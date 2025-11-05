ข่าวต่างประเทศ

พบลัทธิ “สมสู่ในครอบครัว” 38 ญาติพี่น้อง อาศัยในแคมป์สุดสยอง คดีช็อกออสเตรเลีย

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 05 พ.ย. 2568 22:15 น.| อัปเดต: 05 พ.ย. 2568 17:24 น.
83
พบลัทธิ "สมสู่ในครอบครัว" 38 ญาติพี่น้อง อาศัยในแคมป์สุดสยอง คดีช็อกออสเตรเลีย

เปิดโปงตระกูล “โคลต์” สืบทอดการข่มขืนในครอบครัว 4 รุ่น เด็กพิการ-สื่อสารไม่ได้ สภาพความเป็นอยู่สุดแร้นแค้น เจ้าหน้าที่พบจิงโจ้นอนบนเตียงเด็ก

สื่อต่างประเทศรายงาน เหตุการณ์สุดสะเทือนใจในออสเตรเลีย เจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์บุกเข้าช่วยเหลือเด็ก เปิดโปง “ลัทธิสมสู่ในครอบครัว” ปิดบังซ่อนเร้นจากสังคมภายนอกได้ถึงหลายสิบปี เจ้าหน้าที่พบสมาชิกในครอบครัว 38 คน ทั้งหมดเป็นญาติสายเลือดเดียวกัน อาศัยรวมกันในแคมป์ที่ตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวในหุบเขา สภาพความเป็นอยู่สุดแร้นแค้น

แคมป์วิปลาสนี้ไม่มีสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น น้ำประปา หรือห้องน้ำ สภาพภายในสกปรกโสกโครก ผักเน่าเปื่อยในตู้เย็น ผ้าปูเปรอะเปื้อนเกรอะกรังไปด้วยคราบดิน เจ้าหน้าที่ยังพบจิงโจ้ตัวหนึ่งนอนอยู่บนเตียงของเด็ก เด็กๆ ที่พบในแคมป์อยู่ในสภาพถูกละเลยอย่างหนัก พวกเขาไม่สามารถทำกิจวัตรส่วนตัวง่ายๆ ได้ เช่น หวีผม ใช้กระดาษชำระ แปรงฟัน และต้องใช้มือกินอาหาร หลายคนมีลักษณะร่างกายผิดปกติอย่างเห็นได้ชัด เช่น ตาเหล่ หูอยู่ในระดับต่ำกว่าปกติ ใบหน้าดูแก่กว่าวัย

ทั้งหมดเป็นผลมาเลือดชิด จากการสืบพันธุ์ในหมู่ญาติพี่น้องที่เกิดขึ้นมาหลายชั่วอายุคน เด็กๆ เหล่านี้พูดสื่อสารไม่ได้ เมื่อถูกย้ายไปอยู่ในความดูแลอุปถัมภ์ พวกเขายังแสดงพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมอย่างน่าตกใจ

การสืบสวนพบว่า ครอบครัวนี้ ใช้นามแฝงว่า “โคลต์” สืบเชื้อสายย้อนกลับไปถึง จูน กับ ทิม ผู้เป็นทวด ซึ่งแต่งงานกันที่นิวซีแลนด์ในปี 1966 ก่อนย้ายมาอยู่ออสเตรเลีย พวกเขามีลูก 7 คน สืบสวนพบเกิดการล่วงละเมิดทางเพศข้าม 4 รุ่น ทั้งจากพี่น้อง ลูกพี่ลูกน้อง พ่อ ลุง และปู่ เด็กที่พบทั้งหมด ล้วนเป็นผลผลิตจากการสมสู่ในครอบครัว

ตระกูล &quot;โคลต์&quot; สืบทอดการข่มขืนในครอบครัว 4 รุ่น เด็กพิการ-สื่อสารไม่ได้ สภาพความเป็นอยู่สุดแร้นแค้น เจ้าหน้าที่พบจิงโจ้นอนบนเตียงเด็ก

ข้อมูลการสืบสวนเผยรายละเอียดที่น่าตกใจ เช่น ทิโมธี โคลต์ (ผู้เฒ่าของตระกูล เสียชีวิตปี 2009) ถูกเชื่อว่ามีลูกกับลูกสาวและหลานสาวของตัวเอง ขณะที่ มาร์ธา (ลูกสาวคนสุดท้อง) มีเพศสัมพันธ์ กับ ชาร์ลี โคลต์ พี่ชายแท้ๆ ของเธอ

มาร์ธามีลูก 5 คน ซึ่งเชื่อว่าพ่อของเด็กคือชาร์ลี ทิม (พ่อของเธอ) และพี่ชายอีกคน

โรเดอริก พี่ชายอีกคน ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานข่มขืน เพตรา หลานสาวของเขา ซึ่งภายหลังพบว่า เพตรา ก็คือลูกสาวของ เบ็ตตี้ (พี่สาวโรเดอริก) ที่เกิดกับ ทิม (พ่อของพวกเขา) ทำให้เพตราเป็นทั้งหลานสาวและน้องสาวต่างแม่ของโรเดอริก

คดีนี้เริ่มเป็นที่สนใจของทางการครั้งแรกในเดือนมิถุนายน 2010 มีการยื่นรายงาน “ความเสี่ยงต่ออันตรายร้ายแรง” ถึง 7 ครั้งในรอบ 2 ปี เกี่ยวกับการละเลย ไม่พาเด็กไปรักษาพยาบาล ไม่ส่งเด็กไปโรงเรียน จนกระทั่งในเดือนกรกฎาคม 2012 เจ้าหน้าที่ได้เข้าช่วยเหลือเด็ก 12 คน อายุระหว่าง 5 ถึง 15 ปี ออกมาจากแคมป์ดังกล่าว

แม้จะมีการตั้งข้อหากว่า 80 กระทงกับสมาชิกครอบครัว 8 คนในปี 2018 แต่หลายข้อหาก็ถูกยกฟ้องไป ชาร์ลี โคลต์ ซึ่งเผชิญ 27 ข้อหา กลับพ้นผิดทุกข้อหา มีสมาชิกเพียงครึ่งเดียวที่ถูกตัดสินจำคุก

สมาชิกครอบครัวหญิงหลายคน เช่น เบ็ตตี้, มาร์ธา และ เรย์ลีน ถูกดำเนินคดีฐานให้การเท็จเรื่องพ่อของลูกๆ แม้ว่าผลตรวจดีเอ็นเอจะยืนยันการสมสู่ในครอบครัวก็ตาม

ความรู้จากข่าว ได้กันเองในครอบครัว ทำไมลูกเกิดมาถึงพิการ

ตามหลักวิทยาศาสตร์ การสมสู่กันเองในครอบครัว เพิ่มความเสี่ยงอย่างมหาศาลที่ลูกจะเกิดมาพร้อมความพิการหรือโรคทางพันธุกรรมรุนแรง เพราะปัจจัยจากสิ่งที่เรียกว่า “ยีนด้อย”

โดยปกติ มนุษย์เราจะได้รับพิมพ์เขียวทางพันธุกรรม หรือ ยีน มาเป็นคู่ๆ หนึ่งชุดจากพ่อ อีกหนึ่งชุดจากแม่ ยีนเหล่านี้ควบคุมทุกอย่างในร่างกายเรา ในยีนแต่ละคู่นั้น จะมีการทำงานแบบ “ยีนเด่น” ซึ่งเป็นยีนที่แสดงผลออกมาแม้มีเพียงตัวเดียว กับ “ยีนด้อย” จะถูกยีนเด่นข่มไว้ และจะไม่แสดงผลใดๆ เลย

ปัญหาคือ โรคทางพันธุกรรมที่รุนแรงและความพิการแต่กำเนิดหลายชนิด มักถูกควบคุมโดยยีนด้อย ในคนทั่วไป เราทุกคนต่างมียีนด้อยที่ก่อโรคซ่อนอยู่ แต่เพราะเรามียีนเด่นที่ปกติคอยข่มไว้ เราจึงมีสุขภาพแข็งแรง เป็นเพียงพาหะ ของโรคเท่านั้น คือเรามียีนนั้นแต่ไม่แสดงอาการ

อันตรายจะเกิดขึ้นเมื่อคนที่เป็นญาติกันมีลูกด้วยกัน เพราะคนที่เป็นญาติกัน เช่น พี่น้อง หรือลูกพี่ลูกน้อง มีบรรพบุรุษร่วมกัน ทำให้พวกเขามีโอกาสสูงมากที่จะได้รับยีนด้อยที่ซ่อนอยู่ชนิดเดียวกัน มาจากบรรพบุรุษ ในขณะที่คนแปลกหน้าทั่วไป โอกาสที่จะมียีนด้อยก่อโรคชนิดเดียวกันนั้นมีน้อยกว่ามาก

เมื่อพ่อและแม่ที่เป็นญาติกัน ต่างก็เป็น “พาหะ” ที่มียีนด้อยชนิดเดียวกันซ่อนอยู่ ลูกที่เกิดมาจะมีโอกาส 25% (หรือ 1 ใน 4) ที่จะโชคร้าย ได้รับยีนด้อยนั้นจากทั้งพ่อและแม่ เมื่อยีนด้อย 2 ตัวมาเจอกัน โดยไม่มียีนเด่นมาข่ม โรคหรือความพิการที่ซ่อนอยู่จึงแสดงผลออกมาทันที

ในกรณีของตระกูลโคลต์ การสมสู่กันเองเกิดขึ้นซ้ำๆ ถึง 4 รุ่น ยิ่งทำให้ยีนด้อยที่ผิดปกติเหล่านี้ถูกสะสมและเข้มข้นขึ้นในสายเลือด ส่งผลให้ความผิดปกติทางร่างกาย (เช่น ตาเหล่ หูต่ำ) และความบกพร่องทางสติปัญญาปรากฏในรุ่นลูกหลานอย่างชัดเจน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
สลด พ่อ แม่ ย่า รุมซ้อมทรมานลูก 8 ขวบจนตาย ยัดศพซ่อนในถังน้ำแข็ง ข่าวต่างประเทศ

สลด พ่อ แม่ ย่า รุมซ้อมทรมานลูก 8 ขวบจนตาย ยัดศพซ่อนในถังน้ำแข็ง

41 วินาที ที่แล้ว
พบลัทธิ &quot;สมสู่ในครอบครัว&quot; 38 ญาติพี่น้อง อาศัยในแคมป์สุดสยอง คดีช็อกออสเตรเลีย ข่าวต่างประเทศ

พบลัทธิ “สมสู่ในครอบครัว” 38 ญาติพี่น้อง อาศัยในแคมป์สุดสยอง คดีช็อกออสเตรเลีย

32 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

คลิปไวรัลลูกค้าสุดชิล หยิบชามบะหมี่-ขวดน้ำ เดินออกจากร้าน ตอนเกิดแผ่นดินไหว ไร้ความตื่นตระหนก

48 นาที ที่แล้ว
ใจหาย เครื่องบินตก ดับ 7 ศพ ที่เคนทักกี เคยอยู่การบินไทย &quot;ปทุมวัน&quot; ข่าวต่างประเทศ

ใจหาย เครื่องบินตก ดับ 7 ศพ ที่เคนทักกี เคยอยู่การบินไทย “ปทุมวัน”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สองพ่อลูกอเมริกันดับสลดที่หลวงพระบาง ถูกแตนต่อย ข่าวต่างประเทศ

พ่อลูกเมกัน บินข้ามโลกเล่นซิปไลน์ สปป.ลาว ถูกแตนยักษ์ต่อย 100 แผล ดับทรมาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฟนคลับช็อก! NewJeans ส่อพักงานยาว 5 ปี หลังแพ้คดีสัญญาค่าย ADOR บันเทิง

แฟนคลับช็อก! NewJeans ส่อพักงานยาวถึง 5 ปี หลังแพ้คดีสัญญาค่าย ADOR

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

“คิม คาร์เดเชียน” สอบตกกฎหมาย เพราะลอก ChatGPT พ้อ ให้คำตอบผิดตลอด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลมาเลฯ จำคุก 10 ปี ชายพลาดเหยียบอกลูกแฟนดับ มองไม่เห็นห้องมืด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

สงสาร “ณวัฒน์” ร้องไห้หนัก ลั่น “หลอกให้ผมขอโทษ” ถูกแทงตลอด ไม่เหลือความเป็นสุภาพบุรุษ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไวรัล นร.ขายนมเปรี้ยว หลุดโฟกัสความน่ารัก คนแห่เหมาทั้งโซเชียล ยอดวิวพุ่ง 4 ล้าน ข่าว

ไวรัล นร.ขายนมเปรี้ยว หลุดโฟกัสความน่ารัก คนแห่เหมาทั้งโซเชียล ยอดวิวพุ่ง 4 ล้าน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อินเตอร์ มิลาน พบ ไครัต ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 5 พ.ย. 68

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว 5/11/68 งวดวันลอยกระทง หวยลาว

ผลหวยลาววันนี้ 5/11/68 ออกตรงวันลอยกระทง สรุปเลขเด็ด ลุ้นโชคใหญ่

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เพจดังเปิดภาพ หนุ่ม กรรชัย หลังผ่าตัด นิ่วในถุงน้ำดี ล่าสุดเอ็นข้อต่อกระดูกสันหลังอักเสบ เพิ่ม

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
อดีตดารา ร้อง ถูกมาสคอต ลวนลาม ชาวเน็ตเสียงแตก ใส่เสื้อโชว์อึ๋มเอง บันเทิง

อดีตดารา ร้อง ถูกมาสคอต ลวนลาม ชาวเน็ตสวนกลับ ใส่เสื้อโชว์อึ๋มเอง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
คอหวยจับตา คืนลอยกระทง 5 พ.ย. 68 ตรงวัน &quot;ซูเปอร์ฟูลมูน&quot; ใหญ่และสว่างที่สุดในรอบปี 2568 ตีเลขเด็ดจากเวลา 20:19 น. และระยะทาง 356,980 กม. วิเคราะห์แนวทางหวยงวด 16/11/68 เลขเด็ด

เลขเด็ด ซูเปอร์ฟูลมูน ลอยกระทง งวด 16/11/68 ส่องพลังจันทรา ใหญ่สุดในรอบปี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
อลิเซีย มาชาโด MU 1996 พูดพาดพิงถึงประเทศไทย บันเทิง

เดือด อดีต MU 1996 ด่าประเทศไทยขยะ เหยียดเชื้อชาติ จวก ‘ณวัฒน์’ ไร้ประโยชน์

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กทม.วอน งดลอย กระทงขนมปัง-อาหารปลา ชี้ตัวการทำน้ำเน่า-ปลาตาย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แมนซิตี้ พบ ดอร์ทมุนด์ ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 5 พ.ย. 68

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ปิดอีกหนึ่ง โรงเรียนเอกชน ย่านลาดพร้าว แจ้งเลิกกิจการ มีผลทันทีปีการศึกษา 2569

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไลฟ์สไตล์

คำขอขมาพระแม่คงคา เปิดคำอธิษฐาน ขอพรวันลอยกระทง ให้ได้ผล

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
&#039;โบว์ ณัฏฐา&#039; ฟาด &#039;ณวัฒน์&#039; หยาบคาย ทำนางงามวอล์กเอาต์ ซัด อับอายขายหน้าประเทศชาติ ข่าว

‘โบว์ ณัฏฐา’ ซัดกองประกวด MU หยาบคาย ทำนางงามวอล์กเอาต์ ขายหน้าประเทศชาติ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร้านคนละครึ่งพลัสในบุรีรัมย์ถูกปรับ 1,000 บาท เนื่องจากขายสินค้าราคาไม่ตรงป้าย ข่าว

ไม่รอด! ร้านคนละครึ่งพลัส สินค้าไม่ตรงป้ายราคาจริง บุกปรับ 1 พัน ถึงหน้าร้าน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

คาราบัก พบ เชลซี ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 5 พ.ย. 68

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไต้หวัน ทลายเครือข่าย &quot;ปรินซ์ กรุ๊ป&quot; อายัดทรัพย์ 4.7 พันล้าน โยงแก๊งคอลฯ เขมร ข่าวต่างประเทศ

ไต้หวัน ทลายเครือข่าย “ปรินซ์ กรุ๊ป” อายัดทรัพย์ 4.7 พันล้าน โยงแก๊งคอลฯ เขมร

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เบ๊น อาปาเช่ เดือดจัด ชาวเน็ตไม่ระบุตัวตน แซะแรง “อาม่าลงนรก” ล่าสุด คู่กรณีขอโทษแล้ว

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 05 พ.ย. 2568 22:15 น.| อัปเดต: 05 พ.ย. 2568 17:24 น.
83
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แฟนคลับช็อก! NewJeans ส่อพักงานยาว 5 ปี หลังแพ้คดีสัญญาค่าย ADOR

แฟนคลับช็อก! NewJeans ส่อพักงานยาวถึง 5 ปี หลังแพ้คดีสัญญาค่าย ADOR

เผยแพร่: 5 พฤศจิกายน 2568

“คิม คาร์เดเชียน” สอบตกกฎหมาย เพราะลอก ChatGPT พ้อ ให้คำตอบผิดตลอด

เผยแพร่: 5 พฤศจิกายน 2568

ศาลมาเลฯ จำคุก 10 ปี ชายพลาดเหยียบอกลูกแฟนดับ มองไม่เห็นห้องมืด

เผยแพร่: 5 พฤศจิกายน 2568

สงสาร “ณวัฒน์” ร้องไห้หนัก ลั่น “หลอกให้ผมขอโทษ” ถูกแทงตลอด ไม่เหลือความเป็นสุภาพบุรุษ

เผยแพร่: 5 พฤศจิกายน 2568
Back to top button