คิม ยองนัม อดีตประธานสภาเกาหลีเหนือ ถึงแก่อสัญกรรม หลังป่วยมะเร็ง สิริอายุ 97 ปี
เกาหลีเหนือสูญเสียรัฐบุรุษ 3 แผ่นดิน ‘คิม ยองนัม’ ถึงแก่อสัญกรรมแล้ว หลังอวัยวะล้มเหลวจากโรคมะเร็ง สิริอายุ 97 ปี
สำนักข่าวกลางเกาหลี (KCNA) รายงานข่าวการสูญเสียครั้งสำคัญในวันนี้ (4 พ.ย. 68) ระบุว่า สหายคิม ยองนัม (Kim Yong Nam) นักปฏิวัติรุ่นเก่า และอดีตประธานสภาเกาหลีเหนือ ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบ จากภาวะหลายอวัยวะล้มเหลว หลังต่อสู้กับโรคมะเร็ง สิริอายุ 97 ปี
ขณะที่มีรายงานเพิ่มเติมว่า เมื่อเวลา 01.00 น. ของวันที่ 4 พ.ย. 68 “คิม จองอึน” ประธานคณะกรรมการกิจการแห่งรัฐ พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง ได้เดินทางไปยังหอจัดงานศพซอจัง ในกรุงเปียงยาง เพื่อเคารพศพด้วยตนเอง ทันทีหลังทราบข่าวการเสียชีวิตของ คิม ยองนัม
ประวัติ คิม ยองนัม อดีตประธานสภาเกาหลีเหนือ
สำหรับ คิม ยองนัม ถือเป็นบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์การเมืองเกาหลีเหนือ เขาเกิดในยุคอาณานิคมญี่ปุ่น (ค.ศ. 1928) ในสมัยที่เขาทำงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยคิมอิลซุง เขาได้ไปศึกษาต่อที่มอสโก ก่อนกลับประเทศในปี 1952 จากนั้นเป็นอาจารย์ที่โรงเรียนพรรคกลาง (โรงเรียนพรรคขั้นสูงคิมอิลซุง) และเข้าสู่การเมืองในฐานะเจ้าหน้าที่พรรคแรงงานเกาหลีสายกิจการระหว่างประเทศและนักการทูต
แม้ผ่านการเปลี่ยนผ่านอำนาจตระกูลคิมมาถึง 3 รุ่น ตั้งแต่ คิม อิลซุง, คิม จองอิล สู่ คิม จองอึน คิม ยองนัม ก็ยังคงได้รับตำแหน่งสำคัญด้านการทูตอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 1983 ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีสภาบริหาร (เดิม) ควบรัฐมนตรีต่างประเทศ และหลังการเริ่มต้นอย่างเป็นทางการของระบอบคิม จองอิลในปี 1998 เขาดำรงตำแหน่งประธานคณะประจำสมัชชาสูงสุดยาวนาน 21 ปี (ค.ศ. 1998-2019) นับเป็นประมุขแห่งรัฐในทางพิธีการต่อประชาคมระหว่างประเทศ โดยทำหน้าที่การทูตระดับผู้นำแทนคิม จองอิลซึ่งหลีกเลี่ยงการปรากฏตัวในต่างประเทศ
แม้ในยุคของ คิม จองอึน เขาก็ยังคงมีบทบาทสำคัญ โดยในปี 2018 เขาได้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนระดับสูง ร่วมกับ คิม ยอจอง เดินทางไปยังเกาหลีใต้ในมหกรรมโอลิมปิกฤดูหนาวพย็องชัง ก่อนจะยุติบทบาททางการเมืองอย่างเป็นทางการในปี 2019 ด้วยวัย 91 ปี ปิดฉากชีวิตการรับราชการที่ยาวนานกว่า 60 ปี
