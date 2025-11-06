อนุทิน ท้า อัจฉริยะ-โรม เปิดชื่อนักการเมือง ช.ช้าง เอี่ยวสแกมเมอร์ อย่าพูดแค่ตัวย่อ
“อนุทิน” ท้า “อัจฉริยะ-รังสิมันต์ โรม” เปิดชื่อ-นามสกุลจริง นักการเมืองที่เอี่ยวสแกมเมอร์ อย่าพูดแค่อักษรย่อ ยันรัฐบาลเอาจริง ลั่น ไม่มีใครใหญ่กว่าบิ๊กต่าย
6 พ.ย.2568 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าในการปราบปรามขบวนการสแกมเมอร์ ว่ารัฐบาลดำเนินการเรื่องนี้มาโดยตลอด แต่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดการปฏิบัติงานได้ เพราะต้องอาศัยงานด้านการข่าวและการติดตามเส้นทางการเงิน การที่ระบุว่ารัฐบาลไม่ได้ทำอะไรเลยนั้นเป็นไปไม่ได้ เพราะมีการยึดทรัพย์สินไปแล้วหลายหมื่นล้านบาท และดำเนินคดีกับชาวต่างชาติ ทั้งเพิกถอนวีซ่าและสัญชาติไปแล้ว
นายอนุทิน กล่าวว่า รัฐบาลได้ยกระดับการทำงานให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น โดยการลงนาม MOU ร่วมกับหน่วยงานสนับสนุน เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย ก.ล.ต. และ กสทช. เพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้หน่วยงานปราบปราม ซึ่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยได้รายงานว่า จำนวนบัญชีม้าที่ถูกปิดในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ลดลงถึง 25% ซึ่งยืนยันว่าการทำงานของรัฐบาลเกิดประสิทธิผล
เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีฝ่ายค้านอ้างว่ามีนักการเมือง 7 คน และนักการเมือง “ช.ช้าง” เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลทำงานตามข้อมูลการข่าวและการแจ้งความ ไม่ได้ทำตามเสียงลือเสียงเล่าอ้าง ส่วนกรณีที่มีการระบุว่ามีบิ๊กตำรวจรับเงินสแกมเมอร์นั้น นายอนุทิน ย้อนถามสื่อมวลชนว่า “มีใครใหญ่กว่า บิ๊กต่าย (พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร.) ไหม ณ วันนี้ ถ้าไม่มีผมก็ไม่กังวลอะไร เพราะผมก็คุยกับ บิ๊กต่าย”
นายกฯ กล่าวเสริมว่า ตนมีบิ๊กต่าย บิ๊กแพร บิ๊กบอย บิ๊กป็อป และได้รับการสนับสนุนแรงยุจาก สมอลหนู (ตัวเอง) ให้ทำงานเพื่อประชาชน ผู้บริหารหน่วยงานเหล่านี้ หากยังทำเป็นทองไม่รู้ร้อนกับปัญหาที่ทำร้ายประชาชน ก็คงมาไม่ถึงจุดนี้ ตนได้สั่งการทุกหน่วยงานว่าต้องการอะไรจากรัฐบาลในการปราบปราม ขอให้เอ่ยมา ตนมีหน้าที่บันดาลทุกอย่างให้ และจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดไม่มีหน้าอินทร์หน้าพรหม
สำหรับกรณีที่มีคนออกมาแฉรายวัน นายอนุทิน มองว่าเป็นเรื่องดีที่ช่วยให้รัฐบาลกระตือรือร้น แต่เมื่อถามถึงการที่นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ นำข้อมูลนักการเมือง “ช.ช้าง” ไปยื่นต่อ นายรังสิมันต์ โรม ประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงฯ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า “คนที่พูดออกมาขอให้เอ่ยชื่อเลย ไหนๆ จะทำประโยชน์ให้ประเทศชาติแล้ว ผบ.ตร.รับรองความปลอดภัยให้ รวมถึงตนจะไปขอ ผบ.ทบ.ให้ด้วย พอพูดชื่อย่อออกมามันไม่พอ ขอชื่อจริง นามสกุลจริง”
นายอนุทิน แนะนำว่า ผู้ที่มีหลักฐานควรนำข้อมูลมามอบให้ตน ผบ.ตร. ปปง. ดีเอสไอ หรือ รมว.ยุติธรรม “อย่าไปผิดซอย” การนำไปยื่นให้ประธาน กมธ. นั้นเสียเวลา เพราะต้องใช้เวลาสอบสวนไต่สวน แต่หากนำมายื่นให้รัฐบาลหรือแจ้งความที่โรงพักไหนก็ได้ จะสามารถดำเนินการได้ทันที
เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงข้อเรียกร้องของนายรังสิมันต์ โรม ที่ให้นายกรัฐมนตรีปลด ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ออกจากตำแหน่งเพื่อสร้างความเชื่อมั่น นายอนุทิน ย้อนถามกลับว่า “แล้วมันเกี่ยวอะไร เพราะนี่คือเรื่องการปราบปรามการฟอกเงิน มันคนละเรื่องกัน” ก่อนจะเดินออกจากวงสัมภาษณ์ไปทันที
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “อนุทิน” เตรียมบินสิงคโปร์ 7 พ.ย. ตามคำเชิญนายกฯ กระชับความสัมพันธ์สองชาติ
- “ธรรมนัส” บอก “อนุทิน” พูดเอง ชิงยุบสภาก่อนถูกซักฟอก รับโทรคุยทุกคืน
- “นายกหนู” ลั่นโครงการคนละครึ่งพลัส เฟส 2 มาทันก่อนยุบสภา
ติดตาม The Thaiger บน Google News: