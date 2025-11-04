ข่าวกีฬาฟุตบอล

ยูเวนตุส พบ สปอร์ติ้ง ลิสบอน ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 4 พ.ย. 68

เผยแพร่: 04 พ.ย. 2568 18:45 น.| อัปเดต: 04 พ.ย. 2568 15:06 น.
4 พฤศจิกายน 68 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 4 ระหว่าง ยูเวนตุส พบ สปอร์ติ้ง ลิสบอน ที่สนาม อัลลิอันซ์ สเตเดี้ยม เวลา 03:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด

ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก ยูเวนตุส VS สปอร์ติ้ง ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 4
  • แมตช์การแข่งขัน : ยูเวนตุส พบ สปอร์ติ้ง ลิสบอน
  • วัน/เวลาแข่งขัน : วันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2568 เวลา 03.00 น. (เช้ามืดวันพุธ)
  • สนาม : อัลลิอันซ์ สเตเดี้ยม
  • ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 5
Credit : Juventus

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

ยูเวนตุส

เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ทัพม้าลาย ของกุนซือ ลูเซียโน่ สปัลเล็ตติ จะยังไม่มีชื่อของ อาร์คาดิอุสซ์ มิลิค, เคเฟรน ตูราม, ฮวน คาบาล, เบรเมอร์, คาร์โล ปินโซกลิโอ ที่มีอาการบาดเจ็บ

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น มิเคเล่ ดิ เกรกอริโอ พร้อมกองหลัง 4 คน ชูเอา มาริโอ, เฟเดริโก้ กัตติ, ปิแอร์ คาลูลู, อันเดรีย คัมเบียโซ่ แดนกลางเป็น เวสตัน แม็คเคนนี่, มานูเอล โลคาเตลลี่ แนวรุกนำทัพมาโดย ฟรานซิสโก้ คอนไซเซา, โจนาธาน เดวิด, เคนัน ยิลดิซ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ดูซาน วลาโฮวิช

Credit : Juventus

สปอร์ติ้ง ลิสบอน

ส่วนทางด้านทีมเยือน ภายใต้การคุมทัพของ รุย บอร์เกส จะยังไม่มีชื่อของ ดาเนี่ยล บรากันซ่า, เซโน เดบาสต์ และ นูโน่ ซานโตส ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น รุย ซิลวา พร้อมกองหลัง 4 คน อิวาน เฟรสเนด้า, อุสมัน ดิโอม็องเด้, กอนซาโล่ อินาซิโอ, มักซี่ อเราโฮ่ แดนกลางเป็น มอร์เท่น ฮุลมันด์, ชูเอา ซิโมเอส แนวรุกนำทัพมาโดย โจวานี่ เกวนด้า, ทรินเกา, โปเต ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น หลุยส์ ซัวเรซ

Credit : Sporting CP

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ ยูเวนตุส – สปอร์ติ้ง ลิสบอน

ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม

  • 20/04/23 สปอร์ติ้ง ลิสบอน 1-1 ยูเวนตุส (ยูโรป้า ลีก)
  • 13/04/23 ยูเวนตุส 1-0 สปอร์ติ้ง ลิสบอน (ยูโรป้า ลีก)
  • 31/10/17 สปอร์ติ้ง ลิสบอน 1-1 ยูเวนตุส (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 18/10/17 ยูเวนตุส 2-1 สปอร์ติ้ง ลิสบอน (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 24/07/11 ยูเวนตุส 1-2 สปอร์ติ้ง (กระชับมิตร)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

ยูเวนตุส

  • 01/10/25 ชนะ เครโมเนเซ่ 2-1 (เซเรียอา)
  • 29/10/25 ชนะ อูดิเนเซ่ 3-1 (เซเรียอา)
  • 26/10/25 แพ้ ลาซิโอ 0-1 (เซเรียอา)
  • 22/10/25 แพ้ เรอัล มาดริด 0-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 19/10/25 แพ้ โคโม่ 0-2 (เซเรียอา)

สปอร์ติ้ง ลิสบอน

  • 31/10/25 ชนะ อัลแวร์ก้า 2-0 (ปรีไมรา ลีกา)
  • 28/10/25 ชนะ อัลแวร์ก้า 5-1 (โปรตุกีส ลีก คัพ)
  • 26/10/25 ชนะ ตอนเดล่า 3-0 (ปรีไมรา ลีกา)
  • 22/10/25 ชนะ มาร์กเซย 2-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 18/10/25 ชนะ ปากอส 3-2 (โปรตุกีส คัพ)
Credit : Juventus

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

ยูเวนตุส (4-2-3-1) : มิเคเล่ ดิ เกรกอริโอ (GK) – ชูเอา มาริโอ, เฟเดริโก้ กัตติ, ปิแอร์ คาลูลู, อันเดรีย คัมเบียโซ่ – เวสตัน แม็คเคนนี่, มานูเอล โลคาเตลลี่ – ฟรานซิสโก้ คอนไซเซา, โจนาธาน เดวิด, เคนัน ยิลดิซ – ดูซาน วลาโฮวิช

สปอร์ติ้ง ลิสบอน (4-2-3-1) : รุย ซิลวา (GK) – อิวาน เฟรสเนด้า, อุสมัน ดิโอม็องเด้, กอนซาโล่ อินาซิโอ, มักซี่ อเราโฮ่ – มอร์เท่น ฮุลมันด์, ชูเอา ซิโมเอส – โจวานี่ เกวนด้า, ทรินเกา, โปเต – หลุยส์ ซัวเรซ

Credit : Sporting CP

Thaiger ทายผลบอล ยูเวนตุส 2-2 สปอร์ติ้ง ลิสบอน

 

Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

