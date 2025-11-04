ข่าว

ดราม่า พ่อโพสต์เดือดขู่บุกรร.เอาเรื่องครู หลังประเมินลูก “ขาดเรียนบ่อย” เจอชาวเน็ตสวนยับ

Photo of Bas Basเผยแพร่: 04 พ.ย. 2568 14:47 น.| อัปเดต: 04 พ.ย. 2568 14:47 น.
52

กลายเป็นประเด็นให้ถกเถียงกันในโลกออนไลน์ คุณพ่อโพสต์ขู่บุกโรงเรียนเอาเรื่องครูประจำชั้นของลูก หลังเขียนประเมินลูกว่า “ขาดเรียนบ่อย ควรมีความรับผิดชอบมากกว่านี้”

ต้นเรื่องมาจากวันนี้ (4 พฤศจิกายน) เพจเฟซบุ๊กดังอย่าง ท่านเปา ได้มีการแชร์ภาพของโพสต์หนึ่งเป็นการระบายของคุณพ่อรายหนึ่งที่ไม่พอใจข้อความที่ครูประจำชั้นของลูกเขียนประเมินลูกของเขาว่า “ขาดเรียนค่อนข้างบ่อย ควรมีความรับผิดชอบให้มากกว่านี้”

“พูดจาสุภาพ แต่งกายถูกระเบียบเรียบร้อยดี”

โพสต์ของผู้ปกครองระบุว่า “ผมเข้าใจนะครับ ว่าลูกผมเรียนไม่เก่ง สอบได้ที่สุดท้ายของห้องแต่คุณเชื่อไหมว่าที่ผมก็ชีวิตประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้ ผมก็สอบได้ที่สุดท้ายของห้องตลอด ผมไม่โกรธเลยครับ ถ้าจะตำหนิลูกผมว่าลูกผมโง่ แต่อย่ามาตัดสินเด็กที่ต้องหยุดเพราะไม่สบายและมีธุระส่วนตัวมาบอกว่าไม่มีความรับผิดชอบ ลำดับการศึกษาไม่ได้วัดหรอกครับว่าโตไปจะสำเร็จแค่ไหน”

“ตอนผมเรียน ถามเพื่อนๆ ผมได้เลย ผมนี่โคตรโง่…แต่สุดท้ายผมกลับหาเงินได้หลักแสนทุกเดือน มีเวลาว่างให้ชีวิต ไม่ต้องเป็นลูกจ้างใคร อยากไปไหนผมก็ไป ไม่ต้องคอยลางาน”

“ผมไม่ได้ถูกอาชีพอะไรนะครับ แต่อยากให้เลิกตัดสินเด็กเพียงเพราะเรียนไม่เก่งหรือหยุดบ่อย ลูกผมเรียนไม่เก่ง แต่ผมก็ไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ใคร”

“อย่าพึ่งมาตัดสินผมและลูกผม ค่าเทอมลูกผมจ่ายเต็มนะครับ ไม่เคยขอยกเว้นหรือแบ่งจ่าย ไม่เคยติดไม่เคยค้างตำหนิได้ครับ แต่อย่าพึ่งตัดสิน ผมไม่เคยตามใจลูกครับ เลี้ยงแบบลูกผู้ชาย ไม่ใช่เลี้ยงแบบลูกคุณหนูนะครับ 🤫🤫

“คนเป็นครู ควรต้องหาทางสอนเด็กครับให้ได้รับการศึกษาที่ดี”

แน่นอนว่าเมื่อเรื่องนี้ถูกเผยแพร่ออกมา ก็มีชาวเน็ตจำนวนมากออกมาแสดงความเห็นกันอย่างมากมาย โดยส่วนใหญ่มองไปในทางเดียวกันว่าคุณครูผู้ประเมินใช้ข้อความที่ปกติ ไม่ได้มีความเกรี้ยวกราดแต่อย่างใด ต่างกันคุณพ่อของเด็กที่ดูจะหัวร้อนเกิดกว่าเหตุ

“เก็บลูกไว้สอนเองที่บ้านจ้า”

“ครูเขาก็แนะนำดีนะคะ ลูกคุณก็ใช่ว่าจะเป็นเหมือนคุณ เด็กหยุดเรียนบ่อย ครูเขาก็พูดถูก คุณ ก็ต้องอบรมลูกคุณด้วย และที่สำคัญ อย่าให้ท้ายเด็ก มันจะกลายเป็นพ่อแม่รังแกฉัน”

“คุณพ่อควรเข้าเรียนตั้งแต่อนุบาลใหม่นะครับ”

“ขาดเรียนบ่อย คือขาดเรียน 1 ประโยค , ควรมีความรับผิดชอบมากกว่านี้ 1 ประโยค , ถ้าอยู่กลุ่มไลน์ของครู จะเห็นได้เลย เด็กยุคนี้ ขาดเรียนบ่อย จริง ธุระพ่อแม่ เด็กอาจจะต้องหยุดด้วย ป่วยกว่าสมัยก่อน โรคเยอะ พ่อแม่กลัวไปติดก็ให้หยุด ก็จะตามงานไม่ทัน… มันสอดคล้องกันนะ”

“ครูเขียนดี อยู่นะ เขียนตามจริง”

