“เชย์นิส” แสดงจุดยืน รับไม่ได้นางงามถูกดูหมิ่น ลั่น มงกุฎไม่ควรแลกด้วยศักดิ์ศรี

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 05 พ.ย. 2568 15:29 น.
"เชย์นิส" ถึงกับรับไม่ได้ นางงามถูกดูหมิ่น ลั่น มงกุฎไม่ควรแลกด้วยศักดิ์ศรี

“เชย์นิส” มิสยูนิเวิร์ส 2023 แสดงจุดยืนหลังเกิดดราม่าในกองประกวดที่ไทย ชี้ รับไม่ได้ที่สตรีถูกดูหมิ่น และมงกุฎไม่ควรต้องแลกมาด้วยศักดิ์ศรี

ดราม่าเวที Miss Universe 2025 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ กำลังร้อนแรงจน เชย์นิส ปาลาซิออส มิสยูนิเวิร์ส 2023 คนปัจจุบัน ได้ออกมาเคลื่อนไหว โพสต์ข้อความยาวเหยียดผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัว แสดงจุดยืนต่อเหตุการณ์ดราม่าที่เกิดขึ้นในกองประกวด

โดยการออกมาเคลื่อนไหวของเชย์นิสนั้น เนื่องจากเกิดเหตุไม่คาดฝันที่นางงามจากประเทศเม็กซิโก ฟาติมา บอสช์ ได้เดินร้องไห้ออกจากห้องประชุม หลังเกิดการปะทะคารมกับ ณวัฒน์ อิสรไกรศีล ประธานคณะเจ้าภาพฯ จนองค์กร Miss Universe Mexico ต้องออกแถลงการณ์ซัดกลับว่ายอมรับไม่ได้

เชย์นิส ระบุว่า “นับตั้งแต่การประกวด Miss Universe ในปีนี้เริ่มต้นขึ้น พวกเราในซีกโลกฝั่งนี้ต้องตื่นมาพบกับเรื่องน่าประหลาดใจทุกวัน และวันนี้ก็เช่นกัน Miss Universe คือการเฉลิมฉลองสตรีผู้มีพลังเสียง ผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับชุมชนขนาดใหญ่ที่สนับสนุนการประกวด รวมถึงเด็กสาวและสตรีที่เชื่อมั่นในการเปลี่ยนแปลงที่เราสามารถสร้างขึ้นในสังคมได้

คุณค่าบางประการที่ควรเป็นแนวทางของ Miss Universe ทั้งความเคารพ ศักดิ์ศรี ความเท่าเทียมทางเพศ และความโปร่งใสกำลังถูกตั้งคำถาม

เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้อย่างยิ่งที่สตรีคนหนึ่งจะต้องถูกดูหมิ่นหรือเหยียดหยามต่อหน้าสาธารณชน ภายใต้แสงสปอตไลต์ของเวทีระดับนานาชาติที่อ้างว่าส่งเสริมพลังเสียง พรสวรรค์ และศักดิ์ศรีของผู้หญิง เวทีการประกวดควรเป็นพื้นที่สำหรับการเสริมพลัง สร้างแรงบันดาลใจ และแสดงภาวะผู้นำ เมื่อใดก็ตามที่มีการใช้อำนาจในทางที่ผิด การเหยียดหยาม หรือการไม่ให้เกียรติเกิดขึ้น นั่นหมายถึงจุดประสงค์ของเวทีได้ถูกบิดเบือนไปแล้ว

IG/ @sheynnispalacios_of

อัปเดต: 05 พ.ย. 2568 15:29 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

