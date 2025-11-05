แม่ญี่ปุ่นแทงลูกสาววัย 3 เดือนตายคามือ สารภาพทำไปเพราะ “กลัวสามีแย่งสิทธิ์เลี้ยงดูลูก”
ตำรวจโตเกียวเข้าจับกุมแม่วัย 28 ปี หลังก่อเหตุใช้มีดแทงลูกสาววัยเพียง 3 เดือนจนเสียชีวิต สารภาพ วางแผนฆ่าตัวตายตาม เพราะกลัวสามีแย่งสิทธิ์เลี้ยงดูลูกหลังหย่า
เมื่อวานนี้ (4 พฤศจิกายน) เกิดเหตุฆาตกรรมที่น่าสลดใจในกรุงโตเกียว เมื่อตำรวจได้จับกุม นางซูซูกิ ซากิ (Saki Suzuki) แม่วัย 28 ปี ในข้อหาต้องสงสัยว่าใช้มีดทำร้ายและฆ่าบุตรสาววัย 3 เดือนจนเสียชีวิต
นางซูซูกิถูกกล่าวหาว่าเมื่อคืนวันที่ 3 พฤศจิกายน ได้ใช้มีดทำครัวแทงเข้าที่คอและท้องของ ด.ญ.ยูอะ (Yua) ลูกสาววัย 3 เดือน หลายครั้ง ภายในอพาร์ตเมนต์ที่พักอาศัยในเขตมัตสึบาระ กรุงโตเกียว
นางซูซูกิเป็นผู้โทรแจ้งเหตุฉุกเฉิน 110 ด้วยตัวเอง โดยกล่าวว่า “ขอโทษค่ะ ฉันฆ่าตัวตายไม่สำเร็จ แต่ฆ่าลูกไปแล้ว” เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุ ก็พบร่างของ ด.ญ.ยูอะ เสียชีวิตอยู่บนฝาปิดอ่างอาบน้ำ
จากการสอบสวน นางซูซูกิยอมรับสารภาพในข้อกล่าวหา โดยให้การว่า “สามีกับฉันกำลังคุยเรื่องหย่ากันอยู่ ฉันคิดว่า ‘ถ้าจะถูกแย่งสิทธิ์การเลี้ยงดูลูกไป ก็สู้ฆ่าลูกแล้วฆ่าตัวตายตามไปด้วยดีกว่า'”
ขณะนี้ตำรวจกำลังสืบสวนรายละเอียดและแรงจูงใจที่แท้จริงเบื้องหลังโศกนาฏกรรมครั้งนี้ต่อไป
อ้างอิง : news.livedoor.com
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ศาลญี่ปุ่นตัดสิน เรียกคนไม่สนิทลงท้ายว่า “จัง” ในที่ทำงาน โดนปรับ 2 แสน ชี้เข้าข่ายคุกคามทางเพศ
- ตร.ญี่ปุ่นจับกุมชายวัย 85 ปี หลังแทงคนแปลกหน้ากลางถนน คิดว่าเป็นมิจฉาชีพมารับเงิน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: