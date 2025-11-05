ฝรั่งเศส สั่งสอบ 4 แพลตฟอร์มขายของออนไลน์ หลังเจอขายตุ๊กตายางเด็ก
ฝรั่งเศส สั่งสอบ 4 แพลตฟอร์มขายของออนไลน์ดัง หลังเจอขายตุ๊กตายางที่มีลักษณะเหมือนเด็ก รวมถึงสอบฐานความผิดให้เยาวชนเข้าถึงสื่อลามก
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน สำนักข่าว BBC รายงานว่าอัยการฝรั่งเศสได้เข้าสอบแพลตฟอร์มออนไลน์หลายเจ้า ตั้งแต่ SHEIN, Temu, AliExpress และ Wish ฐานความผิดที่ให้เยาวชนสามารถเข้าถึงสินค้าหรือสื่อลามกบนแพลตฟอร์มได้
โดยการสอบสวนครั้งนี้เกิดขึ้นภายหลังจากที่มีการพบว่ามีการขายตุ๊กตายางที่มีรูปร่างเหมือนเด็ก บนแพลตฟอร์มของ SHEIN ซึ่งจากการตรวจสอบของสำนักงานปราบปรามการฉ้อโกงของฝรั่งเศส หรือ DGCCRF พบตุ๊กตาเหล่านี้วางขายจริง
เบื้องต้น AliExpress ให้สัมภาษณ์กับ BBC ว่าพวกเขาดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจัง และพวกเขาได้นำสินค้าทุกชนิดที่ละเมิดกฎของทางเว็บไซต์หมดแล้ว หลังทราบเรื่อง นอกจากนี้จะดำเนินการผู้กระทำผิดถึงที่สุด
ขณะที่ SHEIN, Temu และ Wish ยังไม่ได้ออกแถลงการณ์แต่อย่างใดๆ ซึ่งทาง BBC ได้ติดต่อไปแล้ว
