พบลัทธิ “สมสู่ในครอบครัว” 38 ญาติพี่น้อง อาศัยในแคมป์สุดสยอง คดีช็อกออสเตรเลีย
เปิดโปงตระกูล “โคลต์” สืบทอดการข่มขืนในครอบครัว 4 รุ่น เด็กพิการ-สื่อสารไม่ได้ สภาพความเป็นอยู่สุดแร้นแค้น เจ้าหน้าที่พบจิงโจ้นอนบนเตียงเด็ก
สื่อต่างประเทศรายงาน เหตุการณ์สุดสะเทือนใจในออสเตรเลีย เจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์บุกเข้าช่วยเหลือเด็ก เปิดโปง “ลัทธิสมสู่ในครอบครัว” ปิดบังซ่อนเร้นจากสังคมภายนอกได้ถึงหลายสิบปี เจ้าหน้าที่พบสมาชิกในครอบครัว 38 คน ทั้งหมดเป็นญาติสายเลือดเดียวกัน อาศัยรวมกันในแคมป์ที่ตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวในหุบเขา สภาพความเป็นอยู่สุดแร้นแค้น
แคมป์วิปลาสนี้ไม่มีสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น น้ำประปา หรือห้องน้ำ สภาพภายในสกปรกโสกโครก ผักเน่าเปื่อยในตู้เย็น ผ้าปูเปรอะเปื้อนเกรอะกรังไปด้วยคราบดิน เจ้าหน้าที่ยังพบจิงโจ้ตัวหนึ่งนอนอยู่บนเตียงของเด็ก เด็กๆ ที่พบในแคมป์อยู่ในสภาพถูกละเลยอย่างหนัก พวกเขาไม่สามารถทำกิจวัตรส่วนตัวง่ายๆ ได้ เช่น หวีผม ใช้กระดาษชำระ แปรงฟัน และต้องใช้มือกินอาหาร หลายคนมีลักษณะร่างกายผิดปกติอย่างเห็นได้ชัด เช่น ตาเหล่ หูอยู่ในระดับต่ำกว่าปกติ ใบหน้าดูแก่กว่าวัย
ทั้งหมดเป็นผลมาเลือดชิด จากการสืบพันธุ์ในหมู่ญาติพี่น้องที่เกิดขึ้นมาหลายชั่วอายุคน เด็กๆ เหล่านี้พูดสื่อสารไม่ได้ เมื่อถูกย้ายไปอยู่ในความดูแลอุปถัมภ์ พวกเขายังแสดงพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมอย่างน่าตกใจ
การสืบสวนพบว่า ครอบครัวนี้ ใช้นามแฝงว่า “โคลต์” สืบเชื้อสายย้อนกลับไปถึง จูน กับ ทิม ผู้เป็นทวด ซึ่งแต่งงานกันที่นิวซีแลนด์ในปี 1966 ก่อนย้ายมาอยู่ออสเตรเลีย พวกเขามีลูก 7 คน สืบสวนพบเกิดการล่วงละเมิดทางเพศข้าม 4 รุ่น ทั้งจากพี่น้อง ลูกพี่ลูกน้อง พ่อ ลุง และปู่ เด็กที่พบทั้งหมด ล้วนเป็นผลผลิตจากการสมสู่ในครอบครัว
ข้อมูลการสืบสวนเผยรายละเอียดที่น่าตกใจ เช่น ทิโมธี โคลต์ (ผู้เฒ่าของตระกูล เสียชีวิตปี 2009) ถูกเชื่อว่ามีลูกกับลูกสาวและหลานสาวของตัวเอง ขณะที่ มาร์ธา (ลูกสาวคนสุดท้อง) มีเพศสัมพันธ์ กับ ชาร์ลี โคลต์ พี่ชายแท้ๆ ของเธอ
มาร์ธามีลูก 5 คน ซึ่งเชื่อว่าพ่อของเด็กคือชาร์ลี ทิม (พ่อของเธอ) และพี่ชายอีกคน
โรเดอริก พี่ชายอีกคน ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานข่มขืน เพตรา หลานสาวของเขา ซึ่งภายหลังพบว่า เพตรา ก็คือลูกสาวของ เบ็ตตี้ (พี่สาวโรเดอริก) ที่เกิดกับ ทิม (พ่อของพวกเขา) ทำให้เพตราเป็นทั้งหลานสาวและน้องสาวต่างแม่ของโรเดอริก
คดีนี้เริ่มเป็นที่สนใจของทางการครั้งแรกในเดือนมิถุนายน 2010 มีการยื่นรายงาน “ความเสี่ยงต่ออันตรายร้ายแรง” ถึง 7 ครั้งในรอบ 2 ปี เกี่ยวกับการละเลย ไม่พาเด็กไปรักษาพยาบาล ไม่ส่งเด็กไปโรงเรียน จนกระทั่งในเดือนกรกฎาคม 2012 เจ้าหน้าที่ได้เข้าช่วยเหลือเด็ก 12 คน อายุระหว่าง 5 ถึง 15 ปี ออกมาจากแคมป์ดังกล่าว
แม้จะมีการตั้งข้อหากว่า 80 กระทงกับสมาชิกครอบครัว 8 คนในปี 2018 แต่หลายข้อหาก็ถูกยกฟ้องไป ชาร์ลี โคลต์ ซึ่งเผชิญ 27 ข้อหา กลับพ้นผิดทุกข้อหา มีสมาชิกเพียงครึ่งเดียวที่ถูกตัดสินจำคุก
สมาชิกครอบครัวหญิงหลายคน เช่น เบ็ตตี้, มาร์ธา และ เรย์ลีน ถูกดำเนินคดีฐานให้การเท็จเรื่องพ่อของลูกๆ แม้ว่าผลตรวจดีเอ็นเอจะยืนยันการสมสู่ในครอบครัวก็ตาม
ความรู้จากข่าว ได้กันเองในครอบครัว ทำไมลูกเกิดมาถึงพิการ
ตามหลักวิทยาศาสตร์ การสมสู่กันเองในครอบครัว เพิ่มความเสี่ยงอย่างมหาศาลที่ลูกจะเกิดมาพร้อมความพิการหรือโรคทางพันธุกรรมรุนแรง เพราะปัจจัยจากสิ่งที่เรียกว่า “ยีนด้อย”
โดยปกติ มนุษย์เราจะได้รับพิมพ์เขียวทางพันธุกรรม หรือ ยีน มาเป็นคู่ๆ หนึ่งชุดจากพ่อ อีกหนึ่งชุดจากแม่ ยีนเหล่านี้ควบคุมทุกอย่างในร่างกายเรา ในยีนแต่ละคู่นั้น จะมีการทำงานแบบ “ยีนเด่น” ซึ่งเป็นยีนที่แสดงผลออกมาแม้มีเพียงตัวเดียว กับ “ยีนด้อย” จะถูกยีนเด่นข่มไว้ และจะไม่แสดงผลใดๆ เลย
ปัญหาคือ โรคทางพันธุกรรมที่รุนแรงและความพิการแต่กำเนิดหลายชนิด มักถูกควบคุมโดยยีนด้อย ในคนทั่วไป เราทุกคนต่างมียีนด้อยที่ก่อโรคซ่อนอยู่ แต่เพราะเรามียีนเด่นที่ปกติคอยข่มไว้ เราจึงมีสุขภาพแข็งแรง เป็นเพียงพาหะ ของโรคเท่านั้น คือเรามียีนนั้นแต่ไม่แสดงอาการ
อันตรายจะเกิดขึ้นเมื่อคนที่เป็นญาติกันมีลูกด้วยกัน เพราะคนที่เป็นญาติกัน เช่น พี่น้อง หรือลูกพี่ลูกน้อง มีบรรพบุรุษร่วมกัน ทำให้พวกเขามีโอกาสสูงมากที่จะได้รับยีนด้อยที่ซ่อนอยู่ชนิดเดียวกัน มาจากบรรพบุรุษ ในขณะที่คนแปลกหน้าทั่วไป โอกาสที่จะมียีนด้อยก่อโรคชนิดเดียวกันนั้นมีน้อยกว่ามาก
เมื่อพ่อและแม่ที่เป็นญาติกัน ต่างก็เป็น “พาหะ” ที่มียีนด้อยชนิดเดียวกันซ่อนอยู่ ลูกที่เกิดมาจะมีโอกาส 25% (หรือ 1 ใน 4) ที่จะโชคร้าย ได้รับยีนด้อยนั้นจากทั้งพ่อและแม่ เมื่อยีนด้อย 2 ตัวมาเจอกัน โดยไม่มียีนเด่นมาข่ม โรคหรือความพิการที่ซ่อนอยู่จึงแสดงผลออกมาทันที
ในกรณีของตระกูลโคลต์ การสมสู่กันเองเกิดขึ้นซ้ำๆ ถึง 4 รุ่น ยิ่งทำให้ยีนด้อยที่ผิดปกติเหล่านี้ถูกสะสมและเข้มข้นขึ้นในสายเลือด ส่งผลให้ความผิดปกติทางร่างกาย (เช่น ตาเหล่ หูต่ำ) และความบกพร่องทางสติปัญญาปรากฏในรุ่นลูกหลานอย่างชัดเจน
