ข่าวดี หนุ่ม กรรชัย เตรียมกลับมาจัดรายการ หลังหายดี ทนายแก้ว คาดช่วงสัปดาห์หน้า

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 06 พ.ย. 2568 15:09 น.| อัปเดต: 06 พ.ย. 2568 15:09 น.
56
นักเรียนมีเฮ! “ทนายแก้ว” แจ้งข่าวดี “หนุ่ม กรรชัย” เตรียมกลับมาจัดโหนกระแส หลังผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีผ่านไปด้วยดี คาดเป็นช่วงสัปดาห์หน้า

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 ทนายแก้ว ดร.มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล มีโอกาสได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน โดยได้อัปเดตความคืบหน้าอาการป่วยของ หนุ่ม กรรชัย หลังเข้ารักษาตัวและผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดี คาดการณ์ได้กลับมาจัดโหนกระแสเร็ว ๆ นี้แน่นอน

ทนายแก้ว เผยว่า “ประมาณ 2-3 วันก่อนได้โทรศัพท์พูดคุยกับพี่หนุ่ม แกก็บอกว่าอาการดีขึ้นแล้ว หมอได้ผ่าตัดนิ่วที่ไปอุดอยู่ในท่อน้ำดีแบบส่องกล้อง ตอนนี้อยู่ระหว่างการพักฟื้น หมอดูอาการว่าจะมีติดเชื้อไหม เมื่อเช้าได้คุยกันล่าสุดอาการแกปกติดี ปลอดภัยดี ไม่ต้องกังวลแล้วครับ คาดว่าวันจันทร์หน้าอาจจะได้กลับมาจัดรายการโหนกระแสแล้ว”

