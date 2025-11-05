ข่าวต่างประเทศ

แผ่นเสียงตกร่อง! “ฮุนเซน” ลั่นไม่เคยขอให้ไทยเปิดด่าน ลั่นประเทศไม่ล่มสลาย

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 05 พ.ย. 2568 07:49 น.| อัปเดต: 05 พ.ย. 2568 07:49 น.
57

ฮุนเซน ลั่นไม่เคยขอให้ไทยเปิดด่าน ต่อให้ไทยจะปิดด่านอีก 100 ปี หรือ 500 ปี กุญแจอยู่ที่ไทย ลั่นประเทศไม่ล่มสลายต่อให้ปิดด่าน

สมเด็จ ฮุน เซน อดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชา โพสต์เฟซบุ๊กเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมา โดยระบุว่า “ตั้งแต่หลังจากที่มีการลงนามใน แถลงการณ์สันติภาพระหว่างกัมพูชา–ไทย ซึ่งนายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศได้ลงนาม ภายใต้การประสานงานของนายกรัฐมนตรีมาเลเซียซึ่งดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในขณะนั้น และประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ในฐานะผู้สนับสนุนสันติภาพ เราพบว่ามีความคืบหน้าที่น่าพอใจ ตั้งแต่การประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (JBC, RBC) ไปจนถึงการถอนอาวุธหนักออกจากพื้นที่พิพาทในระยะแรก โดยมีคณะผู้สังเกตการณ์อาเซียน (AOT) ตรวจสอบและยืนยัน นี่คือก้าวย่างสำคัญที่มุ่งไปสู่การยุติหรือบรรเทาความตึงเครียดระหว่างสองประเทศ ซึ่งเราควรร่วมกันแสดงความยินดี

อย่างไรก็ตาม ในขณะเฉลิมฉลองความคืบหน้านี้ ผมจำเป็นต้องชี้แจงต่อประชาชนกัมพูชาว่า อย่าเข้าใจผิดเกี่ยวกับการเปิดด่านชายแดนกัมพูชา–ไทยอีกครั้ง เพราะช่วงหลังมานี้ ผู้นำบางส่วนของไทยได้พูดถึงเรื่องการเปิดด่านชายแดนบ่อยครั้ง ซึ่งอาจกลายเป็นประเด็นในการหาเสียงเลือกตั้งในไทยในอนาคต

การที่ผู้นำไทย รวมทั้งนายกรัฐมนตรีของไทย พูดเรื่องเปิดด่านชายแดนซ้ำๆ เช่นนี้ ทำให้เกิดความเข้าใจผิดในหมู่ประชาชนกัมพูชา หรือแม้แต่ประชาชนไทยเอง ว่ากัมพูชาเป็นฝ่ายไปขอให้ไทยเปิดด่านอีกครั้ง ผมไม่อยากให้ประชาชนกัมพูชาหลงเชื่อหรือหลับตาพร้อมกับความเข้าใจผิดเช่นนั้นเลย

แฟ้มภาพ

สำหรับประชาชนไทย เรื่องนี้เป็นเรื่องภายในของไทยเอง ที่อาจถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองหรือการหาเสียงเลือกตั้ง โดยการเปิดด่านชายแดนกลายเป็นประเด็นหาเสียงไปด้วย

สำหรับประชาชนกัมพูชา ผมขอยืนยันอีกครั้งว่า ตั้งแต่ไทยปิดด่านชายแดนโดยลำพังฝ่ายเดียว กัมพูชาไม่เคยไปขอให้ไทยเปิดด่านอีกเลย ไทยจะปิดต่อไปอีก 100 ปี หรือ 500 ปีก็เป็นสิทธิ์ของไทย เพราะกุญแจอยู่ในมือของไทยเอง

การปิดด่านในช่วงที่ผ่านมาไม่ได้ทำให้กัมพูชาตาย ตรงกันข้าม มันกลับเปิดโอกาสให้สินค้าภายในประเทศเข้ามาทดแทนสินค้าจากไทย ซึ่งเป็นการส่งเสริมการผลิตในประเทศให้เติบโตขึ้น

ผมได้บอกต่อบรรดาตัวแทนประเทศมิตรต่างๆ ว่า การที่ไทยปิดด่านชายแดนกับกัมพูชา ไม่ใช่เพียงการตัดขาดความเชื่อมโยงระหว่างสองประเทศเท่านั้น แต่ยังเป็นการ ตัดขาดความเชื่อมโยงของอาเซียนและเอเชีย ด้วย แล้ว “ทางหลวงอาเซียน” “รถไฟอาเซียน” หรือ “ทางหลวงเอเชีย” จะเกิดขึ้นได้อย่างไร?

ผมหวังว่าข้อความนี้จะไปถึงผู้นำไทยและประชาชนไทย เพื่อเข้าใจว่า กัมพูชาไม่ได้ไปขอให้ไทยเปิดด่านชายแดนอีกครั้ง และหวังว่าประชาชนกัมพูชาจะไม่เข้าใจผิดว่าผู้นำของเราต่ำต้อยถึงขั้นต้องไปขอให้ไทยเปิดด่านให้อีกเช่นกัน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

กองทัพบก ยันจะปล่อยตัวเชลยศึก 18 นาย เมื่อกัมพูชาทำตามข้อตกลง 4 ข้อ

28 วินาที ที่แล้ว
กรมอุตุ แจ้งเตือน พายุคัลแมกี ฉบับที่ 2 ฝนตกหนักถึงหนักมาก ข่าว

กรมอุตุ แจ้งเตือน พายุคัลแมกี ฉบับที่ 2 คนไทยระวังฝนตกหนักมาก

7 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจบุกรวบ หญิงอังกฤษ ลักลอบสอนโยคะเซ็กซ์ บนเกาะพะงัน

30 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! เครื่องบินขนส่งพัสดุ ตกใส่ร้านค้าในสหรัฐฯ หลังเทคออฟ ตายแล้ว 3 ศพ

42 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สส.ไอซ์ ฟาดแรง ไผ่ ลิกค์ ถามกลับจะแหกตนหรือแหกเพื่อนร่วมพรรคกันแน่?

59 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

แผ่นเสียงตกร่อง! “ฮุนเซน” ลั่นไม่เคยขอให้ไทยเปิดด่าน ลั่นประเทศไม่ล่มสลาย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดขั้นตอนใช้สิทธิ์ คนละครึ่งพลัส สั่งอาหารผ่าน ShopeeFood ต้องทำยังไง? เศรษฐกิจ

เปิดขั้นตอนใช้สิทธิ์ คนละครึ่งพลัส สั่งอาหารผ่าน ShopeeFood ต้องทำยังไง?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แจกพิกัด 18 จุดเช็กอินยอดนิยม งานลอยกระทง 2568 ทั่วกรุงเทพฯ ข่าว

แจกพิกัด 18 จุดเช็กอินยอดนิยม งานลอยกระทง 2568 ทั่วกรุงเทพฯ

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

จบที่คุก “พระเอกดัง” จ่าย 1 ล้านหนีทหาร จ้างกระทืบแท็กซี่ แฉ 15 ดาราดังยัดเงินใต้โต๊ะ

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครอบครัวเผย หนุ่มอินเดีย ถูกหลอกไป ผ่าตัดแปลงเพศ โดนล่วงละเมิดนาน 2 ปี หลังถูกแอบถ่ายคลิปเปลือย ด้านโรงพยาบาลโต้ ทำตามขั้นตอนกฎหมายครบถ้วน มีหลักฐานวิดีโอยืนยันว่าผู้ป่วยขอทำเอง ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มอินเดียวัย 20 โวย ถูกหัวหน้างานหลอกไป ผ่าตัดแปลงเพศ อ้างโดนแบล็กเมล 2 ปี

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร็อบ เยตเทน วัย 38 ปี จ่อเป็นนายกฯ เกย์คนแรกของเนเธอร์แลนด์ คู่หมั้นคือ นิโค คีแนน นักฮอกกี้อาร์เจนตินา ขณะที่สื่อไทยจับตา รอยสักภาษาไทยคำว่า อูบุนตู ข่าวต่างประเทศ

นายกเนเธอร์แลนด์ เปิดตัวคู่หมั้นเกย์ โชว์รอยสักภาษาไทย ความหมายดีมาก

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศูนย์วิจัยกสิกรไทยชี้ โคราช-ขอนแก่น-ร้อยเอ็ด คือฮอตสปอตประชากรติดลบ หลังไทยเข้าสู่ภาวะ &quot;ตายมากกว่าเกิด&quot; ปีที่ 5 เสี่ยงหลุด 66 ล้านคนสิ้นปีนี้ เศรษฐกิจ

วิกฤติประชากร 3 จังหวัด ตายมากกว่าเกิด เข้าปีที่ 5 หนักสุดในไทย

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุขภาพและการแพทย์

เตือนภัยสายบุฟเฟต์ ระวัง ‘นิ่วในถุงน้ำดี’ โรคยอดฮิตที่มีจุดจบเดียวคือ ‘การผ่าตัด’

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ธนดล” ขอบคุณ “ธรรมนัส” หลังได้รับตำแหน่งปรึกษา รมต. กระทรวงเกษตรฯ

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลสั่งจำคุก อดัม บริตตัน นักสัตววิทยาอังกฤษ ข้อหาข่มขืน-ทรมานสัตว์ 42 ตัว ล่าสุดภรรยาออกมาแฉสามีตัวเองว่าเป็น &quot;อสูรกาย&quot; ข่าวต่างประเทศ

อ้วกแตก! นักสัตววิทยา ข่มขืนลูกสุนัข ถ่ายคลิปขาย ครางลั่น “ผมชอบมาก”

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

จุดจบสายซิ่ง ยืนขับมอเตอร์ไซค์ สุดท้ายรถสะบัดชนแบริเออร์ กระเด็นลงข้างทาง

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้ำแข็งละลายแล้ว! กลับมาอีกครั้งกับ All I Want for Christmas is You พร้อมกวาดบำนาญปลายปีฉ่ำๆ บันเทิง

น้ำแข็งละลายแล้ว! กลับมาอีกครั้งกับ All I Want for Christmas is You พร้อมกวาดบำนาญปลายปีฉ่ำๆ

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
อย่าทำนะ &quot;ลอยกระทง&quot; 2568 ตร.เตือน ผิดกฎหมาย ข่าว

อย่าทำนะ “ลอยกระทง” 2568 ตร.เตือน ผิดกฎหมาย

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สเปอร์ส พบ โคเปนเฮเก้น ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 4 พ.ย. 68

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ยูเวนตุส พบ สปอร์ติ้ง ลิสบอน ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 4 พ.ย. 68

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
สิ้นแล้ว ไดแอน แลดด์ ดาราเจ้าบทบาท ตำนานเข้าชิง 3 ออสการ์ ข่าวต่างประเทศ

สิ้นแล้ว ไดแอน แลดด์ ดาราเจ้าบทบาท ตำนานเข้าชิง 3 ออสการ์

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ลิเวอร์พูล พบ เรอัล มาดริด ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 4 พ.ย. 68

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แอต.มาดริด พบ ยูนิโอน แซงต์-ชิลลัวส์ ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 4 พ.ย. 68

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เปแอสเช พบ บาเยิร์น มิวนิค ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 4 พ.ย. 68

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

มดดำ เมาท์แฟ่ด! ธัญญ่า-เป๊ก ลดสถานะ อาจแค่น้อยใจ ลั่น เรื่องผู้หญิงมันปกติไปแล้ว

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 05 พ.ย. 2568 07:49 น.| อัปเดต: 05 พ.ย. 2568 07:49 น.
57
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กองทัพบก ยันจะปล่อยตัวเชลยศึก 18 นาย เมื่อกัมพูชาทำตามข้อตกลง 4 ข้อ

เผยแพร่: 5 พฤศจิกายน 2568
กรมอุตุ แจ้งเตือน พายุคัลแมกี ฉบับที่ 2 ฝนตกหนักถึงหนักมาก

กรมอุตุ แจ้งเตือน พายุคัลแมกี ฉบับที่ 2 คนไทยระวังฝนตกหนักมาก

เผยแพร่: 5 พฤศจิกายน 2568

ตำรวจบุกรวบ หญิงอังกฤษ ลักลอบสอนโยคะเซ็กซ์ บนเกาะพะงัน

เผยแพร่: 5 พฤศจิกายน 2568

สส.ไอซ์ ฟาดแรง ไผ่ ลิกค์ ถามกลับจะแหกตนหรือแหกเพื่อนร่วมพรรคกันแน่?

เผยแพร่: 5 พฤศจิกายน 2568
Back to top button