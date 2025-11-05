ข่าวต่างประเทศ

ผลสำรวจเผยคะแนนนิยม “ทรัมป์” ลดต่ำสุดทุบสถิติ เกินครึ่งไม่พอใจนโยบายเศรษฐกิจ

เผยแพร่: 05 พ.ย. 2568 15:28 น.
ผลสำรวจความเห็นชาวอเมริกันล่าสุด พบว่า โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีคนล่าสุด มีคะแนนนิยมลดลง ต่ำสุดทุกสถิติ เกินครึ่งไม่พอใจนโยบายเศรษฐกิจและต่างประเทศ

สำนักข่าว CNN และบริษัทวิจัยการตลาด SSRS ได้เผยผลการสำรวจความคิดเห็นชาวอเมริกันวัยผู้ใหญ่จำนวน 1,245 คน ระหว่างวันที่ 27-30 ตุลาคม ซึ่งผลสำรวจนี้ชี้ให้เห็นถึงความไม่พอใจอย่างรุนแรงต่อการบริหารงานของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ พบว่า คะแนนความไม่พอใจในตัวผู้นำคนนี้พุ่งสูงขึ้นมาอยู่ที่ 63% ขณะที่อีก 32% มองว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

ในด้านเศรษฐกิจ มีเพียงแค่ 27% เท่านั้นที่เชื่อว่านโยบาลของประธานาธิบดีรายนี้จะช่วยทำให้เศรษฐกิจภาพรวมของประเทศดีขึ้นได้ แต่อีก 61% เชื่อว่านโยบายเหล่านั้นทำให้เศรษฐกิจแย่ลง และอีก 12% เชื่อว่านโยบายเหล่านั้นไม่ส่งผลดีหรือผลเสียแต่อย่างใด

President Donald Trump is illuminated by a camera flash as he gestures while walking across the South Lawn of the White House, Sunday, Nov. 2, 2025, in Washington, after returning from a trip to Florida. (AP Photo/Mark Schiefelbein)

ขณะที่ในด้านนโยบายต่างประเทศ กว่า 56% เชื่อว่าการตัดสินใจของ ทรัมป์ ทำให้สถานภาพของสหรัฐฯ บนเวทีโลกย่ำแย่ลง โดยอีก 32% เชื่อว่าการตัดสินใจของผู้นำรายนี้ทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศดูดีขึ้นในสายตาชาวโลก โดยทางทำเนียบขาวอ้างว่า ทรัมป์ ประสบความสำเร็จในการยุติสงครามมากถึง 8 สมรภูมิ ตลอดระยะเวลา 8 เดือนที่ดำรงตำแหน่งนี้สมัยที่ 2

อย่างไรก็ตาม 61% ของผู้ทำผลสำรวจเชื่อว่าประธานาธิบดีรายนี้ใช้อำนาจในฐานะผู้นำมากเกินขอบเขต ขณะที่อีก 31% มองว่าเป็นการใช้อำนาจที่เหมาะสมแล้ว

President Donald Trump points before boarding Air Force One at Palm Beach International Airport in West Palm Beach Fla., on his way back to the White House following a weekend at his Mar-a-Lago estate, Sunday, Nov. 2, 2025. (AP Photo/Manuel Balce Ceneta)

ทั้งนี้ จากการสำรวจครั้งนี้ยังพบว่า หากมีการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาวันนี้ กว่า 41% บอกว่าจะโหวตให้กับขั้วตรงข้ามทางการเมืองของ ทรัมป์ ส่วน 21% ยืนยันว่ายังสนับสนุนเขาตามเดิม และอีก 38% บอกว่าจะไม่ใช้การลงคะแนนเสียงเพื่อแสดงความรู้สึกต่อประธานาธิบดีทรัมป์

โดยผลสำรวจนี้จัดทำขึ้นในช่วงเวลาที่หน่วยงานรัฐบาลกลางของสหรัฐฯ เข้าสู่สภาวะชัตดาวน์ ที่อาจกินเวลานานที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐฯ

อ้างอิง : CNN

 

