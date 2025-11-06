ข่าวการเมือง

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ ให้อำนาจ “กกต.” พกอาวุธปืนได้แล้ว เพื่อภารกิจสืบสวน ไต่สวน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 06 พ.ย. 2568 15:20 น.| อัปเดต: 06 พ.ย. 2568 15:28 น.
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน พ.ศ. 2568

สาระสำคัญของระเบียบนี้ คือ การกำหนดให้ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (ประธาน กกต.) และ กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีสิทธิ “มี-ใช้-พกพา” อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนในการปฏิบัติหน้าที่ได้

ระเบียบดังกล่าวได้ระบุวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนว่า การอนุญาตให้ใช้อาวุธปืนนั้น เพื่อสนับสนุนภารกิจในการปฏิบัติหน้าที่ สืบสวน สอบสวน ไต่สวน และดำเนินคดี ที่เกี่ยวข้องกับความผิดตามกฎหมายเลือกตั้งและพรรคการเมือง นอกจากนี้ ยังมีไว้เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตัวกรรมการเอง ขณะปฏิบัติหน้าที่

อย่างไรก็ตาม ระเบียบนี้มีหลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่เข้มงวด ผู้มีสิทธิ (ประธานและกรรมการ กกต.) ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือ และจะอนุญาตได้คราวละไม่เกิน 1 ปี ผู้ที่จะขออนุญาตต้องได้รับมอบหมายภารกิจตามกฎหมาย และที่สำคัญคือ ต้องผ่านการฝึกอบรมการใช้อาวุธจากหน่วยงานของรัฐเสียก่อน รวมถึงต้องไม่มีพฤติการณ์เสื่อมเสีย หรือมีภาวะต้องห้าม (เช่น วิกลจริต หรือติดยาเสพติด)

ในส่วนของหลักเกณฑ์การพกพา หากไม่ได้แต่งเครื่องแบบ ต้องพกพาโดยมิดชิด และต้องมีหนังสืออนุญาตพร้อมบัตรประจำตัวติดตัวเสมอ ทั้งนี้ เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ, ครบกำหนดอนุญาต, ถูกเพิกถอน หรือพ้นจากตำแหน่ง กกต. ต้องส่งคืนอาวุธและเครื่องกระสุนดังกล่าวทันที โดยอ้างอิงจากสำนักข่าว ข่าวสด ที่รายงานว่า ระเบียบฉบับนี้ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2568

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน พ.ศ. 2568

