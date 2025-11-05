ข่าวต่างประเทศ

คลิปไวรัลลูกค้าสุดชิล หยิบชามบะหมี่-ขวดน้ำ เดินออกจากร้าน ตอนเกิดแผ่นดินไหว ไร้ความตื่นตระหนก

Photo of Bas Basเผยแพร่: 05 พ.ย. 2568 22:00 น.| อัปเดต: 05 พ.ย. 2568 17:04 น.
60

กลายเป็นไวรัลในชั่วข้ามคืน เมื่อลูกค้าสาวร้านบะหมี่เดินถือชาม พร้อมกับหยิบขวดน้ำออกจากร้าน ขณะเกิดแผ่นดินไหวหนักในแคลิฟอร์เนีย ด้วยท่าทีที่ไม่ตื่นตระหนกเลยสักนิด

คลิปดังกล่าวมาจากบัญชีผู้ใช้งาน TikTok @flaming.ox โดยในคลิปอ้างว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายนที่ผ่านมา เมื่อเกิดแผ่นดินไหว 5.8 แมกนิจูดในพื้นที่ซาน โชเซ่ ในรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

ในคลิปจะเห็นหญิงสวมเสื้อสีแดงกำลังจะเริ่มกินบะหมี่ที่สั่งมา ก่อนที่ในอีกไม่กี่วินาทีต่อมาจะเกิดแผ่นดินไหว เธอจึงตัดสินใจเดินออกจากร้านไป แต่สิ่งที่ทำให้คลิปนี้เป็นไวรัลเป็นเพราะว่าเธอตัดสินใจเดินกลับเข้ามาในร้านเพื่อหยิบชามบะหมี่ออกไปด้วย ก่อนที่เธอจะเดินกลับเข้ามาในร้านเป็นครั้งที่ 2 โดยครั้งนี้เธอหยิบกระบอกน้ำเปล่าออกจากร้านไปด้วย โดยทุกครั้งที่เดินเข้ามาในร้าน เธอไม่มีปฏิกิริยาที่ลุกลี้ลุกลนเลยแม้แต่น้อย

ทันทีที่คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไป ก็มีชาวเน็ตเข้ามากดรับชมคลิปดังกล่าวมากถึง 11 ล้านครั้ง พร้อมด้วยความเห็นจำนวนมากที่มองกันไปต่างๆนานา บางส่วนชื่นชมเธอที่มีสติทุกวินาทีที่เกิดเหตุ บางส่วนมองว่าคลิปนี้อาจเป็นการใช้ AI ทำขึ้นมา และบางส่วนที่เข้ามากล่าวติดตลกกับการกระทำของเธอ และนี่คือส่วนหนึ่งของคอมเมนต์เกี่ยวกับคลิปดังกล่าว

@flaming.ox

Like and share if you also cried at the end😭.. #flamingox #sanjose #bayarea #taiwanesefood #meme

♬ original sound – Flaming Ox – Flaming Ox

“Those noodles must be GOOD”

(บะหมี่นั่นต้องอร่อยมากแน่ๆ)

“She said not in this economy”

(เธอคงบอกว่า ‘ไม่ล่ะ ในสภาพเศรษฐกิจแบบนี้’ จะกินให้หมดไม่เหลือทิ้ง)

“Don’t waste food even during an earthquake”

(อย่าเสียอาหารไปแม้แต่ตอนเกิดแผ่นดินไหว)

“Survival skills of a hungry survivor”

(ทักษะเอาชีวิตรอดของคนที่รอดตายแบบหิวๆ)

“She said I m not gonna die hungry”

(เธอคงพูดว่า ‘ฉันจะไม่ตายเพราะความหิวโหยหรอก’)

อ้างอิง : TikTok @flaming.ox

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
สลด พ่อ แม่ ย่า รุมซ้อมทรมานลูก 8 ขวบจนตาย ยัดศพซ่อนในถังน้ำแข็ง ข่าวต่างประเทศ

สลด พ่อ แม่ ย่า รุมซ้อมทรมานลูก 8 ขวบจนตาย ยัดศพซ่อนในถังน้ำแข็ง

22 วินาที ที่แล้ว
พบลัทธิ &quot;สมสู่ในครอบครัว&quot; 38 ญาติพี่น้อง อาศัยในแคมป์สุดสยอง คดีช็อกออสเตรเลีย ข่าวต่างประเทศ

พบลัทธิ “สมสู่ในครอบครัว” 38 ญาติพี่น้อง อาศัยในแคมป์สุดสยอง คดีช็อกออสเตรเลีย

32 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

คลิปไวรัลลูกค้าสุดชิล หยิบชามบะหมี่-ขวดน้ำ เดินออกจากร้าน ตอนเกิดแผ่นดินไหว ไร้ความตื่นตระหนก

47 นาที ที่แล้ว
ใจหาย เครื่องบินตก ดับ 7 ศพ ที่เคนทักกี เคยอยู่การบินไทย &quot;ปทุมวัน&quot; ข่าวต่างประเทศ

ใจหาย เครื่องบินตก ดับ 7 ศพ ที่เคนทักกี เคยอยู่การบินไทย “ปทุมวัน”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สองพ่อลูกอเมริกันดับสลดที่หลวงพระบาง ถูกแตนต่อย ข่าวต่างประเทศ

พ่อลูกเมกัน บินข้ามโลกเล่นซิปไลน์ สปป.ลาว ถูกแตนยักษ์ต่อย 100 แผล ดับทรมาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฟนคลับช็อก! NewJeans ส่อพักงานยาว 5 ปี หลังแพ้คดีสัญญาค่าย ADOR บันเทิง

แฟนคลับช็อก! NewJeans ส่อพักงานยาวถึง 5 ปี หลังแพ้คดีสัญญาค่าย ADOR

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

“คิม คาร์เดเชียน” สอบตกกฎหมาย เพราะลอก ChatGPT พ้อ ให้คำตอบผิดตลอด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลมาเลฯ จำคุก 10 ปี ชายพลาดเหยียบอกลูกแฟนดับ มองไม่เห็นห้องมืด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

สงสาร “ณวัฒน์” ร้องไห้หนัก ลั่น “หลอกให้ผมขอโทษ” ถูกแทงตลอด ไม่เหลือความเป็นสุภาพบุรุษ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไวรัล นร.ขายนมเปรี้ยว หลุดโฟกัสความน่ารัก คนแห่เหมาทั้งโซเชียล ยอดวิวพุ่ง 4 ล้าน ข่าว

ไวรัล นร.ขายนมเปรี้ยว หลุดโฟกัสความน่ารัก คนแห่เหมาทั้งโซเชียล ยอดวิวพุ่ง 4 ล้าน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อินเตอร์ มิลาน พบ ไครัต ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 5 พ.ย. 68

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว 5/11/68 งวดวันลอยกระทง หวยลาว

ผลหวยลาววันนี้ 5/11/68 ออกตรงวันลอยกระทง สรุปเลขเด็ด ลุ้นโชคใหญ่

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เพจดังเปิดภาพ หนุ่ม กรรชัย หลังผ่าตัด นิ่วในถุงน้ำดี ล่าสุดเอ็นข้อต่อกระดูกสันหลังอักเสบ เพิ่ม

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
อดีตดารา ร้อง ถูกมาสคอต ลวนลาม ชาวเน็ตเสียงแตก ใส่เสื้อโชว์อึ๋มเอง บันเทิง

อดีตดารา ร้อง ถูกมาสคอต ลวนลาม ชาวเน็ตสวนกลับ ใส่เสื้อโชว์อึ๋มเอง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
คอหวยจับตา คืนลอยกระทง 5 พ.ย. 68 ตรงวัน &quot;ซูเปอร์ฟูลมูน&quot; ใหญ่และสว่างที่สุดในรอบปี 2568 ตีเลขเด็ดจากเวลา 20:19 น. และระยะทาง 356,980 กม. วิเคราะห์แนวทางหวยงวด 16/11/68 เลขเด็ด

เลขเด็ด ซูเปอร์ฟูลมูน ลอยกระทง งวด 16/11/68 ส่องพลังจันทรา ใหญ่สุดในรอบปี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
อลิเซีย มาชาโด MU 1996 พูดพาดพิงถึงประเทศไทย บันเทิง

เดือด อดีต MU 1996 ด่าประเทศไทยขยะ เหยียดเชื้อชาติ จวก ‘ณวัฒน์’ ไร้ประโยชน์

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กทม.วอน งดลอย กระทงขนมปัง-อาหารปลา ชี้ตัวการทำน้ำเน่า-ปลาตาย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แมนซิตี้ พบ ดอร์ทมุนด์ ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 5 พ.ย. 68

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ปิดอีกหนึ่ง โรงเรียนเอกชน ย่านลาดพร้าว แจ้งเลิกกิจการ มีผลทันทีปีการศึกษา 2569

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไลฟ์สไตล์

คำขอขมาพระแม่คงคา เปิดคำอธิษฐาน ขอพรวันลอยกระทง ให้ได้ผล

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
&#039;โบว์ ณัฏฐา&#039; ฟาด &#039;ณวัฒน์&#039; หยาบคาย ทำนางงามวอล์กเอาต์ ซัด อับอายขายหน้าประเทศชาติ ข่าว

‘โบว์ ณัฏฐา’ ซัดกองประกวด MU หยาบคาย ทำนางงามวอล์กเอาต์ ขายหน้าประเทศชาติ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร้านคนละครึ่งพลัสในบุรีรัมย์ถูกปรับ 1,000 บาท เนื่องจากขายสินค้าราคาไม่ตรงป้าย ข่าว

ไม่รอด! ร้านคนละครึ่งพลัส สินค้าไม่ตรงป้ายราคาจริง บุกปรับ 1 พัน ถึงหน้าร้าน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

คาราบัก พบ เชลซี ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 5 พ.ย. 68

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไต้หวัน ทลายเครือข่าย &quot;ปรินซ์ กรุ๊ป&quot; อายัดทรัพย์ 4.7 พันล้าน โยงแก๊งคอลฯ เขมร ข่าวต่างประเทศ

ไต้หวัน ทลายเครือข่าย “ปรินซ์ กรุ๊ป” อายัดทรัพย์ 4.7 พันล้าน โยงแก๊งคอลฯ เขมร

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เบ๊น อาปาเช่ เดือดจัด ชาวเน็ตไม่ระบุตัวตน แซะแรง “อาม่าลงนรก” ล่าสุด คู่กรณีขอโทษแล้ว

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 05 พ.ย. 2568 22:00 น.| อัปเดต: 05 พ.ย. 2568 17:04 น.
60
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แฟนคลับช็อก! NewJeans ส่อพักงานยาว 5 ปี หลังแพ้คดีสัญญาค่าย ADOR

แฟนคลับช็อก! NewJeans ส่อพักงานยาวถึง 5 ปี หลังแพ้คดีสัญญาค่าย ADOR

เผยแพร่: 5 พฤศจิกายน 2568

“คิม คาร์เดเชียน” สอบตกกฎหมาย เพราะลอก ChatGPT พ้อ ให้คำตอบผิดตลอด

เผยแพร่: 5 พฤศจิกายน 2568

ศาลมาเลฯ จำคุก 10 ปี ชายพลาดเหยียบอกลูกแฟนดับ มองไม่เห็นห้องมืด

เผยแพร่: 5 พฤศจิกายน 2568

สงสาร “ณวัฒน์” ร้องไห้หนัก ลั่น “หลอกให้ผมขอโทษ” ถูกแทงตลอด ไม่เหลือความเป็นสุภาพบุรุษ

เผยแพร่: 5 พฤศจิกายน 2568
Back to top button