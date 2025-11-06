“ธรรมนัส” บอก “อนุทิน” พูดเอง ชิงยุบสภาก่อนถูกซักฟอก รับโทรคุยทุกคืน
ธรรมนัส บอก อนุทิน พูดเอง เรื่องชิงยุบสภาก่อนถูกซักฟอก รับโทรศัพท์โทรคุยกันทุกคืน จนภรรยาเข้าใจผิดไปแล้วว่ามีอะไรกัน
ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงการพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีที่ตึกไทยคู่ฟ้า เมื่อวานนี้ว่า เป็นการพูดคุยแต่เรื่องการบ้าน ไม่มีเรื่องการเมือง ส่วนใหญ่นายกรัฐมนตรีได้ฝาก เน้นย้ำโครงการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นแวดวงกีฬาเพราะสะสมมานาน สมาคมแต่ละสมาคมส่วนใหญ่มีปัญหากัน นายกรัฐมนตรีจึงเป็นห่วงภาพลักษณ์เพราะกำลังจะเข้าสู่เทศกาลแข่งขันซีเกมส์ในปลายปี นายกรัฐมนตรีก็ได้ถามความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์เพราะเป็นเรื่องสำคัญ
ตนเองกับนายอนุทินโทรศัพท์คุยกันทุกคืนจนภรรยาเข้าใจว่ามีอะไรกับนายอนุทินไปแล้ว ซึ่งคุยกันเรื่องงานทุกคืนสิ่งสำคัญที่สุดนายกรัฐมนตรีก็พยายามให้กำลังใจตนเอง เพราะตัวนายกฯก็ต้องทำงาน ซึ่งก็รับปากไปว่าจะทำงานให้ดีที่สุด
ส่วนเรื่องที่นายอนุทินระบุว่า “ถ้าเกิดจะมีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ นายกฯ ก็จะชิงยุบสภาก่อนนั้น” ก่อนนั้น ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่าเป็นประเด็นที่นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ ตนจึงถามนายอนุทินว่าจะเอาอย่างนั้นจริงหรือ แต่ถ้านายกรัฐมนตรีชิงยุบสภาก่อน แต่ ครม. ก็ยังปฏิบัติหน้าที่ตามปกติจนกว่าจะได้รัฐบาลชุดใหม่มา
“เป็นห่วง คนเข้าใจว่าผมไปคุยเรื่องยุบสภา เรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจ ถามว่ามีไหม มี ท่านบอก ถ้าจะอภิปรายก็ยุบซะก่อนเลยหมดเรื่องหมดราว เราไม่หลอก ไม่หลอก ให้โดนด่าฟรี ผมถามว่าพูดจริงเหรอ ท่านบอกพูดจริง” ร.อ.ธรรมนัส กล่าว
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- น้องคนไหน? ธรรมนัส เผยมีแชตไลน์คนแฉโควตากองสลากฯ ย้ำ 5 เสือสูญพันธุ์ตั้งแต่ รปห.57
- “ธรรมนัส” ไม่รู้เรื่องนักการเมือง ช. ย้ำไม่ใช่ตน เพราะตนคือ ธ.
- อนุทิน ย้ำรักษาสัญญา ปชน. ยุบสภาตามไทม์ไลน์ ลั่น ขอทำสักเรื่องให้ปังเป็นภาพจำ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: