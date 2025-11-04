แจกพิกัด 18 จุดเช็กอินยอดนิยม งานลอยกระทง 2568 ทั่วกรุงเทพฯ
เวียนวนมาบรรจบอีกปีแล้ว สำหรับ วันลอยกระทง 2568 โดยในปีนี้มาเร็วกว่าทุก ๆ ปีตรงกับวันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2568 หลายคยคงกำลังมองหาสถานที่จัดงานจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 68 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครกันอยู่แน่ ๆ วันนี้ทีมข่าว เดอะไทยเกอร์ ได้รวบรวมพิกัด 18 จุดเช็กอินน่าเที่ยว งานลอยกระทง 2568 ที่จะทำให้ทุกท่านเพลิดเพลินไปกับประเพณีไทย ทั้งที่จัดขึ้นภายในห้างสรรพสินค้า สวนสาธารณะ และรวมไปถึงริมแม่น้ำเจ้าพระยา
1. เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ (Asiatique The Riverfront)
เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ แลนด์มาร์คสุดชิลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร แหล่งช้อปปิ้ง กินของอร่อยยามค่ำคืน ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งในวันลอยกระทงทุก ๆ ปีเอเชียทีคจะเล่นใหญ่จัดเต็มเสมอมา เพื่อให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้ร่วมสืบสานประเพณีไทย
สำหรับ งานลอยกระทง 2568 ซึ่งตรงกับวันที่ 5 พ.ย. 68 เอเชียทีค จัดกิจกรรมภายใตคอนเซ็ปต์ที่ว่า “ลอยกระทงกตัญญูแม่พระคงคา บูชาแม่แห่งแผ่นดิน” ณ 4 ท่าน้ำร่วมสมัย ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ในงาน Bangkok River Festival 2025 เทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย ปีที่ 11 โดยจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2568 เข้าชมฟรี ใครที่สนใจอยากไปเข้าร่วมงานลอยกระทง 2568 ทางเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ มีบริการเรือรับส่งฟรีตามเวลาดังนี้ วันที่ 3–4 พ.ย. เวลา 15.00–21.00 น. และวันที่ 5 พ.ย. (วันลอยกระทง) เวลา 15.00–24.00 น.
พิกัด : เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ (Asiatique The Riverfront)
2. ไอคอนสยาม (ICONSIAM)
สำหรับเทศกาล ลอยกระทง 2568 ห้างสรรพสินค้า ไอคอนสยาม (ICONSIAM) ยังคงจัดงานสุดยิ่งใหญ่ตระการตาเหมือนเช่นทุกปี โดยมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวร่วมแต่งชุดไทยมาถ่ายรูปได้ด้วย โดยในปีนี้จัดกิจกรรมขึ้นภายใต้แนวคิด “ICONSIAM THAICONIC LOY KRATHONG 2025 ร้อยใจไทย รักษ์สายธารเจ้าพระยา สะดวก ปลอดภัย สะอาด” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง บริเวณ ริเวอร์ พาร์ค ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2568
นอกจากนั้นทาง ไอคอนสยาม ยังจัดให้มีการลอยกระทงในบ่อแบบปิด โดยจะจัดขึ้น ณ เมืองสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม ชั้น G ภายใต้่โครงการ Bangkok River Festival 2025 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 1–5 พฤศจิกายน 2568 และมีบริการเรือรับส่งฟรีระหว่างวันที่ 3–5 พฤศจิกายน 2568 อีกด้วย เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่เดินทางมาร่วมงาน
พิกัด : ไอคอนสยาม (ICONSIAM)
3. สะพานพระราม 8 สวนหลวงพระราม 8
สวนหลวงพระราม 8 ใกล้สะพานพระราม 8 ถือเป็นอีกหนึ่งจุดยอดนิยมสำหรับงานลอยกระทงในกรุงเทพฯ ที่มีบรรยากาศสุดโรแมนติก โดยเฉพาะช่วงหัวค่ำที่แสงไฟจากสะพานพระราม 8 ส่องประกายเพิ่มความงดงามให้กับบรรยากาศริมน้ำเจ้าพระยา ทุกปีภายในสวนหลวงพระราม 8 จะจัดงานลอยกระทงที่เน้นอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยแบบดั้งเดิมไว้เป็นอย่างดี
สำหรับงานลอยกระทง 2568 นี้ ใครที่อยากสัมผัสบรรยากาศกรุงเทพฯ ยามค่ำคืนท่ามกลางแสงไฟระยิบระยับของสะพานพระราม 8 และต้องการประสบการณ์ลอยกระทงแบบสบาย ๆ ใจกลางเมือง สถานที่นี้คือคำตอบที่เหมาะสมอย่างยิ่ง
พิกัด : สวนหลวงพระราม 8 สะพานพระราม 8
4. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แม้ว่า งานลอยกระทง 2568 จะถูกจัดขึ้นภายในรั้ว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แต่ก็ไม่ได้จัดให้เพียงแค่นิสัตนักศึกษาร่วมงานเท่านั้น แต่ประชาชนทั่วไปก็สามารถร่วมงานลอยกระทงจุฬาฯ ได้เช่นกัน
สำหรับปีนี้ งานลอยกระทงจุฬาฯ 2568 มาในคอนเซ็ปต์ “Mystery of The Night ร้อยแสงแห่งความภักดี ลอยนทีสืบวัฒนธรรม” จัดขึ้นในวันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2568 ตั้งแต่เวลา 17.00 – 22.00 น. บริเวณสระน้ำจุฬาฯ และสนามหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ 2 รัชกาล
พิกัด : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ยังคงจัดกิจกรรม วันลอยกระทง 2568 ตามแผนกำหนดการเเดิม สำหรับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยในปีนี้มาในธีม “รื่นเริงท่าพระจันทร์ สีสันพระนคร” ณ ลานปรีดี พนมยงค์ ในวันที่ 5 พ.ย. 68 ตั้งแต่เวลา 16.30 – 22.00 น.
ภายในงานลอยกระทง ธรรมศาสตร์่าพระจันทร์ 2568 มีกิจกรรมมากมายทั้งแสงสีเสียงครบจบในที่เดียว หากประชาชนท่านใดสนใจสามารถเดินทางเข้าร่วมงานได้ โดยการเดินทางไปก็ไม่ยากอย่างที่คิด เพราะมีทั้งรถไฟฟ้า รถประจำทาง เรือ หรือสามารถเรียกรถจากในแอปพลิเคชั่นแล้วปักหมุดมาที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ได้เลย ส่วนใครที่นำรถส่วนตัวมาเองก็มีจุดจอดรถให้บริการมากมาย ทุกท่านสามารถเช็กรายละเอียดการเดินทาง และจุดจอดรถได้ที่นี่
พิกัด : ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
6. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
งานใหญ่ประจำปีแบบนี้ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน จะพลาดได้อย่างไรกับเทศกาลลอยกระทง 2568 ในปีนี้จัดขึ้นในธีม “ม่วนจอย ลอยกระทง” ซึ่งแน่นอนว่าถึงจะเป็นงานที่สนุกสนานแค่ไหนก็ยังคงคอนเซ็ปต์รักษ์โลกอยู่เหมือนเดิม โดยทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เชิญชวนทุกท่านที่มาร่วมงานใช้กระทงเทียนในการลอยกระทงเพื่อสืบสานประเพณีไทยแบบลดขยะไปด้วยกัน
งานจะจัดขึ้น 2 วันต่อเนื่องคือวันที่ 4 – 5 พฤษจิกายน 2568 ณ สระพระพิรุณ หน้าหอประชุม และบริเวณโดยรอบก็มีการจัดร้านค้านิสิตให้เดินได้ช้อปปิ้ง ชิมของอร่อย กันแบบชิล ๆ อีกด้วย
พิกัด : ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน
7. มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา (รามฯ 2)
ลอยกระทง 2568 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 1 ในปีนี้ไม่ได้มีกิจกรรมงานลอยกระทง แต่ทางมหาวิทยาขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีไทย ในงานลอยกระทง ประจําปี 2568 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ลอยกระทงวิถีใหม่ ใส่ใจธรรมชาติ สืบสานภูมิปัญญาไทย” โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 4 – 5 พฤศจิกายน 2568 ตั้งแต่เวลา 18.00 – 24.00 น. ณ บริเวณสระน้ำ กองงานวิทยาเขตบางนา (รามฯ2)
พิกัด : มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา (รามฯ 2)
8. สวนลุมพินี
อีกหนึ่งสถานที่จัดงานลอยกระทง 2568 ยอดฮิตของชาวกทม. คงจะหนีไม่พ้น สวนลุมพินี ท่ามกลางบึงน้ำใหญ่ที่โอบล้อมไปด้วยต้นไม้เขียวชะอุ่ม ยิ่งทำให้ค่ำคืนของวันเพ็ญเดือน 12 น่าสนใจมากขึ้นไปอีก โดยจะเปิดให้ประชาชนเข้าไปลอยกระทงตั้งแต่เวลา 05.00 – 24.00 น. ของวันที่ 5 พฤศจิกายน 2568
พิกัด : สวนลุมพินี
9. งานภูเขาทอง
สำหรับ งานวัดภูเขาทอง หรือ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญที่คนกรุงเทพฯ ไม่ควรพลาดเลย เพราะถือเป็นงานประจำปีที่ยิ่งใหญ่ โดยนอกจากจะมีร้านค้าบริเวณโดยรอบภูเขาทองแล้ว ยังมีพิธีมงคลที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างยาวนาน อย่าง พิธีห่มผ้าแดง ถวายองค์พระเจดีย์บรมบรรพต (ภูเขาทอง) และเป็นโอกาสดีที่จะเปิดให้พุทธศาสนิกชนจะขึ้นไปร่วมสักการะบูชา พระบรมบรรพต หรือ ภูเขาทอง อย่างใกล้ชิดอีกด้วย
งานวัดภูเขาทอง รวมงานลอยกระทง 2568 จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน 2568 โดยเปิดให้เข้าชมและสักการะองค์ภูเขาทองได้ ตั้งแต่เวลา 07.00 – 19.00 น.
พิกัด : วัดสระเกศวรมหาวิหาร (ภูเขาทอง)
10. ท่ามหาราช
ท่ามหาราช อีกหนึ่งสถานที่ยอดฮิตสำหรับ งานลอยกระทง 2568 ในวันที่ 5 พฤศจิกายน ที่จะถึงนี้ นอกจากจะมีกิจกรรมลอยกระทงริมแม่น้ำแล้ว ไฮไลท์สำคัญของเทศกาลลอยกระทงที่ท่ามหาราช ก็คือ การลอยกระทงกลางแม่น้ำ ซึ่งจะมีค่าบริการคนละ 40 บาท ก็สามารถดื่มด่ำกับบรรยากาศลอยกระทงกลางแม่น้ำเจ้าพระยาได้แล้ว
อีกทั้งใครที่สนใจอยากจะเดินทางมาร่วมสืบสารประเพณีไทย และได้ชิม ช้อป ชิลล์ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เขาก็มีบริการเรือรับส่งฟรี 9 ท่าน้ำด้วย นอกจากนั้นยังขยายเวลาบริการเรือข้ามฟากวันลอยกระทง 2568 ท่ามหาราช-วังหลัง ในวันที่ 5 พ.ย. 68 โดยจะเริ่มให้บริการข้ามฟากตั้งแต่เวลา 09.00 – 23.00 น.กันเลย
11. วัดอรุณราชวรารามมหาวิหาร (วัดอรุณ)
สำหรับ วัดอรุณราชวรารามมหาวิหาร เป็น 1 ใน 5 ท่าน้ำพระอารามหลวง ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ที่จัดงานลอยกระทง 2568 ขึ้น “ลอยกระทงกตัญญูแม่พระคงคา บูชาแม่แห่งแผ่นดิน” ภายใต้คอนเซ็ปต์ที่ว่า “Bangkok River Festival 2025 เทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย ปีที่ 11” ประชาชนสามารถเข้าร่วมงานได้ฟรี ตั้งแต่วันที่ 3 – 5 พฤศจิกายน 2568 โดยจะมีบริการเรือรับส่งฟรี รายละเอียดดังนี้
- วันที่ 3 – 4 พ.ย. 68 บริการเรือรับส่งฟรี เวลา 15.00 – 21.00 น.
- วันที่ 5 พ.ย. 68 บริการเรือรับส่งฟรี เวลา 15.00 – 24.00 น.
พิกัด : วัดอรุณ
12. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์)
วัดโพธิ์ ก็เป็นอีกหนึ่งวัดพระอารามหลวงริมแม่น้ำเจ้าพระยา ที่จัดกิจกรรมนลอยกระทง 2568 “ลอยกระทงกตัญญูแม่พระคงคา บูชาแม่แห่งแผ่นดิน” ขึ้นในงานที่ชื่อว่า “Bangkok River Festival 2025 เทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย ปีที่ 11” โดยรายละเอียดงานและบริการเรือรับส่งฟรีเช่นเดียวกับงานที่จัดขึ้น ณ วัดอรุณฯ
พิกัด : วัดโพธิ์
13. วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร (วัดระฆัง)
งานลอยกระทง 2568 ณ วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร (วัดระฆัง) ได้จัดกิจกรรม “ลอยกระทงกตัญญูแม่พระคงคา บูชาแม่แห่งแผ่นดิน” ภายใต้งาน Bangkok River Festival 2025 เทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย ปีที่ 11 โดยจะมี 5 ท่าน้ำพระอารามหลวง ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ที่จัดงานนี้ขึ้น ให้ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมสืบสานประเพณีไทย ได้ตั้งแต่วันที่ 3 – 5 พฤศจิกายน 2568 โดยจะมีบริการเรือรับส่งฟรี วันที่ 3–4 พ.ย. เวลา 15.00–21.00 น. และวันที่ 5 พ.ย. (วันลอยกระทง) เวลา 15.00–24.00 น.
พิกัด : วัดระฆัง
14. วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร (วัดกัลยาฯ)
วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร (วัดกัลยาฯ) อีกหนึ่งวัดพระอารามหลวง ที่มีท่าน้ำติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา ก็เป็นสถานที่จัดกิจกรรมวันลอยกระทง 2568 “ลอยกระทงกตัญญูแม่พระคงคา บูชาแม่แห่งแผ่นดิน” ภายใต้งานที่มีชื่อว่า Bangkok River Festival 2025 เทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย ปีที่ 11 จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2568 ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่นี่
พิกัด : วัดกัลยาฯ
15. วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร (วัดประยูร)
วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร (วัดประยูร) วัดพระอารามหลวง ที่มีท่าน้ำติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา แห่งที่ 5 ของกรุงเทพมหานคร ที่ร่วมจัดกิจกรรมงานลอยกระทง 2568 “ลอยกระทงกตัญญูแม่พระคงคา บูชาแม่แห่งแผ่นดิน” ในงานที่ชื่อว่า “Bangkok River Festival 2025 เทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย ปีที่ 11” จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3 – 5 พฤศจิกายน 2568
พิกัด : วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร (วัดประยูร)
16. สวนจตุจักร
เทศกาลลอยกระทง 2568 จะพลาดจุดเช็กอินของคนไทยและชาวต่างชาติ อย่าง สวนจตุจักร ไปได้อย่างไร เพราะภายในสวนจตุจักรมีบึงน้ำขนาดใหญ่อยู่กลางสวน ทั้งยังถูกรายล้อมไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่ และดอกไม้นานาชนิดที่ทั้งสวย และร่มรื่นในเวลาเดียวกัน ยิ่งวันลอยกระทงก็จะมีการประดับตกแต่งด้วยไฟด้วยแล้ว แถมยังเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้า BTS สถานีหมอชิต และ รถไฟใต้ดิน MRT จตุจักร ใครที่อยู่ใกล้ ๆ ก็สามารถเข้าไปลอยกระทงกันได้ ตั้งแต่เวลา 05.00 – 21.00 น.
พิกัด : สวนจตุจักร
17. สวนรถไฟ (สวนวชิรเบญจทัศ)
ในช่วงเทศกาลลอยกระทง 2568 สวนรถไฟ ถือเป็นอีกหนึ่งสวนสาธารณะขนาดใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ร่วมจัดงานกิจกรรมให้ประชาชนได้เข้าไปร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง บริเวณบึงใหญ่ใจกลางสวน ที่จะทำให้ผู้คนสุขและสดชื่นด้วยต้นไม้เขียวชะอุ่มไปพร้อม ๆ กับการลอยกระทง
พิกัด : สวนรถไฟ
18. สวนเบญจกิติ
สวนเบญจกิติ ก็เป็นสถานที่ยอดฮิตในช่วง งานลอยกระทง 2568 เช่นกัน โดยในปีนี้ตรงกับวันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 258 ทางสวนเบญฯ จะเปิดให้ประชาชนเข้าไปลอยกระทงในบึงใหญ่กลางสวนได้ตั้งแต่เวลาสวนเปิดจนถึงเวลา 24.00 น.
พิกัด : สวนเบญจกิติ
อ้างอิงจาก : FB Asiatique.Thailand, ICONSIAM, SOOKSIAM, Tha Maharaj, PR Ramkhamhaeng University, องค์การบริหาร องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน, Chulalongkorn University, River Festival Thailand
