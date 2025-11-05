เผยคลิปวินาทีโศกนาฎกรรม เครื่องบินสหรัฐฯชนร้านค้า ยอดตายพุ่งเป็น 7 ศพ
เผยคลิปวินาทีโศกนาฎกรรม เครื่องบินสหรัฐฯชนร้านค้า หลังเพิ่งขึ้นจากท่าอากาศยานนานาชาติหลุยส์วิลล์ ยอดตายพุ่งเป็น 7 ศพ
จากกรณีที่เกิดเหตุเครื่องบินขนส่งพัสดุตกหลังเทคออฟขึ้นจากท่าอากาศยานนานาชาติหลุยส์วิลล์ รัฐเคนตักกี ประเทศสหรัฐอเมริกา และชนเข้ากับอาคารร้านค้าในบริเวณใกล้เคียงนั้น
ล่าสุดในโลกสื่อสังคมออนไลน์ได้บันทึกวินาทีเหตุการณ์ระทึกนี้ไว้ได้ โดยจากคลิปนั้นแสดงให้เห็นว่าก่อนเหตุปีกของเครื่องนั้นมีไฟลุก ก่อนจะเหตุสูญเสียในที่สุด
ในส่วนของยอดผู้เสียชีวิตขณะนี้ขยับเพิ่มขึ้นเป็น 7 ศพ บาดเจ็บ 11 ราย ซึ่งทาง UPS บริษัทขนส่งของสหรัฐอเมริกาและเจ้าของเครื่องบินระบุว่า ขณะนี้พวกเขายังไม่ทราบว่าพนักงานบนเครื่องจำนวน 3 คน ชะตาเป็นอย่างไร อย่างไรก็ตามทางการสหรัฐฯระบุว่า ผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้น 4 ศพนั้นไม่ใช่พนักงานบนเครื่อง และคาดว่าท้ายที่สุดแล้วพนักงานทั้งสามจะถูกเพิ่มเข้าไปในยอดผู้เสียชีวิต
ด้านเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถควบคุมเพลิงได้แล้ว และขอให้ประชาชนอย่าจับชิ้นส่วนหรือเศษซากในพื้นที่ใกล้เคียง หากพบไฟขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที
ขณะนี้ยังไม่ทราบถึงต้นเหตุของโศกนาฎกรรมครั้งนี้ โดยทางเจ้าหน้าที่ระบุอีกด้วยว่าพวกเขาไม่สามารถระบุได้ว่าพวกเขาจะมีอัปเดตอีกครั้งเมื่อไหร่
