บันเทิง

สื่อนอกขยี้ดราม่า นางงาม MU 2025 แห่เดินออกจากห้อง งานหยุดกลางคัน

sukanlaya s.เผยแพร่: 04 พ.ย. 2568 16:52 น.| อัปเดต: 04 พ.ย. 2568 16:52 น.
152
สื่อดังเล่นข่าว นางงาม Miss Universe 2025 วอล์กเอาต์พร้อมกัน

สื่อนอกเล่นข่าว นางงาม Miss Universe 2025 พร้อมใจเดินออกจากห้อง ก่อนพิธีมอบสายสะพาย ความคืบหน้าล่าสุด ประสานงานกองใหญ่ ปัญหาคลี่คลายแล้ว

หลังจากดราม่าเดือด กรณีผู้เข้าประกวด Miss Universe 2025 พร้อมใจกันลุกออกจากห้องประชุมระหว่างการพูดคุยก่อนการมอบสายสะพาย มีนางงามประเทศหนึ่งพูดสวนขึ้นมา จน บอส ณวัฒน์ อิสรไกรศีล กล่าวให้หยุดพูดก่อน จากนั้นสั่งให้การ์ดเชิญเธอออกจากห้อง ล่าสุด เฟซบุ๊ก Missosology เพจที่มีผู้ติดตามกว่า 4 ล้านคนออกรายงานข่าวที่เกิดขึ้น

ล่าสุด เพจเฟซบุ๊ก Missosology เผยว่า “มีรายงานจากผู้เข้าประกวดหลายคนเกี่ยวกับสถานการณ์ภายในห้องประชุม เหตุการณ์ความตึงเครียดเริ่มขึ้นเมื่อ Miss Universe Thailand (MUT) ตำหนิ นายราอูล (Mr. Raul) ตั้งคำถามกับ Miss Mexico ว่าทำไมเธอปฏิเสธการถ่ายสปอนเซอร์ที่กองประกวด Miss Universe จัดขึ้น แต่กลับยอมไปถ่ายภาพเฉพาะงานที่ Telemundo จัดเท่านั้น

ต่อมา Miss Mexico พูดตอบโต้กลับ ทำให้เกิดการโต้เถียงกันอย่างรุนแรง เธอถูกสังให้เงียบหรือไม่ก็ต้องเดินออกจากห้องประชุม Miss Mexico เลือกเดินออกจากห้องไปทั้งน้ำตา โดยมี Miss Iraq เห็นเหตุการณ์นี้

หลังจากนั้นไม่นาน วิกตอเรีย (Victoria) Miss Universe 2024 รู้สึกไม่พอใจ พร้อมบอกว่าเธอจะไม่กลับเข้าร่วมงานอีก และเดินออกจากห้องไปเช่นกัน ผู้เข้าประกวดส่วนใหญ่ที่อาจจะไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรก็เดินออกตามไปด้วย

อย่างไรก็ตาม มีผู้เข้าประกวดบางส่วนที่ยังคงอยู่ในห้อง เช่น ฝรั่งเศส ไทย แอฟริกาใต้ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา และเบลเยียม แม้แต่ เวเนซุเอลา ก็ยังคงอยู่ ผู้ที่เดินออกจากห้องส่วนใหญ่มาจากประเทศกลุ่มละติน เช่น เอกวาดอร์ ชิลี อาร์เจนตินา เปอร์โตริโก โบลิเวีย นิการากัว โคลอมเบีย รวมถึงประเทศอื่น ๆ อย่าง บังกลาเทศ คิวบา กวาเดอลูป โกตดิวัวร์ และคองโก ในกลุ่มนางงามละตินนั้น ตัวแทนจากโดมินิกันมาถึงช้า ทำให้เธอไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น สาวงามเวเนซุเอลาจึงต้องเดินออกตามไปในเวลาต่อมา

อย่างไรก็ดี มีการอ้างว่า บอส ณวัฒน์ ไม่พอใจเช่นกัน เมื่อเขาเห็นว่านางงามหลายคนพาช่างแต่งหน้าและทำผมส่วนตัวมา ซึ่งเป็นสิ่งที่กองประกวดไม่อนุญาต เขาสั่งให้บันทึกรายชื่อนางงามที่อยู่ต่อและที่เดินออกจากห้องด้วย

เมื่อไม่นานมานี้ บอส ณวัฒน์ เดินออกไปด้านนอกและรอผู้เข้าประกวดคนอื่น ๆ มีนางงามบางคนเดินกลับเข้ามาในห้องประชุมจริง เช่น นามิเบีย เวียดนาม และอินเดีย ผู้เข้าประกวดส่วนใหญ่กลับเข้ามาในห้องประชุมแล้ว

ขณะนี้มีรายงานว่า มีการเจรจากันว่าการประกวดอาจจะถูกเลื่อนไปจัดในเดือนธันวาคม หรืออาจจะถูกยกเลิกไปเลย”

Miss Universe 2025 ลุกออกจากห้อง หลังเพื่อนนางงามถูก ณวัฒน์ เชิญออก
ภาพจาก Facebook : Miss Universe Thailand

ต่อมา มีการรายงานเพิ่มเติมว่า ขณะที่ Miss Mexico ถูกตำหนิ มาเรีย โฮเซ่ จากองค์กร Miss Universe (MUO) รู้สึกว่าสถานการณ์เริ่มไม่ให้เกียรติกันจึงสั่งให้ผู้เข้าประกวดเดินออกจากห้อง ส่วนผู้เข้าประกวดบางคนตัดสินใจอยู่ในห้องต่อ พวกเธออธิบายว่าไม่ต้องการเลือกข้างใดข้างหนึ่ง

ตามรายงานระบุว่า มาเรีย โฮเซ่ ชี้แจงว่า หากเกิดความเข้าใจผิดเรื่องใด ควรพูดคุยกับ Miss Mexico เป็นการส่วนตัว ไม่ใช่ตำหนิกันต่อหน้าทุกคน ซึ่งในช่วงเวลาหนึ่งทำให้ผู้เข้าประกวดหลายคนเสียน้ำตา

ทั้งนี้ ทีมงานของ Miss Universe Thailand ได้ประสานงานกับองค์กร Miss Universe ปัญหาที่เกิดขึ้นจึงถูกคลี่คลายลงอย่างสงบเรียบร้อยแล้ว

สื่อนอกตีข่าวดราม่านางงาม MU 2025 เดินออกระหว่างการมอบสายสะพาย
ภาพจาก Facebook : Missosology
สื่อนอกตีข่าวดราม่านางงาม MU 2025 เดินออกระหว่างการมอบสายสะพาย - 2
ภาพจาก Facebook : Missosology

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

