ราอูล แถลงประณาม ณวัฒน์ ไม่เป็นเจ้าบ้านที่ดี-สั่งลดอำนาจ ไม่ทนนางงามถูกลดศักดิ์ศรี
Miss Universe เดือดไม่จบ! ราอูล แถลงการณ์ประณาม ‘ณวัฒน์’ หลังตินางงามในที่สาธารณะ-น่าอับอาย ย้ำ ผู้ที่ควรเฉิดฉายมีเพียงผู้เข้าประกวด ไม่ยอมองค์กร-ศักดิ์ศรีสตรีถูกละเมิดเด็ดขาด
หลังจากดราม่าเดือด กรณีนางงาม ฟาติมา บอสช์ (Fatima Bosch) Miss Universe เม็กซิโก 2025 โต้เถียงกับ ณวัฒน์ อิสรไกรศีล เหตุการณ์บานปลายกระทั่งมีการสั่งให้การ์ดเชิญตัวนางงามออกจากห้องระหว่างการมอบสายสะพายส่งผลให้เพื่อนางงามหลายชาติพร้อมใจกันเดินออกจากห้อง กระทั่งช่วงค่ำวันเดียวกัน บอส ณวัฒน์ ได้พูดคุยกับทาง MUO เพื่อเคลียร์ปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อม เดินหน้าการประกวดตามกำหนดการเดิม
ล่าสุดดูเหมือนเรื่องจะยังไม่จบง่าย ๆ วันนี้ (5 พฤศจิกายน 2568) เพจเฟซบุ๊ก Miss Universe เผยแพร่คลิปแถลงการณ์ของ ราอูล โรชา คานตู (Raul Rocha Cantu) ผู้ถือหุ้นร่วมเวทีนางงามมิสยูนิเวิร์ส ส่งถึงสื่อมวลชนและผู้เข้าประกวด พร้อมแสดงถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและสนับสนุนผู้เข้าประกวดทั้ง 122 คน เขากล่าวว่า การใช้ความรุนแรงต่อ ฟาติมา บอสช์ มิสยูนิเวิร์สเม็กซิโกในที่สาธารณะนั้นเป็นสิ่งที่รับไม่ได้และน่าอับอาย ย้ำว่าจะไม่ยอมให้คุณค่าหลักขององค์กรถูกละเมิด
“ผมจะไม่ยอมให้คุณค่าของการเคารพและศักดิ์ศรีต่อสตรีถูกละเมิดโดยเด็ดขาด” เขากล่าว พร้อมเสริมว่า ณวัฒน์ลืมความหมายของการเป็นเจ้าบ้านที่ดีอย่างแท้จริง
หลังจากเหตุการณ์ที่ ฟาติมา บอสช์ ถูกถามจี้จะเห็นว่าเธอรู้สึกไม่สบายใจก่อนจะเดินออกจากห้อง และมีนางงามจากละตินอเมริกาและแคริบเบียนเดินตามออกไป ซึ่ง ราอูล โรชา เปิดเผยว่า เขาได้สั่งการให้หยุดพิธีมอบสายสะพาย เพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าระหว่าง ณวัฒน์ อิสรไกรศีล กับผู้เข้าประกวด โดยยืนยันว่าการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเป็นทางการของ ณวัฒน์จะถูกจำกัด
ราอูล โรชา ประกาศกร้าวว่า “พอแล้ว ณวัฒน์” และ “ผู้หญิงทุกคนในโลกสมควรได้รับการเคารพ”
องค์กร Miss Universe กำลังส่งคณะผู้บริหารระดับสูงมายังประเทศไทยเพื่อควบคุมการจัดงานและรับรองความปลอดภัยของผู้เข้าประกวด ราอูลได้สั่งการให้ทีมผู้บริหาร Miss Universe รวมถึง มาริโอ บูคาโร (CEO) และที่ปรึกษาอาวุโส โรนัลด์ เดินทางมายังกรุงเทพฯ ทันที เพื่อกำกับดูแลด้านโลจิสติกส์ และเข้าควบคุมการดำเนินงานเจ้าภาพที่มอบหมายให้บริษัท MGI ของณวัฒน์ดูแล
นอกจากนี้ยังสั่งการให้ มาริโอ บูคาโร ออกแถลงการณ์องค์กรเกี่ยวกับรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการทางกฎหมายและสัญญาที่กำลังจะเกิดขึ้น พร้อมย้ำว่า “ผู้ที่ควรเฉิดฉายมีเพียงผู้เข้าประกวดของเราเท่านั้น ไม่มีใครอื่นมีสิทธิ์ที่จะขโมยจุดสนใจของพวกเธอ”
เหตุการณ์ความขัดแย้งในครั้งนี้ทำให้เห็นความตึงเครียดภายในระหว่างองค์กร Miss Universe และหุ้นส่วนชาวไทย ซึ่งมีรายงานความขัดแย้งเรื่องการจัดการและสปอนเซอร์มานานหลายเดือน นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ไทยยังได้เปิดการสอบสวนเกี่ยวกับการละเมิดการโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับการโปรโมทคาสิโนออนไลน์ที่ถ่ายทำในโรงแรมที่พักของผู้เข้าประกวด ทำให้ภาพลักษณ์ของการประกวดมัวหมองยิ่งขึ้นไปอีก
ราอูล โรชา ปิดท้ายด้วยการยืนยันว่า “คุณค่าของการเคารพและศักดิ์ศรีเป็นสิ่งที่ต่อรองไม่ได้” และ Miss Universe จะต้องเป็นเวทีแห่งการส่งเสริมพลังหญิงที่ซึ่งผู้หญิงทุกคนสามารถส่งเสียงของตัวเองและเดินอย่างภาคภูมิใจได้
ในขณะที่การซ้อมยังคงดำเนินต่อไปในกรุงเทพฯ ก่อนคืนตัดสินมงกุฎในวันที่ 21 พฤศจิกายน Miss Universe 2025
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- นางงามเดือด แห่ลุกออกจากห้อง หลังปะทะ ณวัฒน์ เผย ถูกตะคอก-ไม่ให้เกียรติ : Miss Universe 2025
- สรุปดราม่า Miss Universe 2025 วุ่นวายไม่หยุด ณวัฒน์ ฟาดรัวๆ จนนางงามแห่ลุกหนี
- สื่อนอกขยี้ดราม่า นางงาม MU 2025 แห่เดินออกจากห้อง งานหยุดกลางคัน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: