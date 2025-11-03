ลือสยอง คริส วู อดีตสมาชิก EXO เสียชีวิตในคุก อดอาหารประท้วง-สภาพเวทนา
โซเชียลจีนลือสนั่น ‘คริส วู’ อดีตสมาชิกวง EXO เสียชีวิตในคุก หลังอดอาหารประท้วง เหตุโทษจำคุกยืดเพราะเลี่ยงภาษี ล่าสุด ทางการเตือนหยุดเผยข่าวไม่ได้รับการตรวจสอบ ป้องกันความเข้าใจผิด
เว็บไซต์ต่างประเทศ รายงานข่าวของ คริส วู (Kris Wu) หรือ อู๋ อี้ฝาน อดีตซูเปอร์สตาร์เคป๊อปชื่อดัง EXO กำลังรับโทษจำคุก 13 ปี ในคดีข่มขืนหมู่และอาชญากรรมทางเพศ ล่าสุด มีข่าวลือแพร่สะพัดว่าเขาเสียชีวิตในเรือนจำ
ตามรายงานของสื่อจีน NetEase บล็อกเกอร์บันเทิงรายหนึ่งกล่าวอ้างว่า คริส วู เสียชีวิตในเรือนจำแล้ว เนื่องจากมีอาการอ่อนเพลียทางร่างกายอย่างรุนแรง หลังจากการอดอาหารประท้วงเป็นเวลานาน ข่าวลือดังกล่าวสร้างความแตกตื่นอย่างมาก เนื่องจาก อดีตไอดอลถือเป็นนักโทษพิเศษที่ถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดมาตั้งแต่ถูกจับกุมจนถึงช่วงรับโทษ ทางการจีนยังคงรักษาข้อมูลเกี่ยวกับการคุมขังของเขาเป็นความลับสูงสุด
นอกจากคดีล่วงละเมิดทางเพศแล้ว มีรายงานจากสื่อจีนว่า โทษจำคุกของเขาถูกขยายออกไปอีก เนื่องจากเขาและแม่ของเขาถูกตัดสินว่ามีความผิดฐาน หลีกเลี่ยงภาษีมูลค่าสูงถึง 300 ล้านหยวน ขณะเดียวกัน มีข่าวลือว่า อู๋ อี้ฝาน กำลังอยู่ในสภาพที่น่าเวทนาในเรือนจำ เพราะไม่ใช่แค่เจ้าตัว แต่ทั้ง แม่และญาติ (ลูกพี่ลูกน้อง) ก็ถูกจำคุกจากความเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางการเงินของเขาด้วย
หลังจากแม่ของเขาถูกคุมขัง คริส วู ก็ไม่ได้มีครอบครัวมาเยี่ยมอีกเลย เนื่องจากแม่เป็นคนเดียวที่ยังติดต่อกับเขาอยู่ ส่วนพ่อตัดขาดความสัมพันธ์ไปนานแล้ว
ทั้งนี้ คริส วู นักร้องอดีตสมาชิกวง EXO ถูกจับกุมในเดือนกรกฎาคม 2564 หลังจากที่ ตู้ เหม่ยจู๋ อดีตอินฟลูเอนเซอร์ กล่าวหาว่าเขาใช้ชื่อเสียงล่อลวงผู้หญิงหลายคน รวมถึงผู้เยาว์มามีเพศสัมพันธ์ด้วย หลังจากการสอบสวนอย่างเป็นทางการ ศาลตัดสินให้เขามีความผิดจริงฐานข่มขืนหมู่ (ร่วมกับเพื่อน) ถูกตัดสินจำคุก 13 ปี และเมื่อรับโทษเสร็จสิ้น เขาจะถูกเนรเทศออกจากประเทศจีน และถูกห้ามเข้าประเทศเป็นเวลา 10 ปี
ขณะนี้ สื่อจีนหลายสำนักได้พยายามติดต่อหน่วยงานตำรวจที่รับผิดชอบคดีเพื่อขอการยืนยัน แต่ยังไม่ได้รับคำตอบอย่างเป็นทางการ และได้ออกคำเตือนให้สาธารณชนหยุดเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ได้รับการตรวจสอบเพื่อป้องกันความผิดทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น
