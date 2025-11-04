ข่าว

แจกพิกัด 18 จุดเช็กอินยอดนิยม งานลอยกระทง 2568 ทั่วกรุงเทพฯ

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 04 พ.ย. 2568 12:00 น.| อัปเดต: 04 พ.ย. 2568 11:46 น.
91
แจกพิกัด 18 จุดเช็กอินยอดนิยม งานลอยกระทง 2568 ทั่วกรุงเทพฯ

เวียนวนมาบรรจบอีกปีแล้ว สำหรับ วันลอยกระทง 2568 โดยในปีนี้มาเร็วกว่าทุก ๆ ปีตรงกับวันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2568 หลายคยคงกำลังมองหาสถานที่จัดงานจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 68 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครกันอยู่แน่ ๆ วันนี้ทีมข่าว เดอะไทยเกอร์ ได้รวบรวมพิกัด 18 จุดเช็กอินน่าเที่ยว งานลอยกระทง 2568 ที่จะทำให้ทุกท่านเพลิดเพลินไปกับประเพณีไทย ทั้งที่จัดขึ้นภายในห้างสรรพสินค้า สวนสาธารณะ และรวมไปถึงริมแม่น้ำเจ้าพระยา

1. เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ (Asiatique The Riverfront)

เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ แลนด์มาร์คสุดชิลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร แหล่งช้อปปิ้ง กินของอร่อยยามค่ำคืน ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งในวันลอยกระทงทุก ๆ ปีเอเชียทีคจะเล่นใหญ่จัดเต็มเสมอมา เพื่อให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้ร่วมสืบสานประเพณีไทย

สำหรับ งานลอยกระทง 2568 ซึ่งตรงกับวันที่ 5 พ.ย. 68 เอเชียทีค จัดกิจกรรมภายใตคอนเซ็ปต์ที่ว่า “ลอยกระทงกตัญญูแม่พระคงคา บูชาแม่แห่งแผ่นดิน” ณ 4 ท่าน้ำร่วมสมัย ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ในงาน Bangkok River Festival 2025 เทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย ปีที่ 11 โดยจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2568 เข้าชมฟรี ใครที่สนใจอยากไปเข้าร่วมงานลอยกระทง 2568 ทางเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ มีบริการเรือรับส่งฟรีตามเวลาดังนี้ วันที่ 3–4 พ.ย. เวลา 15.00–21.00 น. และวันที่ 5 พ.ย. (วันลอยกระทง) เวลา 15.00–24.00 น.

พิกัด : เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ (Asiatique The Riverfront)

งานลอยกระทง 2568 เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์
ภาพจาก : FB Asiatique The Riverfront Destination

2. ไอคอนสยาม (ICONSIAM)

สำหรับเทศกาล ลอยกระทง 2568 ห้างสรรพสินค้า ไอคอนสยาม (ICONSIAM) ยังคงจัดงานสุดยิ่งใหญ่ตระการตาเหมือนเช่นทุกปี โดยมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวร่วมแต่งชุดไทยมาถ่ายรูปได้ด้วย โดยในปีนี้จัดกิจกรรมขึ้นภายใต้แนวคิด “ICONSIAM THAICONIC LOY KRATHONG 2025 ร้อยใจไทย รักษ์สายธารเจ้าพระยา สะดวก ปลอดภัย สะอาด” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง บริเวณ ริเวอร์ พาร์ค ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2568

นอกจากนั้นทาง ไอคอนสยาม ยังจัดให้มีการลอยกระทงในบ่อแบบปิด โดยจะจัดขึ้น ณ เมืองสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม ชั้น G ภายใต้่โครงการ Bangkok River Festival 2025 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 1–5 พฤศจิกายน 2568 และมีบริการเรือรับส่งฟรีระหว่างวันที่ 3–5 พฤศจิกายน 2568 อีกด้วย เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่เดินทางมาร่วมงาน

พิกัด : ไอคอนสยาม (ICONSIAM)

งานลอยกระทง 2568 ไอคอนสยาม
ภาพจาก : FB ICONSIAM
งานลอยกระทง 2568 ไอคอนสยาม-1
ภาพจาก : FB SOOKSIAM

3. สะพานพระราม 8 สวนหลวงพระราม 8

สวนหลวงพระราม 8 ใกล้สะพานพระราม 8 ถือเป็นอีกหนึ่งจุดยอดนิยมสำหรับงานลอยกระทงในกรุงเทพฯ ที่มีบรรยากาศสุดโรแมนติก โดยเฉพาะช่วงหัวค่ำที่แสงไฟจากสะพานพระราม 8 ส่องประกายเพิ่มความงดงามให้กับบรรยากาศริมน้ำเจ้าพระยา ทุกปีภายในสวนหลวงพระราม 8 จะจัดงานลอยกระทงที่เน้นอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยแบบดั้งเดิมไว้เป็นอย่างดี

สำหรับงานลอยกระทง 2568 นี้ ใครที่อยากสัมผัสบรรยากาศกรุงเทพฯ ยามค่ำคืนท่ามกลางแสงไฟระยิบระยับของสะพานพระราม 8 และต้องการประสบการณ์ลอยกระทงแบบสบาย ๆ ใจกลางเมือง สถานที่นี้คือคำตอบที่เหมาะสมอย่างยิ่ง

พิกัด : สวนหลวงพระราม 8 สะพานพระราม 8

4. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แม้ว่า งานลอยกระทง 2568 จะถูกจัดขึ้นภายในรั้ว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แต่ก็ไม่ได้จัดให้เพียงแค่นิสัตนักศึกษาร่วมงานเท่านั้น แต่ประชาชนทั่วไปก็สามารถร่วมงานลอยกระทงจุฬาฯ ได้เช่นกัน

สำหรับปีนี้ งานลอยกระทงจุฬาฯ 2568 มาในคอนเซ็ปต์ “Mystery of The Night ร้อยแสงแห่งความภักดี ลอยนทีสืบวัฒนธรรม” จัดขึ้นในวันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2568 ตั้งแต่เวลา 17.00 – 22.00 น. บริเวณสระน้ำจุฬาฯ และสนามหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ 2 รัชกาล

พิกัด : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานลอยกระทงจุฬาฯ 2568
ภาพจาก : FB Chulalongkorn University

5. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ยังคงจัดกิจกรรม วันลอยกระทง 2568 ตามแผนกำหนดการเเดิม สำหรับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยในปีนี้มาในธีม “รื่นเริงท่าพระจันทร์ สีสันพระนคร” ณ ลานปรีดี พนมยงค์ ในวันที่ 5 พ.ย. 68 ตั้งแต่เวลา 16.30 – 22.00 น.

ภายในงานลอยกระทง ธรรมศาสตร์่าพระจันทร์ 2568 มีกิจกรรมมากมายทั้งแสงสีเสียงครบจบในที่เดียว หากประชาชนท่านใดสนใจสามารถเดินทางเข้าร่วมงานได้ โดยการเดินทางไปก็ไม่ยากอย่างที่คิด เพราะมีทั้งรถไฟฟ้า รถประจำทาง เรือ หรือสามารถเรียกรถจากในแอปพลิเคชั่นแล้วปักหมุดมาที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ได้เลย ส่วนใครที่นำรถส่วนตัวมาเองก็มีจุดจอดรถให้บริการมากมาย ทุกท่านสามารถเช็กรายละเอียดการเดินทาง และจุดจอดรถได้ที่นี่

พิกัด : ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

งานลอยกระทง 2568 ม.ธรรมศาสตร์ ท่าาพระจันทร์
ภาพจาก : FB องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

6. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

งานใหญ่ประจำปีแบบนี้ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน จะพลาดได้อย่างไรกับเทศกาลลอยกระทง 2568 ในปีนี้จัดขึ้นในธีม “ม่วนจอย ลอยกระทง” ซึ่งแน่นอนว่าถึงจะเป็นงานที่สนุกสนานแค่ไหนก็ยังคงคอนเซ็ปต์รักษ์โลกอยู่เหมือนเดิม โดยทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เชิญชวนทุกท่านที่มาร่วมงานใช้กระทงเทียนในการลอยกระทงเพื่อสืบสานประเพณีไทยแบบลดขยะไปด้วยกัน

งานจะจัดขึ้น 2 วันต่อเนื่องคือวันที่ 4 – 5 พฤษจิกายน 2568 ณ สระพระพิรุณ หน้าหอประชุม และบริเวณโดยรอบก็มีการจัดร้านค้านิสิตให้เดินได้ช้อปปิ้ง ชิมของอร่อย กันแบบชิล ๆ อีกด้วย

พิกัด : ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน

ลอยกระทง 2568 ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน
ภาพจาก : FB องค์การบริหาร องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

7. มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา (รามฯ 2)

ลอยกระทง 2568 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 1 ในปีนี้ไม่ได้มีกิจกรรมงานลอยกระทง แต่ทางมหาวิทยาขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีไทย ในงานลอยกระทง ประจําปี 2568 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ลอยกระทงวิถีใหม่ ใส่ใจธรรมชาติ สืบสานภูมิปัญญาไทย” โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 4 – 5 พฤศจิกายน 2568 ตั้งแต่เวลา 18.00 – 24.00 น. ณ บริเวณสระน้ำ กองงานวิทยาเขตบางนา (รามฯ2)

พิกัด : มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา (รามฯ 2)

งานลอยกระทง 2568 ม.รามฯ 2
ภาพจาก : FB PR Ramkhamhaeng University

8. สวนลุมพินี

อีกหนึ่งสถานที่จัดงานลอยกระทง 2568 ยอดฮิตของชาวกทม. คงจะหนีไม่พ้น สวนลุมพินี ท่ามกลางบึงน้ำใหญ่ที่โอบล้อมไปด้วยต้นไม้เขียวชะอุ่ม ยิ่งทำให้ค่ำคืนของวันเพ็ญเดือน 12 น่าสนใจมากขึ้นไปอีก โดยจะเปิดให้ประชาชนเข้าไปลอยกระทงตั้งแต่เวลา 05.00 – 24.00 น. ของวันที่ 5 พฤศจิกายน 2568

พิกัด : สวนลุมพินี

9. งานภูเขาทอง

สำหรับ งานวัดภูเขาทอง หรือ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญที่คนกรุงเทพฯ ไม่ควรพลาดเลย เพราะถือเป็นงานประจำปีที่ยิ่งใหญ่ โดยนอกจากจะมีร้านค้าบริเวณโดยรอบภูเขาทองแล้ว ยังมีพิธีมงคลที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างยาวนาน อย่าง พิธีห่มผ้าแดง ถวายองค์พระเจดีย์บรมบรรพต (ภูเขาทอง) และเป็นโอกาสดีที่จะเปิดให้พุทธศาสนิกชนจะขึ้นไปร่วมสักการะบูชา พระบรมบรรพต หรือ ภูเขาทอง อย่างใกล้ชิดอีกด้วย

งานวัดภูเขาทอง รวมงานลอยกระทง 2568 จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน 2568 โดยเปิดให้เข้าชมและสักการะองค์ภูเขาทองได้ ตั้งแต่เวลา 07.00 – 19.00 น.

พิกัด : วัดสระเกศวรมหาวิหาร (ภูเขาทอง)

10. ท่ามหาราช

ท่ามหาราช อีกหนึ่งสถานที่ยอดฮิตสำหรับ งานลอยกระทง 2568 ในวันที่ 5 พฤศจิกายน ที่จะถึงนี้ นอกจากจะมีกิจกรรมลอยกระทงริมแม่น้ำแล้ว ไฮไลท์สำคัญของเทศกาลลอยกระทงที่ท่ามหาราช ก็คือ การลอยกระทงกลางแม่น้ำ ซึ่งจะมีค่าบริการคนละ 40 บาท ก็สามารถดื่มด่ำกับบรรยากาศลอยกระทงกลางแม่น้ำเจ้าพระยาได้แล้ว

อีกทั้งใครที่สนใจอยากจะเดินทางมาร่วมสืบสารประเพณีไทย และได้ชิม ช้อป ชิลล์ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เขาก็มีบริการเรือรับส่งฟรี 9 ท่าน้ำด้วย นอกจากนั้นยังขยายเวลาบริการเรือข้ามฟากวันลอยกระทง 2568 ท่ามหาราช-วังหลัง ในวันที่ 5 พ.ย. 68 โดยจะเริ่มให้บริการข้ามฟากตั้งแต่เวลา 09.00 – 23.00 น.กันเลย

ลอยกระทง ท่ามหาราช 2568
ภาพจาก : FB Tha Maharaj

11. วัดอรุณราชวรารามมหาวิหาร (วัดอรุณ)

สำหรับ วัดอรุณราชวรารามมหาวิหาร เป็น 1 ใน 5 ท่าน้ำพระอารามหลวง ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ที่จัดงานลอยกระทง 2568 ขึ้น “ลอยกระทงกตัญญูแม่พระคงคา บูชาแม่แห่งแผ่นดิน” ภายใต้คอนเซ็ปต์ที่ว่า “Bangkok River Festival 2025 เทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย ปีที่ 11” ประชาชนสามารถเข้าร่วมงานได้ฟรี ตั้งแต่วันที่ 3 – 5 พฤศจิกายน 2568 โดยจะมีบริการเรือรับส่งฟรี รายละเอียดดังนี้

  • วันที่ 3 – 4 พ.ย. 68 บริการเรือรับส่งฟรี เวลา 15.00 – 21.00 น.
  • วันที่ 5 พ.ย. 68 บริการเรือรับส่งฟรี เวลา 15.00 – 24.00 น.

พิกัด : วัดอรุณ

ลอยกระทง 2568 วัดอรุณ
ภาพจาก : FB River Festival Thailand

12. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์)

วัดโพธิ์ ก็เป็นอีกหนึ่งวัดพระอารามหลวงริมแม่น้ำเจ้าพระยา ที่จัดกิจกรรมนลอยกระทง 2568 “ลอยกระทงกตัญญูแม่พระคงคา บูชาแม่แห่งแผ่นดิน” ขึ้นในงานที่ชื่อว่า “Bangkok River Festival 2025 เทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย ปีที่ 11” โดยรายละเอียดงานและบริการเรือรับส่งฟรีเช่นเดียวกับงานที่จัดขึ้น ณ วัดอรุณฯ

พิกัด : วัดโพธิ์

ลอยกระทง 2568 วัดโพธิ์
ภาพจาก : FB River Festival Thailand

13. วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร (วัดระฆัง)

งานลอยกระทง 2568 วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร (วัดระฆัง) ได้จัดกิจกรรม “ลอยกระทงกตัญญูแม่พระคงคา บูชาแม่แห่งแผ่นดิน” ภายใต้งาน Bangkok River Festival 2025 เทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย ปีที่ 11 โดยจะมี 5 ท่าน้ำพระอารามหลวง ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ที่จัดงานนี้ขึ้น ให้ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมสืบสานประเพณีไทย ได้ตั้งแต่วันที่ 3 – 5 พฤศจิกายน 2568 โดยจะมีบริการเรือรับส่งฟรี วันที่ 3–4 พ.ย. เวลา 15.00–21.00 น. และวันที่ 5 พ.ย. (วันลอยกระทง) เวลา 15.00–24.00 น.

พิกัด : วัดระฆัง

ลอยกระทง 2568 วัดระฆัง
ภาพจาก : FB River Festival Thailand

14. วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร (วัดกัลยาฯ)

วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร (วัดกัลยาฯ) อีกหนึ่งวัดพระอารามหลวง ที่มีท่าน้ำติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา ก็เป็นสถานที่จัดกิจกรรมวันลอยกระทง 2568 “ลอยกระทงกตัญญูแม่พระคงคา บูชาแม่แห่งแผ่นดิน” ภายใต้งานที่มีชื่อว่า Bangkok River Festival 2025 เทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย ปีที่ 11 จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2568 ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่นี่

พิกัด : วัดกัลยาฯ

ลอยกระทง 2568 วัดกัลยาฯ
ภาพจาก : FB River Festival Thailand

15. วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร (วัดประยูร)

วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร (วัดประยูร) วัดพระอารามหลวง ที่มีท่าน้ำติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา แห่งที่ 5 ของกรุงเทพมหานคร ที่ร่วมจัดกิจกรรมงานลอยกระทง 2568 “ลอยกระทงกตัญญูแม่พระคงคา บูชาแม่แห่งแผ่นดิน” ในงานที่ชื่อว่า “Bangkok River Festival 2025 เทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย ปีที่ 11” จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3 – 5 พฤศจิกายน 2568

พิกัด : วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร (วัดประยูร)

ลอยกระทง 2568 วัดประยูร
ภาพจาก : FB River Festival Thailand

16. สวนจตุจักร

เทศกาลลอยกระทง 2568 จะพลาดจุดเช็กอินของคนไทยและชาวต่างชาติ อย่าง สวนจตุจักร ไปได้อย่างไร เพราะภายในสวนจตุจักรมีบึงน้ำขนาดใหญ่อยู่กลางสวน ทั้งยังถูกรายล้อมไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่ และดอกไม้นานาชนิดที่ทั้งสวย และร่มรื่นในเวลาเดียวกัน ยิ่งวันลอยกระทงก็จะมีการประดับตกแต่งด้วยไฟด้วยแล้ว แถมยังเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้า BTS สถานีหมอชิต และ รถไฟใต้ดิน MRT จตุจักร ใครที่อยู่ใกล้ ๆ ก็สามารถเข้าไปลอยกระทงกันได้ ตั้งแต่เวลา 05.00 – 21.00 น.

พิกัด : สวนจตุจักร

17. สวนรถไฟ (สวนวชิรเบญจทัศ)

ในช่วงเทศกาลลอยกระทง 2568 สวนรถไฟ ถือเป็นอีกหนึ่งสวนสาธารณะขนาดใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ร่วมจัดงานกิจกรรมให้ประชาชนได้เข้าไปร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง บริเวณบึงใหญ่ใจกลางสวน ที่จะทำให้ผู้คนสุขและสดชื่นด้วยต้นไม้เขียวชะอุ่มไปพร้อม ๆ กับการลอยกระทง

พิกัด : สวนรถไฟ

18. สวนเบญจกิติ

สวนเบญจกิติ ก็เป็นสถานที่ยอดฮิตในช่วง งานลอยกระทง 2568 เช่นกัน โดยในปีนี้ตรงกับวันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 258 ทางสวนเบญฯ จะเปิดให้ประชาชนเข้าไปลอยกระทงในบึงใหญ่กลางสวนได้ตั้งแต่เวลาสวนเปิดจนถึงเวลา 24.00 น.

พิกัด : สวนเบญจกิติ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : FB Asiatique.Thailand, ICONSIAM, SOOKSIAM, Tha Maharaj, PR Ramkhamhaeng University, องค์การบริหาร องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน, Chulalongkorn University, River Festival Thailand

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

ดราม่า พ่อโพสต์เดือดขู่บุกรร.เอาเรื่องครู หลังประเมินลูก “ขาดเรียนบ่อย” เจอชาวเน็ตสวนยับ

4 นาที ที่แล้ว
กู้ภัยถูกหลอกขายลอตเตอรี่งวดเก่า ข่าวอาชญากรรม

กู้ภัยสุดช้ำ ถูกเลขท้าย 2 ตัว 87 ขึ้นเงินไม่ได้ เหตุอดรางวัลสุดน่าแค้นใจแม่ค้า

16 นาที ที่แล้ว
&#039;คิม ยองนัม อดีตประธานสภาเกาหลีเหนือถึงแก่อสัญกรรม หลังรับใช้ผู้นำเกาหลีเหนือมาถึง 3 รุ่น สิริอายุ 97 ปี ข่าวต่างประเทศ

คิม ยองนัม อดีตประธานสภาเกาหลีเหนือ ถึงแก่อสัญกรรม หลังป่วยมะเร็ง สิริอายุ 97 ปี

24 นาที ที่แล้ว
วิธีลบชื่อถูกแอบอ้างสมาชิกพรรคการเมือง ข่าว

วิธีลบชื่อถูกแอบอ้างสมาชิกพรรคการเมือง แก้ตามนี้ ก่อนโดนสวมสิทธิ์

36 นาที ที่แล้ว
ชาวเน็ตฮือฮา ส่องภาพคฤหาสน์หรู เลขที่ 8/88 เจ้าของประกาศขาย 250 ล้าน พร้อมเข้าอยู่ ข่าว

ชาวเน็ตฮือฮา ส่องภาพคฤหาสน์หรู เลขที่ 8/88 เจ้าของประกาศขาย 250 ล้าน พร้อมเข้าอยู่

46 นาที ที่แล้ว
ตั้งชื่อฐานปฏิบัติการบนยอดภูมะเขือ เพื่อรำลึก &quot;ส.อ. จิรายุส อินทุมาน&quot; สังกัดกองพันจู่โจม ที่เสียชีวิตขณะเข้าตีที่หมาย ยิงปะทะฝ่ายกัมพูชา ข่าว

เปิดฐานปฏิบัติการใหม่ “อินทุมาน” สดุดี ส.อ. จิรายุส ผู้สละชีพพิชิตภูมะเขือ

55 นาที ที่แล้ว
น้องมิ้นต์อายุ 28 กัมพูชา ข่าวอาชญากรรม

ปริศนา น้องมิ้นต์ สาววัย 28 จบชีวิตที่เขมร ข้อความสุดท้ายส่งหาแฟน “เงินเก็บหายหมด”

56 นาที ที่แล้ว
ปุ้มปุ้ย-กวินท์ เปิดหน้าลูกสาว น้องวานิลลา สกาย ครั้งแรก บันเทิง

เปิดภาพ น้องวานิลลา สกาย ลูกสาว ปุ้มปุ้ย-กวินท์ ตากลมแก้มยุ้ย น่ารักเกินต้าน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
นับดาว แสงดาว อดีตมิสแกรนด์ราชบุรี 2026 ปิดโซเชียลเกลี้ยงทุกช่องทาง ทั้ง Facebook, Instagram และ TikTok แฟนคลับตามไม่ได้ ไร้การติดต่อ? บันเทิง

“นับดาว” ปิดโซเชียลเกลี้ยง หลังดราม่าปลดมง มิสแกรนด์ราชบุรี 2026

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชา โบ้ยไทย อ้างทำปราสาทพระวิหาร เสียหายหนัก กลางที่ประชุมยูเนสโก ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา โบ้ยไทยถล่มใส่ ปราสาทพระวิหาร เสียหายหนัก กลางที่ประชุมยูเนสโก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชื่นชม แฟนคลับ บิ๊ก D2B เหนียวแน่น ดูแลคุณพ่ออุดม อย่างดี แทนนักร้องหนุ่มมาเกือบ 20 ปีไม่เคยห่าง บันเทิง

ชื่นชม แฟนคลับ บิ๊ก D2B เหนียวแน่น ดูแลคุณพ่ออุดม แทนนักร้องหนุ่มมาเกือบ 20 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
โรงเรียนอัสสัมแปรอักษรพระพันปี ข่าว

รร.อัสสัมชัญ รวมพลังแปรอักษร 1250 ชีวิต ถวายอาลัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สับรางแตก &quot;ลามีน ยามาล&quot; เตียงหัก &quot;นิกกี้ นิโคล&quot; แอบกินอินฟลูฯ อิตาลี ฝ่ายชายแจ้นแก้ตัว ข่าวต่างประเทศ

สับรางแตก “ลามีน ยามาล” เตียงหัก “นิกกี้ นิโคล” แอบกินอินฟลูฯ อิตาลี ฝ่ายชายแจ้นแก้ตัว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอกสารยึดรถ 111 คัน กันจอมพลังอั้มกระเทียม ข่าวอาชญากรรม

ตามต่อเอกสารลับ “ลัมโบร์ฯ กันจอมพลัง” จับโป๊ะ! เจ้าของรถ-ดีเอสไอกุญแจไขปริศนา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แจกพิกัด 18 จุดเช็กอินยอดนิยม งานลอยกระทง 2568 ทั่วกรุงเทพฯ ข่าว

แจกพิกัด 18 จุดเช็กอินยอดนิยม งานลอยกระทง 2568 ทั่วกรุงเทพฯ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โพสต์ล่าสุด บอย ธิติพร หลังวิเคราะห์ครอบครัว เป็ก สัณชัย ข่าวดารา

โพสต์ล่าสุด บอย ธิติพร หลัง เป็ก สัณชัย ด่าแรง-ขู่จะตบปาก ปมวิเคราะห์ชีวิตคู่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ตั๋วรถไฟฟ้าขึ้นราคา? หลังผู้ปกครองโวยสายสีเขียว พุ่งจาก 10 เป็น 28 บาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.เจษฎา ชี้ คลิปบดกระดูกไก่ ทำไส้กรอก เป็นแค่ตัดต่อ หวังเรียกยอดวิว ทำคนกลัว ข่าว

อ.เจษฎา ชี้ คลิปบดกระดูกไก่ ทำไส้กรอก เป็นเฟกนิวส์ แค่ตัดต่อ หวังเรียกยอดวิว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เส้นทาง “พายุคัลแมกี” รุนแรงเป็น “พายุไต้ฝุ่น” ตายแล้ว 1 ศพ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส่องประวัติ &quot;บอย ธิติพร จุติมานนท์&quot; ดีกรีวารสารฯ ธรรมศาสตร์ ผู้อยู่เบื้องหลังข่าวบันเทิงกว่า 20 ปี สู่บทบาทคอมเมนเตเตอร์สายแข็ง เจ้าของร้านดัง &quot;บ้านท่าน้ำนนท์&quot; บันเทิง

ประวัติ “บอย ธิติพร” อดีตหัวเรือ “ไนน์เอ็นเตอร์เทน” เบอร์ 1 คนข่าวบันเทิง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กสาขา โรบินสันไลฟ์สไตล์-ท็อป พลาซ่า ร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส เศรษฐกิจ

พิกัดร้านค้า คนละครึ่งพลัส โรบินสันไลฟ์สไตล์-ท็อป พลาซ่า ช้อปคุ้มทั่วประเทศ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ราอูล&quot; ส่งสารถึงผู้เข้าประกวด Miss Universe 2025 ตัดสินแค่ 4 รอบเท่านั้น ย้ำไม่มีสิทธิพิเศษ บันเทิง

“ราอูล” ส่งสารถึงผู้เข้าประกวด Miss Universe 2025 ตัดสินแค่ 4 รอบเท่านั้น ย้ำไม่มีสิทธิพิเศษ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ดูจบร้องไห้ตาม แห่ส่งแรงใจ “น้องมาร์ติน” 1 ขวบ 3 เดือน สู้มะเร็งตับระยะ 4

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมอุตุฯ แจ้งข่าว ทำไมเข้าหน้าหนาว (23 ต.ค.) แต่ฝนยังไม่หมด? สาเหตุคือ &quot;ลานีญา&quot; ที่จะทำให้ต้นฤดู (พ.ย.) มีฝนมากกว่าปกติ โดยช่วง 7-9 พ.ย. นี้ ฝนยังมาอีกระลอก ข่าว

ฤดูหนาวจริง จะมาเมื่อไหร่? กรมอุตุฯ ชี้ “ลานีญา” ทำเพี้ยน ลุ้นลมหนาวใกล้ปีใหม่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลิลลี่ เหงียน ลั่น พร้อมมีผัวใหม่ สเปกใหม่ไม่เกี่ยง &quot;ขอทาน&quot; ก็ได้ แค่ตัวหอม-พลังงานดี บันเทิง

ลิลลี่ เหงียน ลั่น พร้อมมีผัวใหม่ สเปกใหม่ไม่เกี่ยง “ขอทาน” ก็ได้ แค่ตัวหอม-พลังงานดี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 04 พ.ย. 2568 12:00 น.| อัปเดต: 04 พ.ย. 2568 11:46 น.
91
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กู้ภัยถูกหลอกขายลอตเตอรี่งวดเก่า

กู้ภัยสุดช้ำ ถูกเลขท้าย 2 ตัว 87 ขึ้นเงินไม่ได้ เหตุอดรางวัลสุดน่าแค้นใจแม่ค้า

เผยแพร่: 4 พฤศจิกายน 2568
&#039;คิม ยองนัม อดีตประธานสภาเกาหลีเหนือถึงแก่อสัญกรรม หลังรับใช้ผู้นำเกาหลีเหนือมาถึง 3 รุ่น สิริอายุ 97 ปี

คิม ยองนัม อดีตประธานสภาเกาหลีเหนือ ถึงแก่อสัญกรรม หลังป่วยมะเร็ง สิริอายุ 97 ปี

เผยแพร่: 4 พฤศจิกายน 2568
น้องมิ้นต์อายุ 28 กัมพูชา

ปริศนา น้องมิ้นต์ สาววัย 28 จบชีวิตที่เขมร ข้อความสุดท้ายส่งหาแฟน “เงินเก็บหายหมด”

เผยแพร่: 4 พฤศจิกายน 2568
ปุ้มปุ้ย-กวินท์ เปิดหน้าลูกสาว น้องวานิลลา สกาย ครั้งแรก

เปิดภาพ น้องวานิลลา สกาย ลูกสาว ปุ้มปุ้ย-กวินท์ ตากลมแก้มยุ้ย น่ารักเกินต้าน

เผยแพร่: 4 พฤศจิกายน 2568
Back to top button