เปิดขั้นตอนใช้สิทธิ์ คนละครึ่งพลัส สั่งอาหารผ่าน ShopeeFood ต้องทำยังไง?

เปิดขั้นตอน การกดใช้สิทธิ์ คนละครึ่งพลัส ผ่านการสั่งอาหารออนไลน์ หรือ เดลิเวอร์รี่ ของแอปฯ ShopeeFood ต้องทำยังไงบ้าง? เช็กได้ที่นี่
เริ่มต้นขึ้นแล้วกับโครงการ คนละครึ่งพลัส ที่จะสามารถใช้ได้กับแอปพลิเคชั่นสั่งอาหารออนไลน์ โดยจะเริ่มต้นขึ้นในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 นี้แล้ว ขณะนี้ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส คงกำลังอยากจะรู้แล้วว่าจะใช้สิทธิ์ดังกล่าวในการสั่งอาหารออนไลน์ของแอปฯ ShopeeFood ได้อย่างไร? วันนี้ทีมข่าวหาคำตอบมาให้แล้ว
ขั้นตอนการใช้สิทธิ์ คนละครึ่งพลัส ผ่านแอปฯ ShopeeFood
- เข้าแอปฯ เป๋าตัง
- เขาไปที่หน้า G Wallet จากนั้นกดที่แบนเนอร์ “ฟู้ดเดลิเวอรี่” (Food Delivery)
- ระบบจะแสดงรายชื่อแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอร์รี่ที่เข้าร่วมโครงการ ให้คุณเลือก “ShopeeFood”
- หลังจากกดเลือก ShopeeFood แล้วระบบจะทำการเชื่อมต่อสิทธิ์ และเปิดแอป ShopeeFood ขึ้นมาให้คุณโดยอัตโนมัติ
- เลือกร้านอาหารที่มีสัญลักษณ์ “คนละครึ่งพลัส” จากนั้นเลือกเมนูที่ต้องการใส่ตะกร้าตามปกติ
- เมื่อมาถึงหน้าชำระเงิน แอป ShopeeFood จะให้คุณชำระ “ค่าบริการจัดส่ง”เป็นอันดับแรก ให้คุณเลือกช่องทางการชำระเงิน (เช่น ShopeePay, บัตรเครดิต, พร้อมเพย์) และกดยืนยันเพื่อจ่ายเฉพาะค่าส่งก่อน
- หลังจากจ่ายค่าส่งเสร็จ ระบบจะส่งการแจ้งเตือน (Notification) ให้คุณกลับไปที่แอปฯ “เป๋าตัง” (หรือคุณสามารถสลับแอปกลับไปเองได้)
- ในแอปฯ เป๋าตัง จะแสดงยอด “ค่าอาหาร” ที่หักส่วนลดคนละครึ่งพลัสแล้ว ให้คุณตรวจสอบยอดที่ต้องจ่าย (ซึ่งจะหักจาก G-Wallet) แล้วกด “ยืนยันการชำระเงิน”
เมื่อชำระเงินในเป๋าตังสำเร็จ ออเดอร์ของคุณใน ShopeeFood ก็จะถูกยืนยันทันที หลังจากนั้นก็รอให้ไรเดอร์นำอาหารจากร้านที่สั่งมาส่งให้คุณได้ถึงหน้าบ้าน โดยจะสามารถทำรายการได้ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ย. เป็นต้นไป
