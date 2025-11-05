ใจหาย เครื่องบินตก ดับ 7 ศพ ที่เคนทักกี เคยอยู่การบินไทย “ปทุมวัน”
โศกนาฏกรรม เครื่องบินขนส่งสินค้า UPS 2976 เครื่อง MD-11 ตกที่เคนทักกี เครื่องยนต์ซ้ายไฟไหม้-หลุดจากปีก เสียชีวิตอย่างน้อย 7 ราย ประวัติเคยเป็นเครื่องบินการบินไทย
กรณี โศกนาฏกรรมทางการบินครั้งใหญ่ในสหรัฐอเมริกา เครื่องบินขนส่งสินค้าของสายการบิน UPS Airlines เที่ยวบิน 2976 ประสบอุบัติเหตุตก เกิดเพลิงไหม้รุนแรง ไม่นานหลังจากเครื่องบินทะยานขึ้นจากท่าอากาศยานนานาชาติลุยส์วิลล์ มูฮัมหมัด อาลี (SDF) ในรัฐเคนทักกี เมื่อช่วงเย็นวันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2568 (ตามเวลาท้องถิ่น)
เครื่องบินเป็นแบบ McDonnell Douglas MD-11F (MD-11 Freighter) มีปลายทางมุ่งหน้าไปยังเมืองโฮโนลูลู รัฐฮาวาย บนเครื่องมีนักบิน 3 นาย ข้อมูลจากองค์การบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐฯ (FAA) ยืนยันว่า เครื่องบินตกเมื่อเวลาประมาณ 17:15 น.
รายงานเบื้องต้นและคลิปวิดีโอ แสดงให้เห็นว่าเครื่องบินเกิดปัญหาไฟลุกท่วมบริเวณเครื่องยนต์หมายเลข 1 (ด้านซ้ายสุด) ขณะกำลังไต่ระดับ พยานระบุว่าเครื่องยนต์ได้หลุดออกจากปีก ก่อนที่เครื่องบินจะสูญเสียการควบคุม ดิ่งลงพุ่งชนอาคารหลายแห่งในเขตอุตสาหกรรมซึ่งอยู่ติดกับสนามบิน
หลังตกกระแทกทำให้เกิดการระเบิดเป็นลูกไฟขนาดใหญ่ เนื่องจากเครื่องบินบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิงปริมาณมาก จุดที่เครื่องตกสร้างความเสียหายให้กับธุรกิจอย่างน้อย 2 แห่ง รวมถึงอาคารของบริษัทรีไซเคิลปิโตรเลียม และอู่ซ่อมรถยนต์ เจ้าหน้าที่ต้องประกาศให้ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงหลบภัยในอาคารชั่วคราว เนื่องจากกลุ่มควันพิษหนาทึบ
ผู้ว่าการรัฐเคนทักกี ยืนยันตัวเลขผู้เสียชีวิตเบื้องต้นอย่างน้อย 7 ราย ใน 3 รายนี้เป็นนักบิน มีรายงานผู้บาดเจ็บอีกอย่างน้อย 11 คน ทางการคาดว่าจำนวนผู้เสียชีวิตอาจเพิ่มขึ้นอีก
ปัจจุบัน คณะกรรมการความปลอดภัยการขนส่งแห่งชาติสหรัฐฯ (NTSB) ได้ส่งทีมสืบสวน “Go-Team” ไปยังที่เกิดเหตุแล้ว เพื่อเริ่มกระบวนการตรวจสอบซากเครื่องบินและกล่องบันทึกข้อมูลการบิน หาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุครั้งนี้ ด้าน UPS ออกแถลงการณ์ยืนยันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และระบุว่ากำลังร่วมมือกับทางการอย่างเต็มที่
ด้านเพจเฟซบุ๊ก กัปตันไฟซอล บิน กิน เที่ยว Captain Faisal ได้ให้เกร็ดความรู้ทางประวัติของเครื่องบิน UPS 2976 ว่า “5X2976 เป็นเครื่องรุ่น McDonnell Douglas MD-11F และเคยเป็นเครื่องบินของการบินไทย ทะเบียน HS-TME นาม “ปทุมวัน” ก่อนจะถูกขายให้กับ UPS และแปลงสภาพเป็นเครื่องบินบรรทุกสินค้าในปี 2006”
