สิ้นแล้ว ไดแอน แลดด์ ดาราเจ้าบทบาท ตำนานเข้าชิง 3 ออสการ์
วงการฮอลลีวูดสูญเสีย ไดแอน แลดด์ นักแสดงเจ้าบทบาทในวัย 89 ปี ผู้สร้างประวัติศาสตร์เข้าชิงออสการ์พร้อมลูกสาว ลอรา เดิร์น
ไดแอน แลดด์ นักแสดงผู้เคยเข้าชิงรางวัลออสการ์ 3 ครั้ง เสียชีวิตแล้วเมื่อเช้าวันจันทร์ (3 พฤศจิกายน 2025) ที่บ้านพักของเธอในโอไจ แคลิฟอร์เนีย ตัวแทนของ ลอรา เดิร์น ลูกสาวของเธอ ยืนยันข่าวนี้กับ วาไรตี แลดด์มีอายุ 89 ปี
ผลงานที่ทำให้ได้เข้าชิงออสการ์ทั้งสามครั้งคือ “Alice Doesn’t Live Here Anymore” (1974), “Wild at Heart” (1990) และ “Rambling Rose” (1991)
ลอรา เดิร์น ออกแถลงการณ์ถึงการจากไปของแม่ว่า “ฮีโร่ผู้แสนอัศจรรย์ของฉัน ของขวัญล้ำค่าที่สุดในชีวิตของฉันผู้เป็นแม่ ไดแอน แลดด์ จากไปโดยมีฉันอยู่เคียงข้างเมื่อเช้านี้ ที่บ้านของเธอในโอไจ แคลิฟอร์เนีย เธอเป็นลูกสาว แม่ ย่า/ยาย นักแสดง ศิลปิน ผู้มีจิตใจเมตตาที่ยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่ความฝันจะสร้างขึ้นมาได้ พวกเราโชคดีมากที่มีเธอ ตอนนี้เธอโบยบินไปอยู่กับเหล่าเทวดาของเธอแล้ว”
บรูซ เดิร์น พ่อของลอรา เดิร์น ซึ่งเคยแต่งงานกับแลดด์ในช่วงทศวรรษ 1960 กล่าวในแถลงการณ์ว่า “ไดแอนเป็นนักแสดงที่ยิ่งใหญ่มาก ผมรู้สึกว่าเธอเป็น ‘สมบัติที่ถูกซ่อนไว้’ จนกระทั่งเธอได้พบกับเดวิด ลินช์ ตอนที่เขาเลือกเธอให้รับบทเป็นแม่ของลอราใน ‘Wild at Heart’ โลกถึงได้เข้าใจในความสามารถอันยอดเยี่ยมของเธอ”
บรูซ เดิร์น ยังกล่าวชื่นชมบทบาทของไดแอน แลดด์ ในฐานะสมาชิกคณะกรรมการของสมาคมนักแสดง (SAG) “เธอเป็นเพื่อนร่วมทีมที่ดีของนักแสดงคนอื่นๆ แต่ที่สำคัญที่สุดสำหรับผม เธอเป็นแม่ที่แสนวิเศษให้กับลูกสาวอัจฉริยะของเรา และผมจะขอบคุณเธอสำหรับเรื่องนั้นตลอดไป”
ตลอดอาชีพการแสดง แลดด์ได้สร้างตัวละครที่น่าจดจำมากมาย ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ สาขานักแสดงสมทบหญิง จากภาพยนตร์ของมาร์ติน สกอร์เซซี เรื่อง “Alice Doesn’t Live Here Anymore” ในบท “โฟล” พนักงานเสิร์ฟสาวผู้มีสีสัน ได้เข้าชิงอีกครั้งจาก “Wild at Heart” ของเดวิด ลินช์ ซึ่งเธอรับบทเป็นแม่ผู้วายร้ายของตัวละครที่ลอรา เดิร์น ลูกสาวแท้ๆ ของเธอเล่น
การเข้าชิงครั้งที่สามมาจากเรื่อง “Rambling Rose” (1991) ซึ่งเธอกลับมาร่วมงานกับเดิร์นอีกครั้ง ในบทผู้ปกป้องตัวละคร “โรส” (รับบทโดยเดิร์น) ถือเป็นประวัติศาสตร์ครั้งเดียวในวงการออสการ์ ที่แม่กับลูกสาว (ไดแอน แลดด์ กับ ลอรา เดิร์น) ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลจากการแสดงในภาพยนตร์เรื่องเดียวกัน
แลดด์กับเดิร์นยังได้แสดงร่วมกันอีกครั้งในซีรีส์ “Enlightened” ทางช่อง HBO (2011-2013) โดยแลดด์รับบทเป็น เฮเลน แม่ผู้มีความสัมพันธ์อึดอัดกับ เอมี่ (รับบทโดยเดิร์น)
ผลงานเด่นอื่นๆ ของแลดด์ยังมีบทบาทสำคัญในภาพยนตร์คลาสสิก “Chinatown” (1974) ในบท ไอดา เซสชันส์, บทคุณย่าในเรื่อง “Joy” (2015) ที่เจนนิเฟอร์ ลอว์เรนซ์ นำแสดง, บทแม่ของ คลาร์ก กริสโวลด์ ใน “National Lampoon’s Christmas Vacation” (1989) และบทแม่ของ แจ็ค สแตนตัน (จอห์น ทราโวลตา) ใน “Primary Colors” (1998)
ในสายงานโทรทัศน์ แลดด์ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลเอ็มมี 3 ครั้ง จาก “Dr. Quinn, Medicine Woman,” “Grace Under Fire” และ “Touched by an Angel”
ไดแอน แลดด์ มีชื่อเกิดว่า โรส ไดแอน แลดเนียร์ เกิดที่มิสซิสซิปปี เธอย้ายไปนิวยอร์กซิตี้ตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่น ทำงานเป็นนางแบบและนักเต้นก่อนจะเข้าสู่วงการแสดง
แลดด์แต่งงานครั้งแรกกับ บรูซ เดิร์น (1960-1969) มีลูกสาวคือ ลอรา เดิร์น (เกิดปี 1967) ก่อนจะหย่าร้างกัน เธอแต่งงานอีกสองครั้ง ครั้งสุดท้ายกับ โรเบิร์ต ชาร์ลส์ ฮันเตอร์ ในปี 1999 ซึ่งฮันเตอร์เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อเดือนกรกฎาคมในวัย 77 ปี
แลดด์มีทายาทคือ ลอรา เดิร์น และหลานอีก 2 คน
