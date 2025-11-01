ข่าว

เฮลั่น! ลอตเตอรี่พลัส รางวัลที่ 1 แตกจริง 30 ล้าน เศรษฐีใหม่กทม. รับคนเดียว 24 ล้าน

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 01 พ.ย. 2568 17:04 น.| อัปเดต: 01 พ.ย. 2568 17:04 น.
144
ลอตเตอรี่พลัสแตกอีกแล้ว! งวด 1 พ.ย. 68 แจกโชค 30 ล้าน เผยผู้โชคดี 2 ท่าน โดยเศรษฐี กทม. รับทรัพย์คนเดียว 24 ล้านบาท

สิ้นสุดการรอคอยของคนไทยทั้งประเทศ กับการประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งรางวัลที่ 1 ได้แก่หมายเลข 345898 เลขหน้า 3 ตัว : 449, 328 เลขท้าย 3 ตัว : 111, 690 เลขท้าย 2 ตัว : 87

และก็เป็นอีกครั้งที่แพลตฟอร์มลอตเตอรี่ออนไลน์ชื่อดังอย่าง “ลอตเตอรี่พลัส” ได้สร้างเศรษฐีใหม่ป้ายแดงให้เกิดขึ้นต่อเนื่อง โดยในงวดนี้มีผู้โชคดีถูกรางวัลที่ 1 บนแพลตฟอร์มถึง 2 ท่าน รวม 5 ใบ เป็นเงินรางวัลมหาศาล 30 ล้านบาท

สำหรับผู้โชคดีที่ดวงเฮงที่สุดในงวดนี้คือ “คุณแม็ค” จากกรุงเทพมหานคร ซึ่งซื้อสลากหมายเลข 345898 จำนวน 4 ใบ รับทรัพย์ก้อนโตไปคนเดียวเน้น ๆ 24 ล้านบาท

ส่วนผู้โชคดีอีกท่านคือ “คุณเฟิร์น” จากจังหวัดหนองบัวลำภู ถูกรางวัลที่ 1 จำนวน 1 ใบ รับเงินสดไป 6 ล้านบาท ทีมข่าวขอแสดงความยินดีกับเศรษฐีใหม่ทั้งสองท่านมา ณ ที่นี้ด้วย

 

เฮลั่น! ลอตเตอรี่พลัส รางวัลที่ 1 แตกจริง 30 ล้าน เศรษฐีใหม่กทม. รับคนเดียว 24 ล้าน-2 เฮลั่น! ลอตเตอรี่พลัส รางวัลที่ 1 แตกจริง 30 ล้าน เศรษฐีใหม่กทม. รับคนเดียว 24 ล้าน-1

อ้างอิงจาก : FB ลอตเตอรี่พลัส

เฮลั่น! ลอตเตอรี่พลัส รางวัลที่ 1 แตกจริง 30 ล้าน เศรษฐีใหม่กทม. รับคนเดียว 24 ล้าน

เฮลั่น! ลอตเตอรี่พลัส รางวัลที่ 1 แตกจริง 30 ล้าน เศรษฐีใหม่กทม. รับคนเดียว 24 ล้าน

Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

