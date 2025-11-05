คลิปไวรัลลูกค้าสุดชิล หยิบชามบะหมี่-ขวดน้ำ เดินออกจากร้าน ตอนเกิดแผ่นดินไหว ไร้ความตื่นตระหนก
กลายเป็นไวรัลในชั่วข้ามคืน เมื่อลูกค้าสาวร้านบะหมี่เดินถือชาม พร้อมกับหยิบขวดน้ำออกจากร้าน ขณะเกิดแผ่นดินไหวหนักในแคลิฟอร์เนีย ด้วยท่าทีที่ไม่ตื่นตระหนกเลยสักนิด
คลิปดังกล่าวมาจากบัญชีผู้ใช้งาน TikTok @flaming.ox โดยในคลิปอ้างว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายนที่ผ่านมา เมื่อเกิดแผ่นดินไหว 5.8 แมกนิจูดในพื้นที่ซาน โชเซ่ ในรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
ในคลิปจะเห็นหญิงสวมเสื้อสีแดงกำลังจะเริ่มกินบะหมี่ที่สั่งมา ก่อนที่ในอีกไม่กี่วินาทีต่อมาจะเกิดแผ่นดินไหว เธอจึงตัดสินใจเดินออกจากร้านไป แต่สิ่งที่ทำให้คลิปนี้เป็นไวรัลเป็นเพราะว่าเธอตัดสินใจเดินกลับเข้ามาในร้านเพื่อหยิบชามบะหมี่ออกไปด้วย ก่อนที่เธอจะเดินกลับเข้ามาในร้านเป็นครั้งที่ 2 โดยครั้งนี้เธอหยิบกระบอกน้ำเปล่าออกจากร้านไปด้วย โดยทุกครั้งที่เดินเข้ามาในร้าน เธอไม่มีปฏิกิริยาที่ลุกลี้ลุกลนเลยแม้แต่น้อย
ทันทีที่คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไป ก็มีชาวเน็ตเข้ามากดรับชมคลิปดังกล่าวมากถึง 11 ล้านครั้ง พร้อมด้วยความเห็นจำนวนมากที่มองกันไปต่างๆนานา บางส่วนชื่นชมเธอที่มีสติทุกวินาทีที่เกิดเหตุ บางส่วนมองว่าคลิปนี้อาจเป็นการใช้ AI ทำขึ้นมา และบางส่วนที่เข้ามากล่าวติดตลกกับการกระทำของเธอ และนี่คือส่วนหนึ่งของคอมเมนต์เกี่ยวกับคลิปดังกล่าว
“Those noodles must be GOOD”
(บะหมี่นั่นต้องอร่อยมากแน่ๆ)
“She said not in this economy”
(เธอคงบอกว่า ‘ไม่ล่ะ ในสภาพเศรษฐกิจแบบนี้’ จะกินให้หมดไม่เหลือทิ้ง)
“Don’t waste food even during an earthquake”
(อย่าเสียอาหารไปแม้แต่ตอนเกิดแผ่นดินไหว)
“Survival skills of a hungry survivor”
(ทักษะเอาชีวิตรอดของคนที่รอดตายแบบหิวๆ)
“She said I m not gonna die hungry”
(เธอคงพูดว่า ‘ฉันจะไม่ตายเพราะความหิวโหยหรอก’)
อ้างอิง : TikTok @flaming.ox
