ยูเวนตุส พบ สปอร์ติ้ง ลิสบอน ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 4 พ.ย. 68

- รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 4
- แมตช์การแข่งขัน : ยูเวนตุส พบ สปอร์ติ้ง ลิสบอน
- วัน/เวลาแข่งขัน : วันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2568 เวลา 03.00 น. (เช้ามืดวันพุธ)
- สนาม : อัลลิอันซ์ สเตเดี้ยม
- ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 5
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
ยูเวนตุส
เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ทัพม้าลาย ของกุนซือ ลูเซียโน่ สปัลเล็ตติ จะยังไม่มีชื่อของ อาร์คาดิอุสซ์ มิลิค, เคเฟรน ตูราม, ฮวน คาบาล, เบรเมอร์, คาร์โล ปินโซกลิโอ ที่มีอาการบาดเจ็บ
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น มิเคเล่ ดิ เกรกอริโอ พร้อมกองหลัง 4 คน ชูเอา มาริโอ, เฟเดริโก้ กัตติ, ปิแอร์ คาลูลู, อันเดรีย คัมเบียโซ่ แดนกลางเป็น เวสตัน แม็คเคนนี่, มานูเอล โลคาเตลลี่ แนวรุกนำทัพมาโดย ฟรานซิสโก้ คอนไซเซา, โจนาธาน เดวิด, เคนัน ยิลดิซ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ดูซาน วลาโฮวิช
สปอร์ติ้ง ลิสบอน
ส่วนทางด้านทีมเยือน ภายใต้การคุมทัพของ รุย บอร์เกส จะยังไม่มีชื่อของ ดาเนี่ยล บรากันซ่า, เซโน เดบาสต์ และ นูโน่ ซานโตส ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น รุย ซิลวา พร้อมกองหลัง 4 คน อิวาน เฟรสเนด้า, อุสมัน ดิโอม็องเด้, กอนซาโล่ อินาซิโอ, มักซี่ อเราโฮ่ แดนกลางเป็น มอร์เท่น ฮุลมันด์, ชูเอา ซิโมเอส แนวรุกนำทัพมาโดย โจวานี่ เกวนด้า, ทรินเกา, โปเต ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น หลุยส์ ซัวเรซ
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ ยูเวนตุส – สปอร์ติ้ง ลิสบอน
ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม
- 20/04/23 สปอร์ติ้ง ลิสบอน 1-1 ยูเวนตุส (ยูโรป้า ลีก)
- 13/04/23 ยูเวนตุส 1-0 สปอร์ติ้ง ลิสบอน (ยูโรป้า ลีก)
- 31/10/17 สปอร์ติ้ง ลิสบอน 1-1 ยูเวนตุส (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 18/10/17 ยูเวนตุส 2-1 สปอร์ติ้ง ลิสบอน (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 24/07/11 ยูเวนตุส 1-2 สปอร์ติ้ง (กระชับมิตร)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
ยูเวนตุส
- 01/10/25 ชนะ เครโมเนเซ่ 2-1 (เซเรียอา)
- 29/10/25 ชนะ อูดิเนเซ่ 3-1 (เซเรียอา)
- 26/10/25 แพ้ ลาซิโอ 0-1 (เซเรียอา)
- 22/10/25 แพ้ เรอัล มาดริด 0-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 19/10/25 แพ้ โคโม่ 0-2 (เซเรียอา)
สปอร์ติ้ง ลิสบอน
- 31/10/25 ชนะ อัลแวร์ก้า 2-0 (ปรีไมรา ลีกา)
- 28/10/25 ชนะ อัลแวร์ก้า 5-1 (โปรตุกีส ลีก คัพ)
- 26/10/25 ชนะ ตอนเดล่า 3-0 (ปรีไมรา ลีกา)
- 22/10/25 ชนะ มาร์กเซย 2-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 18/10/25 ชนะ ปากอส 3-2 (โปรตุกีส คัพ)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
ยูเวนตุส (4-2-3-1) : มิเคเล่ ดิ เกรกอริโอ (GK) – ชูเอา มาริโอ, เฟเดริโก้ กัตติ, ปิแอร์ คาลูลู, อันเดรีย คัมเบียโซ่ – เวสตัน แม็คเคนนี่, มานูเอล โลคาเตลลี่ – ฟรานซิสโก้ คอนไซเซา, โจนาธาน เดวิด, เคนัน ยิลดิซ – ดูซาน วลาโฮวิช
สปอร์ติ้ง ลิสบอน (4-2-3-1) : รุย ซิลวา (GK) – อิวาน เฟรสเนด้า, อุสมัน ดิโอม็องเด้, กอนซาโล่ อินาซิโอ, มักซี่ อเราโฮ่ – มอร์เท่น ฮุลมันด์, ชูเอา ซิโมเอส – โจวานี่ เกวนด้า, ทรินเกา, โปเต – หลุยส์ ซัวเรซ
Thaiger ทายผลบอล ยูเวนตุส 2-2 สปอร์ติ้ง ลิสบอน
