ทัวร์ลง! เพจดังสุพรรณบุรี ถาม “ชุดนักเรียน” ปาลูกโป่งงานวัด เหมาะสมไหม?

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 05 พ.ย. 2568 15:34 น.| อัปเดต: 05 พ.ย. 2568 15:34 น.
เพจดังใน จังหวัดสุพรรณบุรี จุดดราม่า โพสต์ภาพเด็กปาโป่งงานวัด ถามเหมาะสม? ทัวร์ลงสนั่น แม่เด็กโผล่แจง "เพิ่งเลิกเรียนพิเศษ พาลูกคลายเครียด"
ภาพจาก : FB/ท่านเปา

เกิดประเด็นดราม่าในสังคมออนไลน์อีกครั้ง เมื่อเพจเฟซบุ๊ก ท่านเปา ได้รายงานประเด็นถกเถียงที่เกิดขึ้นในจังหวัดสุพรรณบุรี เพจท่านเปา ระบุว่า “ดรามาเด็กใส่ชุดนักเรียนเล่นเกมปาลูกโป่งในงานวัด…หลังมีเพจดังในสุพรรณบุรี โพสต์ภาพเด็กใส่ชุดนักเรียนยืนปาลูกโป่ง พร้อมตั้งคำถามว่า…”

“ใส่ชุดนักเรียนมาเล่นเกมแบบนี้ เหมาะสมหรือไม่” โดยเพจดังกล่าวให้เหตุผลว่า มีชาวบ้านบางส่วนรู้สึกไม่สบายใจ ที่เห็นเยาวชนในชุดนักเรียนมายืนเล่นเกมปาลูกโป่งกันในลักษณะนี้

เด็กในชุดนักเรียนกำลังปาลูกโป่งในงานวัดที่สุพรรณบุรี
ภาพจาก : FB/ท่านเปา

หลังจากโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไป ก็มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก แบบรถทัวร์วิ่งเข้าไม่ขาดสาย

ความคิดเห็นแบ่งเป็นสองฝ่าย โดยบางคนเห็นด้วยและมองว่า การปาลูกโป่งเข้าข่ายการพนัน เด็กไม่ควรมาเล่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อยังใส่ชุดนักเรียนอยู่

ขณะที่คนส่วนใหญ่มองว่า เรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องจริงจังขนาดนั้น เด็กแค่มาเล่นเพื่อคลายเครียดและสนุกสนานเหมือนคนทั่วไป ไม่ได้ทำอะไรผิด หรือไปสร้างความเดือดร้อนให้ใคร

จากนั้น ได้มีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ โดยระบุว่าเธอเป็นผู้ปกครองของเด็กในภาพ

เธอกล่าวว่า “น้องเพิ่งเลิกเรียนพิเศษ ยังไม่ทันได้เข้าบ้าน เลยพามาเดินคลายเครียด” พร้อมกับถามแอดมินเพจต้นเรื่องกลับไปว่า “แบบนี้ผิดมากเลยเหรอคะ แอดมิน”

ดราม่า เพจ สุพรรณบุรี
ภาพจาก : FB/ท่านเปา

ต่อมา แอดมินเพจ “ท่านเปา” ที่นำเรื่องนี้มารายงาน ได้แสดงความคิดเห็นเชิงตั้งคำถามต่อดราม่านี้ว่า “คือเด็กต้องไปนั่งทาสีปูนปลาสเตอร์ หรือนั่งช้อนปลา อย่างเดียว?”

ทัวร์ลง! เพจดังสุพรรณบุรี ถาม "ชุดนักเรียน" ปาลูกโป่งงานวัด เหมาะสมไหม?

