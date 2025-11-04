ข่าวต่างประเทศ

คิม ยองนัม อดีตประธานสภาเกาหลีเหนือ ถึงแก่อสัญกรรม หลังป่วยมะเร็ง สิริอายุ 97 ปี

เผยแพร่: 04 พ.ย. 2568 14:27 น.| อัปเดต: 04 พ.ย. 2568 14:38 น.
'คิม ยองนัม อดีตประธานสภาเกาหลีเหนือถึงแก่อสัญกรรม หลังรับใช้ผู้นำเกาหลีเหนือมาถึง 3 รุ่น สิริอายุ 97 ปี

สำนักข่าวกลางเกาหลี (KCNA) รายงานข่าวการสูญเสียครั้งสำคัญในวันนี้ (4 พ.ย. 68) ระบุว่า สหายคิม ยองนัม (Kim Yong Nam) นักปฏิวัติรุ่นเก่า และอดีตประธานสภาเกาหลีเหนือ ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบ จากภาวะหลายอวัยวะล้มเหลว หลังต่อสู้กับโรคมะเร็ง สิริอายุ 97 ปี

ขณะที่มีรายงานเพิ่มเติมว่า เมื่อเวลา 01.00 น. ของวันที่ 4 พ.ย. 68 “คิม จองอึน” ประธานคณะกรรมการกิจการแห่งรัฐ พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง ได้เดินทางไปยังหอจัดงานศพซอจัง ในกรุงเปียงยาง เพื่อเคารพศพด้วยตนเอง ทันทีหลังทราบข่าวการเสียชีวิตของ คิม ยองนัม

ภาพจาก : news.sbs.co.kr

ประวัติ คิม ยองนัม อดีตประธานสภาเกาหลีเหนือ

สำหรับ คิม ยองนัม ถือเป็นบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์การเมืองเกาหลีเหนือ เขาเกิดในยุคอาณานิคมญี่ปุ่น (ค.ศ. 1928) ในสมัยที่เขาทำงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยคิมอิลซุง เขาได้ไปศึกษาต่อที่มอสโก ก่อนกลับประเทศในปี 1952 จากนั้นเป็นอาจารย์ที่โรงเรียนพรรคกลาง (โรงเรียนพรรคขั้นสูงคิมอิลซุง) และเข้าสู่การเมืองในฐานะเจ้าหน้าที่พรรคแรงงานเกาหลีสายกิจการระหว่างประเทศและนักการทูต

แม้ผ่านการเปลี่ยนผ่านอำนาจตระกูลคิมมาถึง 3 รุ่น ตั้งแต่ คิม อิลซุง, คิม จองอิล สู่ คิม จองอึน คิม ยองนัม ก็ยังคงได้รับตำแหน่งสำคัญด้านการทูตอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 1983 ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีสภาบริหาร (เดิม) ควบรัฐมนตรีต่างประเทศ และหลังการเริ่มต้นอย่างเป็นทางการของระบอบคิม จองอิลในปี 1998 เขาดำรงตำแหน่งประธานคณะประจำสมัชชาสูงสุดยาวนาน 21 ปี (ค.ศ. 1998-2019) นับเป็นประมุขแห่งรัฐในทางพิธีการต่อประชาคมระหว่างประเทศ โดยทำหน้าที่การทูตระดับผู้นำแทนคิม จองอิลซึ่งหลีกเลี่ยงการปรากฏตัวในต่างประเทศ

แม้ในยุคของ คิม จองอึน เขาก็ยังคงมีบทบาทสำคัญ โดยในปี 2018 เขาได้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนระดับสูง ร่วมกับ คิม ยอจอง เดินทางไปยังเกาหลีใต้ในมหกรรมโอลิมปิกฤดูหนาวพย็องชัง ก่อนจะยุติบทบาททางการเมืองอย่างเป็นทางการในปี 2019 ด้วยวัย 91 ปี ปิดฉากชีวิตการรับราชการที่ยาวนานกว่า 60 ปี

คิม ยองนัม ถึงแก่อสัญกรรม-1

อ้างอิงจาก : chosun

GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

