ผลสำรวจเผยคะแนนนิยม “ทรัมป์” ลดต่ำสุดทุบสถิติ เกินครึ่งไม่พอใจนโยบายเศรษฐกิจ
ผลสำรวจความเห็นชาวอเมริกันล่าสุด พบว่า โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีคนล่าสุด มีคะแนนนิยมลดลง ต่ำสุดทุกสถิติ เกินครึ่งไม่พอใจนโยบายเศรษฐกิจและต่างประเทศ
สำนักข่าว CNN และบริษัทวิจัยการตลาด SSRS ได้เผยผลการสำรวจความคิดเห็นชาวอเมริกันวัยผู้ใหญ่จำนวน 1,245 คน ระหว่างวันที่ 27-30 ตุลาคม ซึ่งผลสำรวจนี้ชี้ให้เห็นถึงความไม่พอใจอย่างรุนแรงต่อการบริหารงานของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ พบว่า คะแนนความไม่พอใจในตัวผู้นำคนนี้พุ่งสูงขึ้นมาอยู่ที่ 63% ขณะที่อีก 32% มองว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
ในด้านเศรษฐกิจ มีเพียงแค่ 27% เท่านั้นที่เชื่อว่านโยบาลของประธานาธิบดีรายนี้จะช่วยทำให้เศรษฐกิจภาพรวมของประเทศดีขึ้นได้ แต่อีก 61% เชื่อว่านโยบายเหล่านั้นทำให้เศรษฐกิจแย่ลง และอีก 12% เชื่อว่านโยบายเหล่านั้นไม่ส่งผลดีหรือผลเสียแต่อย่างใด
ขณะที่ในด้านนโยบายต่างประเทศ กว่า 56% เชื่อว่าการตัดสินใจของ ทรัมป์ ทำให้สถานภาพของสหรัฐฯ บนเวทีโลกย่ำแย่ลง โดยอีก 32% เชื่อว่าการตัดสินใจของผู้นำรายนี้ทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศดูดีขึ้นในสายตาชาวโลก โดยทางทำเนียบขาวอ้างว่า ทรัมป์ ประสบความสำเร็จในการยุติสงครามมากถึง 8 สมรภูมิ ตลอดระยะเวลา 8 เดือนที่ดำรงตำแหน่งนี้สมัยที่ 2
อย่างไรก็ตาม 61% ของผู้ทำผลสำรวจเชื่อว่าประธานาธิบดีรายนี้ใช้อำนาจในฐานะผู้นำมากเกินขอบเขต ขณะที่อีก 31% มองว่าเป็นการใช้อำนาจที่เหมาะสมแล้ว
ทั้งนี้ จากการสำรวจครั้งนี้ยังพบว่า หากมีการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาวันนี้ กว่า 41% บอกว่าจะโหวตให้กับขั้วตรงข้ามทางการเมืองของ ทรัมป์ ส่วน 21% ยืนยันว่ายังสนับสนุนเขาตามเดิม และอีก 38% บอกว่าจะไม่ใช้การลงคะแนนเสียงเพื่อแสดงความรู้สึกต่อประธานาธิบดีทรัมป์
โดยผลสำรวจนี้จัดทำขึ้นในช่วงเวลาที่หน่วยงานรัฐบาลกลางของสหรัฐฯ เข้าสู่สภาวะชัตดาวน์ ที่อาจกินเวลานานที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐฯ
อ้างอิง : CNN
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “ทรัมป์” สั่งกองทัพสหรัฐฯ ทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ครั้งแรกในรอบ 30 ปี
- “ทรัมป์” เผชิญหน้า “สีจิ้นผิง” ครั้งแรกในรอบ 6 ปี หารือชี้ชะตาเศรษฐกิจโลก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: