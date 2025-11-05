เปิดขั้นตอนใช้สิทธิ์ คนละครึ่งพลัส สั่งอาหารผ่าน ShopeeFood ต้องทำยังไง?

การเงินเศรษฐกิจ

เผยแพร่: 05 พ.ย. 2568 07:30 น.
เปิดขั้นตอน การกดใช้สิทธิ์ คนละครึ่งพลัส ผ่านการสั่งอาหารออนไลน์ หรือ เดลิเวอร์รี่ ของแอปฯ ShopeeFood ต้องทำยังไงบ้าง? เช็กได้ที่นี่

เริ่มต้นขึ้นแล้วกับโครงการ คนละครึ่งพลัส ที่จะสามารถใช้ได้กับแอปพลิเคชั่นสั่งอาหารออนไลน์ โดยจะเริ่มต้นขึ้นในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 นี้แล้ว ขณะนี้ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส คงกำลังอยากจะรู้แล้วว่าจะใช้สิทธิ์ดังกล่าวในการสั่งอาหารออนไลน์ของแอปฯ ShopeeFood ได้อย่างไร? วันนี้ทีมข่าวหาคำตอบมาให้แล้ว

ขั้นตอนการใช้สิทธิ์ คนละครึ่งพลัส ผ่านแอปฯ ShopeeFood

  1. เข้าแอปฯ เป๋าตัง
  2. เขาไปที่หน้า G Wallet จากนั้นกดที่แบนเนอร์ “ฟู้ดเดลิเวอรี่” (Food Delivery)
  3. ระบบจะแสดงรายชื่อแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอร์รี่ที่เข้าร่วมโครงการ ให้คุณเลือก “ShopeeFood”
  4. หลังจากกดเลือก ShopeeFood แล้วระบบจะทำการเชื่อมต่อสิทธิ์ และเปิดแอป ShopeeFood ขึ้นมาให้คุณโดยอัตโนมัติ
  5. เลือกร้านอาหารที่มีสัญลักษณ์ “คนละครึ่งพลัส” จากนั้นเลือกเมนูที่ต้องการใส่ตะกร้าตามปกติ
  6. เมื่อมาถึงหน้าชำระเงิน แอป ShopeeFood จะให้คุณชำระ “ค่าบริการจัดส่ง”เป็นอันดับแรก ให้คุณเลือกช่องทางการชำระเงิน (เช่น ShopeePay, บัตรเครดิต, พร้อมเพย์) และกดยืนยันเพื่อจ่ายเฉพาะค่าส่งก่อน
  7. หลังจากจ่ายค่าส่งเสร็จ ระบบจะส่งการแจ้งเตือน (Notification) ให้คุณกลับไปที่แอปฯ “เป๋าตัง” (หรือคุณสามารถสลับแอปกลับไปเองได้)
  8. ในแอปฯ เป๋าตัง จะแสดงยอด “ค่าอาหาร” ที่หักส่วนลดคนละครึ่งพลัสแล้ว ให้คุณตรวจสอบยอดที่ต้องจ่าย (ซึ่งจะหักจาก G-Wallet) แล้วกด “ยืนยันการชำระเงิน”

เมื่อชำระเงินในเป๋าตังสำเร็จ ออเดอร์ของคุณใน ShopeeFood ก็จะถูกยืนยันทันที หลังจากนั้นก็รอให้ไรเดอร์นำอาหารจากร้านที่สั่งมาส่งให้คุณได้ถึงหน้าบ้าน โดยจะสามารถทำรายการได้ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ย. เป็นต้นไป

