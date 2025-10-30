นักช็อปออนไลน์ต้องรู้ ‘คนละครึ่งพลัส’ สั่งของใน Shopee หรือ ShopeeFood ได้ไหม

การเงินเศรษฐกิจ

สายช็อปปิ้งต้องรู้ คนละครึ่งพลัส ซื้อของใน Shopee หรือสั่งอาหารผ่าน ShopeeFood ได้ไหม สรุปข้อสงสัยให้แล้วที่นี่

เข้าสู่วันที่ 2 แล้วกับการใช้จ่ายของโครงการ “คนละครึ่งพลัส” ซึ่งทั้งร้านค้าและประชาชนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการตอบรับกันอย่างคึกคัก ทั้งยังมีเสียงเรียกร้องให้รัฐบาลเปิดคนละครึ่งพลัส เฟสต่อไปในปี 2569 ต่อเนื่องด้วย

ทว่าระหว่างการใช้จ่ายตามสิทธิ์ ก็ยังมีหลายคนตั้งคำถามอยู่ ยิ่งในส่วนของเหล่านักช็อปออนไลน์ทั้งหลายต่างก็อยากได้คำตอบของข้อสงสัยที่ว่า “คนละครึ่งพลัส สามารถนำไปใช้สั่งซื้อของและอาหารออนไลน์ทาง Shopee และ ShopeeFood ได้หรือไม่” ทีมข่าวได้รวบรวมข้อมูลมาเพื่อไขข้อสงสัยเหล่านักช็อปตัวยงแล้วดังนี้

“คนละครึ่งพลัส ไม่สามารถใช้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคทั่ว ๆ ไปในแอปพลิเคชั่น Shopee ได้ แต่ในทางกลับกันคุณสามารถใช้สิทธิ์ คนละครึ่งพลัส ในการสั่งอาหารผ่าน ShopeeFood ได้”

ดังนั้น จึงขอให้ประชาชนเข้าใจตรงกันว่า การใช้สิทธิ์ในโครงการนี้ยังคงเน้นไปที่การใช้จ่าย ณ ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านการสแกน QR Code ที่หน้าร้านเป็นหลัก หรือผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรีที่เข้าร่วมเท่านั้น

