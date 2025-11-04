สรุปดราม่า Miss Universe 2025 วุ่นวายไม่หยุด ณวัฒน์ ฟาดรัวๆ จนนางงามแห่ลุกหนี

เปิดไทม์ไลน์เดือด MUO ขู่ฟ้อง “ณวัฒน์” ละเมิดลิขสิทธิ์จัด ดินเนอร์พิเศษ ก่อนเจ้าภาพพลิกเกม แจ้งตำรวจรวบทีมงาน MUO กลางโรงแรม ปมโปรโมตคาสิโนออนไลน์ ผิดกฎหมายไทย ล่าสุด นางงามแห่ลุกเดินหนีออกจากห้อง หลังไม่พอใจ ณวัฒน์ พูดจาไม่ไห้เกียรติ
การประกวด Miss Universe 2025 ครั้งที่ 74 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ หลังเข้ากองได้เพียง 3 วัน ก็ดราม่าหนักไม่หยุดหย่อน ระหว่างองค์กร MUO นำโดย ราอูล โรชา เจ้าของร่วม กับ ณวัฒน์ อิสรไกรศีล บอสใหญ่ MGI เจ้าของลิขสิทธิ์ มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ ใครตามข่าวไม่ทัน ไทยเกอร์บันเทิงสรุปให้
ศึกแรก ปม ดินเนอร์พิเศษ ละเมิดลิขสิทธิ์
จุดเริ่มต้นวันที่ 2พฤศจิกายน 2568 งค์กรแม่ MUO ฝ่าย ราอูล โรชา คันตู ออกแถลงการณ์ “จากนิวยอร์ก-กรุงเทพฯ” โจมตีกิจกรรม “Special Dinner” ที่ฝ่ายณวัฒน์จัดขึ้น โดยคิดแคมเปญเอง ให้แฟนนางงามทั่วโหลดกดไลก์โหวต นางงามที่ได้ยอดสูงสุดจะได้กินข้าวกับณวัฒน์ และวิกตอเรีย Miss Universe 2025
MUO ระบุว่ากิจกรรมนี้ไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ กล่าวหาว่าณวัฒน์ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา ใช้ชื่อ โลโก้ เครื่องหมายการค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร ทิ้งท้ายว่าขอสงวนสิทธิ์ดำเนินการทางกฎหมาย
กุนซือมองว่ามองว่าเป็นการ “ปราม” ณวัฒน์ต่อหน้าสาธารณะ เพื่อย้ำว่าใครคือเจ้าของแบรนด์ตัวจริง พร้อมทั้งหยุดยั้งรายได้ที่ MUO ไม่ได้ควบคุม
ณวัฒน์ โต้กลับทันทีในวันเดียวกันนั้น ฝ่าย MGI/MUT ปฏิเสธข้อกล่าวหา ยืนยันว่ากิจกรรมโหวต “Like” เป็นส่วนหนึ่งของแผนการตลาดที่ได้รับอนุญาตตามสัญญาของประเทศเจ้าภาพ พร้อมอ้างว่า MUO ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด MGI ได้ส่งเรื่องให้ทีมกฎหมายพิจารณาผลกระทบ อาจดำเนินการทางกฎหมายกลับเช่นกัน
ราอูล โจมตีส่วนตัว แชร์กราฟหุ้น MGI ร่วงหนัก
หลังแถลงการณ์ของ MUO ไม่นาน ราอูลแคปหน้าจอกราฟราคาหุ้น MGI หรือ บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จาก Yahoo Finance ภาพแสดงราคาหุ้นปัจจุบันอยู่ที่ 7.00 บาท ปรับตัวลดลงถึง -36.36% ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา
ในภาพยังมีวงกลมเน้นบริเวณข้อมูลสำคัญ ระบุว่า ราคาสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ (52W H) เคยอยู่ที่ 18.10 บาท ส่วนราคาต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ (52W L) อยู่ที่ 6.05 บาท แสดงให้เห็นว่าราคาปัจจุบันกำลังเข้าใกล้จุดต่ำสุดในรอบปี
ณวัฒน์ก็สู้กลับด้วยการแชร์สตอรี่ของอารูลพร้อมข้อความขอบคุณ เพราะในเช้าวันจันทร์นั้น กราฟ MGI หุ้นกลับมาเขียวพุ่ง 7 บาท
อ่านข่าว : ราคาหุ้น MGI พุ่งเขียว สวนกระแสดราม่า นางงามจักรวาล ณวัฒน์ VS ราอูล
แก้แค้น พาตำรวจบุกกองประกวด ทีมงานแอบเอานางงามถ่ายคู่สปอนเซอร์คาสิโนออนไลน์
ในช่วงบ่ายของวันที่ 3 พฤศจิกายน มีรายงานว่า ณวัฒน์ ได้เชิญเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาในกองประกวด เนื่องจากทราบว่า ทีมงานจาก MUO ส่วนกลาง (ไม่เกี่ยวกับทีมณวัฒน์) สั่งการให้ผู้เข้าประกวดบางส่วน ถ่ายภาพประชาสัมพันธ์กับสปอนเซอร์ คาสิโนออนไลน์ “PlayTime” แพลตฟอร์มเกมจากฟิลิปปินส์
ในความจริงแล้ว มีประกาศมาก่อนหน้านี้ทางการหลายเดือนว่าาสปอนตัวดังกล่าวมาร่วมสนับสนุนองค์กร ณวัฒน์อ้างว่าได้แจ้งไปยังกองแม่ถึงเรื่องนี้แล้วว่า การพนันยังผิดกฎหมายในประเทศไทย แต่ยังนิ่งเฉย
ณวัฒน์ไลฟ์สดแฉ จ่ายเงินไปแล้ว 70 ล้าน โดนเนรคุณ กล่าวหา CEO MUO ว่าพัวพันคดีฉาว
ต่อมา ณวัฒน์ ได้ระบายเล่าความอัดอั้นผ่านไลฟ์สดว่าโรนัล เดย์ ซีอีโอของ Miss Universe (MUO) ว่าเป็นปัญหาใหญ่ เป็นผู้ก่อความวุ่นวาย ทำให้สถานการณ์แย่ลง ณวัฒน์อ้างว่าโรนัล เดย์ ยังมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของราอูล
ประเด็นร้ายแรงที่สุดณวัฒน์กล่าวหาว่า โรนัล เดย์ มีคดีล่วงละเมิดทางเพศติดตัว ตนจึงไม่ต้องการให้เดย์เดินทางมาประเทศไทย ณวัฒน์เห็นว่า บุคคลที่มีคดีลักษณะนี้ไม่ควรเข้ามาเกี่ยวข้องกับองค์กรการประกวดนางงาม
ณวัฒน์ยืนยันว่า ตนเองไม่ใช่ฝ่ายเริ่มความขัดแย้ง พยายามช่วยเหลือมาตลอด แต่กลับถูกองค์กร MUO “เนรคุณ” ทั้งที่เขาเป็นผู้ลงทุนจัดงานในไทย จ่ายเงินไปแล้วถึง 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 70 ล้านบาท โดยมีใบเสร็จยืนยันชัดเจน
แม้จะเป็นเจ้าภาพผู้จ่ายเงิน ณวัฒน์กล่าวว่า MUO กลับไม่ให้เกียรติประเทศไทย มัวแต่โปรโมตเปอร์โตริโก (เจ้าภาพถัดไป) ที่สำคัญคือ MUO ยังกีดกัน ไม่ให้เขาทำกิจกรรมร่วมกับสปอนเซอร์ ทำให้เขาไม่สามารถหารายได้เพิ่มเติมได้
ณวัฒน์ยังปกป้องประเด็นดราม่าเรื่องการโหวตเพื่อไปดินเนอร์ ว่าการใช้ยอดไลก์เป็นวิธีที่ยุติธรรมแล้ว ดีกว่าการที่เขาเลือกเองซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาตามมา เขายังเตือน MUO ว่าอย่าเหยียดเอเชีย การที่ราอูลโพสต์เรื่องตลาดหลักทรัพย์เพื่อกลั่นแกล้ง ถือเป็นความผิดทางกฎหมาย
อ่านข่าว : บอสณวัฒน์ ฉุนจัด ไม่ให้เกียรติเจ้าภาพ จ่าย 70 ล้านจัด มิสยูนิเวิร์ส แต่ถูกคนเนรคุณทำร้าย
ราอูล แถลงการณ์ผู้เข้าประกวด Miss Universe 2025 ตัดสินแค่ 4 รอบเท่านั้น ย้ำโปร่งใส ไม่มีสิทธิพิเศษ
ราอูล โรชา คันตู ได้ออกมาเคลื่อนไหว โดยเป็นการร่อนจดหมายต้อนรับผู้เข้าประกวด Miss Universe 2025 ที่เดินทางมาถึงประเทศไทยอย่างเป็นทางการ โดยระบุว่า
“ในนามขององค์กร Miss Universe ผมรู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ที่ได้ต้อนรับพวกคุณอย่างเป็นทางการสู่ประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมการประกวด Miss Universe ครั้งที่ 74 พวกคุณแต่ละคนมาถึงจุดนี้ได้ ล้วนผ่านความพยายาม ความมุ่งมั่น และความทุ่มเทมานานหลายปี พวกคุณคือความภาคภูมิใจของประเทศชาติ และเป็นสัญลักษณ์ที่เปี่ยมชีวิตของสิ่งที่มิสยูนิเวิร์สยึดมั่น นั่นคือสตรีผู้แข็งแกร่ง มีเป้าหมาย และเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจ ในขณะที่พวกคุณเริ่มต้นการเดินทางอันน่าจดจำนี้ ขอให้รู้ไว้ว่าพวกคุณคือหัวใจสำคัญขององค์กรเรา
ณ องค์กร Miss Universe ศักดิ์ศรี ความซื่อสัตย์สุจริต และสวัสดิภาพของพวกคุณ คือสิ่งที่เราให้ความสำคัญสูงสุด พวกคุณไม่ใช่เป็นเพียงผู้เข้าประกวด แต่คือทูตแห่งความหวัง สติปัญญา และการเสริมพลังสตรี เราจะไม่ยอมเด็ดขาด ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ที่จะให้ภาพลักษณ์ การปรากฏตัว หรือตัวตนของพวกคุณ ถูกนำไปใช้ในทางที่บั่นทอนคุณค่าในตัวคุณ หรือคุณค่าขององค์กรนี้ พวกคุณคือเสาหลักของ Miss Universe และทุกการกระทำของเราตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเคารพต่อพวกคุณและต่อเกียรติยศที่พวกคุณนำมาสู่เวทีนี้
เพื่อรับประกันความยุติธรรมและความโปร่งใส ขอยืนยันอีกครั้งว่าการประกวดประกอบด้วย 4 รอบการประเมินผลอย่างเป็นทางการ ได้แก่ การสัมภาษณ์ส่วนตัว (Personal Interview), การประกวดชุดประจำชาติ (National Costume Presentation), การประกวดชุดราตรี (Evening Gown Presentation), และการประกวดชุดว่ายน้ำ (Swimsuit Presentation)
นี่คือช่วงเวลาเดียวเท่านั้นที่คณะกรรมการอย่างเป็นทางการจะใช้พิจารณาตัดสินผลการประกวด จะไม่มีผู้เข้าประกวดคนใดได้รับสิทธิพิเศษหรือความได้เปรียบใด ๆ นอกเหนือจากเกณฑ์การตัดสินใน 4 รอบนี้ ความโปร่งใสของกระบวนการนี้ถือเป็นที่สิ้นสุด และจะดำเนินไปอย่างมืออาชีพสูงสุด
ในขณะที่พวกคุณก้าวเข้าสู่การเฉลิมฉลองระดับโลกนี้ ขอให้จำไว้ว่า Miss Universe เป็นมากกว่าตำแหน่ง แต่คือขบวนการที่เชิดชูตัวตนที่แท้จริง จุดมุ่งหมาย และความเป็นหนึ่งเดียวของสตรีจากทุกมุมโลก ยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทย ยินดีต้อนรับสู่ Miss Universe และยินดีต้อนรับสู่การเดินทางที่จะคงอยู่ในใจพวกคุณตลอดไป”
เพื่อนนางงามพร้อมใจเดินออกห้องประชุม หลัง MU เม็กซิโก ถูกจี้ถามจนร้องไห้
ความตึงเครียดพุ่งสูงอีกครั้งในพิธีมอบสายสะพาย Miss Universe 2025 วันนี้ (4 พ.ย.) หลัง บอส ณวัฒน์ อิสรไกรศีล เรียกตัว ฟาติมา บอสช์ (Fatima Bosch) มิสยูนิเวิร์สเม็กซิโก สอบถามเรื่องการทำงานให้กับสปอนเซอร์จนเกิดการโต้เถียงกัน รุนแรงถึงขั้น ณวัฒน์ มีการสั่งให้พนักงานรักษาความปลอดภัยเชิญให้สาวงามออกจากห้องประชุม ทำให้เพื่อนนางงามประเทศอื่น ๆ ส่งเสียงร้องคล้ายร้องไห้ และลุกขึ้นยืนพร้อมใจกันเดินออกจากห้องประชุม เมื่อเห็นดังนั้นเขาจึงสั่งให้ทีมงานปิดประตูห้อง สั่งให้ทุกคนนั่งลง หากยังต้องการอยู่ในการประกวดต่อ
หลังจากที่นางงามบางประเทศเดินออกจากห้องประชุม ฟาติมา บอสช์ ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนที่รออยู่หน้าห้อง เปิดเผยความรู้สึกว่า เธอรักประเทศไทย และเคารพทุกคนมาก แต่ถูก บอส ณวัฒน์ ตะคอกใส่เนื่องจากเขามีปัญหากับกองประกวดใหญ่ เธอพยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุด แต่กลับถูกปฏิบัติอย่างไม่มีเหตุผล ไม่ให้เกียรติและไม่ยุติธรรม
วิกตอเรีย MU 2024 ยืนข้างนางงาม ชี้ นี่คือพลังของผู้หญิง-ความเป็นพี่น้อง
ขณะเดียวกัน วิกตอเรีย เคียร์ ทีลวิก (Victoria Kjær Theilvig) Miss Universe 2024 ออกมาให้สัมภาษณ์หลังจากที่เห็นนางงามเดินออกจากห้อง เธอแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนว่า “นี่มันเกี่ยวกับสิทธิสตรี ฉันเสียใจ เราต้องทำอะไรที่ใหญ่กว่านี้ เราเคารพทุกคน แต่นี่ไม่ใช่วิธีที่ผู้หญิงคนอื่นจะทิ้งได้ ไม่มีอะไรที่ฉันสามารถยืนอยู่ข้างหลังได้ นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมฉันรับโทรศัพท์ของฉันและจะไปจากที่นี่”
จากนั้นไม่นาน เธอเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว @victoriaakjaer โพสต์ภาพผู้เข้าประกวดจากประเทศต่าง ๆ พร้อมแคปชั่นว่า “This is women empowerment. This is sisterhood. Forever and always @missuniverse” แปลเป็นไทยได้ว่า “นี่คือพลังของผู้หญิง นี่คือความเป็นพี่น้อง ตลอดกาลและตลอดไป @missuniverse”
จากนั้น เธอออกมาให้กำลังใจ ฟาติมา บอสช์ มิสยูนิเวิร์สเม็กซิโก แชร์ภาพที่ทั้งคู่อยู่ข้างกัน พร้อมแคปชั่นสุดซึ้งแปลเป็นภาษาไทยได้ว่า “ภูมิใจในตัว @fatimaboschfdz ของฉันเสมอ การยืนหยัดเพื่อตัวเองไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไป แต่มันคือหนึ่งในการกระทำที่สำคัญที่สุดของการเคารพตัวเองและความเข้มแข็งที่คุณแสดงออกมาได้ นั่นหมายถึงการรู้คุณค่าของตัวเอง การกำหนดขอบเขต และการไม่อนุญาตให้ใครหรือสิ่งใดมาบั่นทอนเสียงหรือคุณค่าในตัวคุณ
สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการยอมรับว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับฟัง มีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็น และมีสิทธิ์ที่จะไล่ตามความฝัน โดยไม่คำนึงถึงอุปสรรคใด ๆ ที่อาจเข้ามาขวางทางคุณ
พอแล้วคือพอ และเสียงของเราจะถูกรับฟังอย่างชัดเจน!”
Miss Universe Mexico แถลงป้องนางงาม เผย เวทีสร้างมาเพื่อเชิดชูสตรี
ล่าสุด Miss Universe Mexico ออกแถลงการณ์แสดงจุดยืนผ่านอินสตาแกรม ระบุความว่า “สิ่งที่เกิดขึ้นกับ ฟาติมา บอสช์ (@fatimaboschfdz) ที่ประเทศไทยในวันนี้ เป็นเรื่องที่รับไม่ได้อย่างยิ่ง ไม่มีผู้หญิงคนใด ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด สมควรถูกดูหมิ่นหรือถูกเหยียดหยาม
เราเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในคุณค่าที่ Miss Universe ส่งเสริม คือ การเคารพ ศักดิ์ศรี และการเสริมสร้างพลัง
เราทราบดีว่าเวทีนี้ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อแบ่งแยกหรือลดทอนคุณค่า แต่สร้างมาเพื่อ เชิดชูสตรี และมอบเสียงและสิทธิ์ในการแสดงออกในโลก
พฤติกรรมของบุคคลที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ Miss Universe (MU) ไม่เป็นตัวแทน ขององค์กร Miss Universe ที่เราทุกคนรัก และไม่สะท้อนถึงจิตวิญญาณแห่งความสามัคคีและการเคารพที่เราปกป้อง
วันนี้และตลอดไป เม็กซิโก จะอยู่เคียงข้างคุณ ฟาติมา ความเข้มแข็ง ความสง่างาม และเสียงของคุณเป็นตัวแทนของสิ่งที่ดีที่สุดของประเทศเรา”
