้งใหญ่นี้ ถือเป็นมรสุมลูกใหญ่ที่สุดในชีวิตของ โยเนะคุระ เรียวโกะ นักแสดงมากฝีมือผู้เป็นที่รักของแฟน ๆ ทั่วเอเชีย ซึ่งทุกสายตาต่างจับจ้องว่าเธอจะออกมาเคลื่อนไหวหรือชี้แจงต่อข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงครั้งนี้อย่างไร

อ้างอิงจาก : koreaboo

