แผ่นเสียงตกร่อง! “ฮุนเซน” ลั่นไม่เคยขอให้ไทยเปิดด่าน ลั่นประเทศไม่ล่มสลาย
ฮุนเซน ลั่นไม่เคยขอให้ไทยเปิดด่าน ต่อให้ไทยจะปิดด่านอีก 100 ปี หรือ 500 ปี กุญแจอยู่ที่ไทย ลั่นประเทศไม่ล่มสลายต่อให้ปิดด่าน
สมเด็จ ฮุน เซน อดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชา โพสต์เฟซบุ๊กเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมา โดยระบุว่า “ตั้งแต่หลังจากที่มีการลงนามใน แถลงการณ์สันติภาพระหว่างกัมพูชา–ไทย ซึ่งนายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศได้ลงนาม ภายใต้การประสานงานของนายกรัฐมนตรีมาเลเซียซึ่งดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในขณะนั้น และประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ในฐานะผู้สนับสนุนสันติภาพ เราพบว่ามีความคืบหน้าที่น่าพอใจ ตั้งแต่การประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (JBC, RBC) ไปจนถึงการถอนอาวุธหนักออกจากพื้นที่พิพาทในระยะแรก โดยมีคณะผู้สังเกตการณ์อาเซียน (AOT) ตรวจสอบและยืนยัน นี่คือก้าวย่างสำคัญที่มุ่งไปสู่การยุติหรือบรรเทาความตึงเครียดระหว่างสองประเทศ ซึ่งเราควรร่วมกันแสดงความยินดี
อย่างไรก็ตาม ในขณะเฉลิมฉลองความคืบหน้านี้ ผมจำเป็นต้องชี้แจงต่อประชาชนกัมพูชาว่า อย่าเข้าใจผิดเกี่ยวกับการเปิดด่านชายแดนกัมพูชา–ไทยอีกครั้ง เพราะช่วงหลังมานี้ ผู้นำบางส่วนของไทยได้พูดถึงเรื่องการเปิดด่านชายแดนบ่อยครั้ง ซึ่งอาจกลายเป็นประเด็นในการหาเสียงเลือกตั้งในไทยในอนาคต
การที่ผู้นำไทย รวมทั้งนายกรัฐมนตรีของไทย พูดเรื่องเปิดด่านชายแดนซ้ำๆ เช่นนี้ ทำให้เกิดความเข้าใจผิดในหมู่ประชาชนกัมพูชา หรือแม้แต่ประชาชนไทยเอง ว่ากัมพูชาเป็นฝ่ายไปขอให้ไทยเปิดด่านอีกครั้ง ผมไม่อยากให้ประชาชนกัมพูชาหลงเชื่อหรือหลับตาพร้อมกับความเข้าใจผิดเช่นนั้นเลย
สำหรับประชาชนไทย เรื่องนี้เป็นเรื่องภายในของไทยเอง ที่อาจถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองหรือการหาเสียงเลือกตั้ง โดยการเปิดด่านชายแดนกลายเป็นประเด็นหาเสียงไปด้วย
สำหรับประชาชนกัมพูชา ผมขอยืนยันอีกครั้งว่า ตั้งแต่ไทยปิดด่านชายแดนโดยลำพังฝ่ายเดียว กัมพูชาไม่เคยไปขอให้ไทยเปิดด่านอีกเลย ไทยจะปิดต่อไปอีก 100 ปี หรือ 500 ปีก็เป็นสิทธิ์ของไทย เพราะกุญแจอยู่ในมือของไทยเอง
การปิดด่านในช่วงที่ผ่านมาไม่ได้ทำให้กัมพูชาตาย ตรงกันข้าม มันกลับเปิดโอกาสให้สินค้าภายในประเทศเข้ามาทดแทนสินค้าจากไทย ซึ่งเป็นการส่งเสริมการผลิตในประเทศให้เติบโตขึ้น
ผมได้บอกต่อบรรดาตัวแทนประเทศมิตรต่างๆ ว่า การที่ไทยปิดด่านชายแดนกับกัมพูชา ไม่ใช่เพียงการตัดขาดความเชื่อมโยงระหว่างสองประเทศเท่านั้น แต่ยังเป็นการ ตัดขาดความเชื่อมโยงของอาเซียนและเอเชีย ด้วย แล้ว “ทางหลวงอาเซียน” “รถไฟอาเซียน” หรือ “ทางหลวงเอเชีย” จะเกิดขึ้นได้อย่างไร?
ผมหวังว่าข้อความนี้จะไปถึงผู้นำไทยและประชาชนไทย เพื่อเข้าใจว่า กัมพูชาไม่ได้ไปขอให้ไทยเปิดด่านชายแดนอีกครั้ง และหวังว่าประชาชนกัมพูชาจะไม่เข้าใจผิดว่าผู้นำของเราต่ำต้อยถึงขั้นต้องไปขอให้ไทยเปิดด่านให้อีกเช่นกัน
