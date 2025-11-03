การเงินเศรษฐกิจ

เคลียร์ชัด คนละครึ่งพลัส ซื้อมือถือ-คอมได้ไหม? เปิดลิสต์สินค้าห้ามซื้อ

sukanlaya s.เผยแพร่: 03 พ.ย. 2568 16:30 น.| อัปเดต: 03 พ.ย. 2568 16:14 น.
51
คนละครึ่งพลัส ซื้อมือถือ คอมพิวเตอร์ ได้ไหม

ไขข้อสงสัย คนละครึ่งพลัส ซื้อมือถือ-แท็บเล็ต-คอมพิวเตอร์ ได้ไหม? เปิดลิสต์สินค้าไม่ร่วมโครงการ สลากฯ-เหล้า-บุหรี่

สำหรับโครงการคนละครึ่งพลัส ที่ภาครัฐจ่าย 50% สูงสุดไม่เกิน 200 บาท/คน/วัน เริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค. – 31 ธ.ค. 68 เวลา 23:00 น. โดยผู้ยื่นแบบภาษี รับสิทธิใช้จ่าย 2,400 บาท/คน ส่วนผู้ไม่ยื่นแบบภาษีรับสิทธิใช้จ่าย 2,000 บาท/คน เชื่อว่าหลายคนยังมีข้อสงสัยว่าสามารถใช้ซื้อสินค้าและบริการใดได้บ้าง รวมทั้งใช้สิทธิ์นี้ในการซื้อสินค้าที่มีราคาสูง เช่น โทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ต ได้หรือไม่ วันนี้ทีมข่าวสรุปคำตอบมาให้แล้ว

สำหรับ คนละครึ่งพลัส หลาย ๆ ทุกเฟสที่ผ่านมา มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและลดค่าครองชีพให้กับประชาชนเท่านั้น จึงไม่สามารถใช้สิทธิ์ซื้อมือถือ-แท็บเล็ตได้ ดังนั้นสิทธิ์นี้จึงมีข้อจำกัดและไม่ครอบคลุมสินค้าที่มีราคาสูง ได้แก่ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์มือถือ, แท็บเล็ต, คอมพิวเตอร์, เครื่องใช้ไฟฟ้า รวมทั้งทองคำ และ สินค้าอื่น ๆ ที่มีลักษณะเป็นการลงทุนหรือของฟุ่มเฟือย

เช็กสินค้า-บริการไม่ร่วมคนละครึ่งพลัส

นอกจากสินค้าที่มีราคาสูงแล้ว ผู้ใช้สิทธิ์ยังต้องระวังสินค้าและบริการที่ถูกกำหนดว่าไม่สามารถใช้จ่ายผ่านโครงการได้

  • สลากกินแบ่งรัฐบาล
  • เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  • ผลิตภัณฑ์ยาสูบ
  • บัตรกำนัล (Voucher)
  • บัตรเงินสด (Cash Card)
  • บริการรูปแบบอื่น ๆ ที่เป็นการชำระค่าสินค้าหรือบริการล่วงหน้า

ทั้งนี้ ผู้ใช้สิทธิ์ต้องซื้อสินค้า/บริการจริงตรงตามมูลค่าที่สแกนจ่าย โดยไม่อนุญาตให้ผู้ประกอบการทอนเงินสดหรือรับแลกสินค้า/บริการ คืนเป็นเงินสดไม่ว่ากรณีใด

สินค้าไม่ร่วมคนละครึ่งพลัส
ภาพจาก : คนละครึ่งพลัส

