“เชย์นิส” แสดงจุดยืน รับไม่ได้นางงามถูกดูหมิ่น ลั่น มงกุฎไม่ควรแลกด้วยศักดิ์ศรี
“เชย์นิส” มิสยูนิเวิร์ส 2023 แสดงจุดยืนหลังเกิดดราม่าในกองประกวดที่ไทย ชี้ รับไม่ได้ที่สตรีถูกดูหมิ่น และมงกุฎไม่ควรต้องแลกมาด้วยศักดิ์ศรี
ดราม่าเวที Miss Universe 2025 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ กำลังร้อนแรงจน เชย์นิส ปาลาซิออส มิสยูนิเวิร์ส 2023 คนปัจจุบัน ได้ออกมาเคลื่อนไหว โพสต์ข้อความยาวเหยียดผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัว แสดงจุดยืนต่อเหตุการณ์ดราม่าที่เกิดขึ้นในกองประกวด
โดยการออกมาเคลื่อนไหวของเชย์นิสนั้น เนื่องจากเกิดเหตุไม่คาดฝันที่นางงามจากประเทศเม็กซิโก ฟาติมา บอสช์ ได้เดินร้องไห้ออกจากห้องประชุม หลังเกิดการปะทะคารมกับ ณวัฒน์ อิสรไกรศีล ประธานคณะเจ้าภาพฯ จนองค์กร Miss Universe Mexico ต้องออกแถลงการณ์ซัดกลับว่ายอมรับไม่ได้
เชย์นิส ระบุว่า “นับตั้งแต่การประกวด Miss Universe ในปีนี้เริ่มต้นขึ้น พวกเราในซีกโลกฝั่งนี้ต้องตื่นมาพบกับเรื่องน่าประหลาดใจทุกวัน และวันนี้ก็เช่นกัน Miss Universe คือการเฉลิมฉลองสตรีผู้มีพลังเสียง ผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับชุมชนขนาดใหญ่ที่สนับสนุนการประกวด รวมถึงเด็กสาวและสตรีที่เชื่อมั่นในการเปลี่ยนแปลงที่เราสามารถสร้างขึ้นในสังคมได้
คุณค่าบางประการที่ควรเป็นแนวทางของ Miss Universe ทั้งความเคารพ ศักดิ์ศรี ความเท่าเทียมทางเพศ และความโปร่งใสกำลังถูกตั้งคำถาม
เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้อย่างยิ่งที่สตรีคนหนึ่งจะต้องถูกดูหมิ่นหรือเหยียดหยามต่อหน้าสาธารณชน ภายใต้แสงสปอตไลต์ของเวทีระดับนานาชาติที่อ้างว่าส่งเสริมพลังเสียง พรสวรรค์ และศักดิ์ศรีของผู้หญิง เวทีการประกวดควรเป็นพื้นที่สำหรับการเสริมพลัง สร้างแรงบันดาลใจ และแสดงภาวะผู้นำ เมื่อใดก็ตามที่มีการใช้อำนาจในทางที่ผิด การเหยียดหยาม หรือการไม่ให้เกียรติเกิดขึ้น นั่นหมายถึงจุดประสงค์ของเวทีได้ถูกบิดเบือนไปแล้ว
ผู้เข้าประกวดทุกคนสมควรได้รับสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เป็นมืออาชีพ และให้เกียรติซึ่งกันและกัน ไม่ใช่เพียงในฐานะผู้เข้าแข่งขัน แต่ในฐานะสตรีผู้เป็นตัวแทนของประเทศที่มาพร้อมกับความฝัน พรสวรรค์ และอัตลักษณ์อันเป็นเอกลักษณ์
สิ่งหนึ่งที่ดิฉันมั่นใจอย่างที่สุดคือ นี่ไม่ใช่แก่นที่แท้จริงของ Miss Universe ดิฉันเชื่อมั่นว่าองค์กรจะดำเนินการในขั้นตอนที่จำเป็น เพื่อนำทุกอย่างกลับคืนสู่แนวทางที่เราทุกคนต่างรับรู้และรักในความเป็น Miss Universe ดิฉันเองก็ได้ดำเนินการในส่วนที่เหมาะสมแล้วเช่นกัน เพื่อให้แน่ใจว่ากลไกในการให้เกียรติผู้เข้าประกวดทุกคนจะยังคงอยู่
เพราะมงกุฎไม่ควรต้องแลกมาด้วยศักดิ์ศรีของสตรี และเพราะการเป็นตัวแทนของประเทศ วัฒนธรรม และความเป็นผู้หญิงนั้น มันมีความหมายมากกว่าแค่การสวมสายสะพาย แต่มันคือมรดกแห่งการเคารพซึ่งกันและกัน”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ราอูล แถลงประณาม ณวัฒน์ ไม่เป็นเจ้าบ้านที่ดี-สั่งลดอำนาจ ไม่ทนนางงามถูกลดศักดิ์ศรี
- สรุปดราม่า Miss Universe 2025 วุ่นวายไม่หยุด ณวัฒน์ ฟาดรัวๆ จนนางงามแห่ลุกหนี
- สื่อนอกขยี้ดราม่า นางงาม MU 2025 แห่เดินออกจากห้อง งานหยุดกลางคัน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: