เศรษฐีใหม่ ถูกรางวัลที่ 1 สลากดิจิทัล รวม 27 ใบ 162 ล้าน รับสูงสุดคนเดียว 18 ล้าน
ยินดี! ผลหวยรัฐบาล งวด 16 ตุลาคม 2568 สลากดิจิทัล จากแอปฯ เป๋าตัง รางวัลที่ 1 ‘876978’ ถูกรางวัล 27 ใบ 162 ล้าน เศรษฐีใหม่ รับเละคนเดียว 18 ล้าน
จบสิ้นลงไปแล้วกับการประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2568 โดยรางวัลทั้งหมดประกอบด้วย
- รางวัลที่ 1 : 059696
- เลขหน้า 3 ตัว : 955, 531
- เลขท้าย 3 ตัว : 889, 476
- เลขท้าย 2 ตัว : 61
ทางด้านเพจเฟซบุ๊ก Krungthai Care ได้ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ถูกรางวัลที่ 1 สลากดิจิทัลจากการซื้อผ่านแอปฯ เป๋าตัง ระบุว่า สลากดิจิทัล L6 งวดประจำวันที่ 16 ต.ค. 68 รางวัลที่ 1 เลขที่ 059696 จำนวนใบที่ถูกทั้งหมด 27 ใบ รวมเป็นเงินรางวัล 162 ล้านบาท
- ถูก 1 ใบ จำนวน 16 คน
- ถูก 2 ใบ จำนวน 4 คน
- ถูก 3 ใบ จำนวน 1 คน
สลากตัวเลขสามหลัก งวดประจำวันที่ 16 ต.ค. 68
- เลขรางวัลสามตรง: 696 รางวัลละ 5,349 บาท
- เลขรางวัลสามสลับหลัก: 669 966 รางวัลละ 1,532 บาท
- เลขรางวัลสองตรง: 61 รางวัลละ 520 บาท
- เลขรางวัลพิเศษ: 696000000933 รางวัลละ 250,060.00 บาท
ตรวจผลการถูกรางวัลสลากดิจิทัล และสามารถขึ้นรางวัลได้ ผ่านแอปฯ ตรวจผลการถูกรางวัลสลากดิจิทัล และสามารถขึ้นรางวัลได้ ผ่านแอปฯ #เป๋าตังเป๋าตัง
รายละเอียดเพิ่มเติม https://krungthai.com/link/paotang-digital-lottery-facebook
งวดหน้าเริ่มซื้อได้ตั้งแต่ 06.00 – 23.00 น. ของวันถัดไป หลังจากวันออกรางวัล *เงื่อนไขเป็นไปตามที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนด
อ้างอิงจาก : FB Krungthai Care
