ดูจบร้องไห้ตาม แห่ส่งแรงใจ “น้องมาร์ติน” 1 ขวบ 3 เดือน สู้มะเร็งตับระยะ 4
ขอส่งแรงใจให้น้องมาร์ติน หนูน้อยวัยเพียง 1 ขวบ 3 เดือน แต่ต้องต่อสู้กับโรคมะเร็งตับ ระยะที่ 4 กำลังลามไปที่ปอดทำให้หายใจลำบากและต้องใส่เครื่องช่วยหายใจตลอด
วันนี้ (4 พ.ย.68) เฟซบุ๊กแฟนเพจของกรมประชาสัมพันธ์ แชร์เรื่องราวในสื่อสังคมออนไลน์และเพจอีจัน ซึ่งบอกเล่าชีวิตของ น้องมาร์ติน โดยจากการสื่อสารของคุณแม่ของน้องชื่อคุณแม่ส้ม @Thanyaporn538 ที่บอกเล่าเรื่องราวว่า น้องมาร์ติน เด็กน้อยวัย 1 ขวบ 3 เดือน กำลังต่อสู้กับโรคร้าย โดยเจอก้อนเล็กๆอยู่ในท้องของน้อง
ตอนน้องมาร์ตินอายุราวๆ 10 เดือนกว่าๆ ตอนนั้นแม่ก็รีบพาน้องไปหาหมอทันที และก็ได้รับข่าวร้ายว่า ก้อนที่เจอในตัวน้อง ไม่ใช่ก้อนเนื้อดี ณ ตอนนั้นไอ้ก้อนร้ายนี้ ขนาดแค่ราวๆ 6-7 ซม. ก็เริ่มรักษาไปตามอาการ จากบ้านเกิดที่อยุธยา ย้ายเข้ามารักษาที่กรุงเทพฯ ได้รับความอนุเคราะห์จาก โรงพยาบาลเด็ก รับน้องเข้ารักษา แต่ต้องยอมรับว่า การรักษาค่อนข้างยาก โดยแพทย์เจ้าของไข้ระบุว่า แม้จะแค่ระยะที่ 1 แต่เป็นชนิดที่พบได้น้อยในผู้ป่วยในประเทศไทย คีโมที่จะรักษาก็ไม่มีที่ตรงประเภท แต่ช่วงแรกๆที่เริ่มการรักษา ก็อาการดีขึ้น 3 ครั้งผ่านไปก้อนเริ่มลดลง แต่เคราะห์ซ้ำภูมิในร่างกายน้องตก ทำให้ก้อนร้ายนี้ มันใหญ่ขึ้นจนน่าตกใจ ตอนนี้ ใหญ่มากถึง 53 ซม.แล้ว
ตอนที่น้องอยู่บ้านจะร้องด้วยความเจ็บปวดทุกวัน พ่อแม่ต้องพามาหาหมอ จนต้องฉีดมอร์ฟีนเพื่อระงับอาการปวด รักษาต่อเนื่องมาหลายเดือน ตอนนี้กลับได้ข่าวร้ายใหญ่เข้ามาอีก เพราะก้อนเนื้อร้ายนี้ ขยับตัวเองกลายมาเป็นระยะที่ 4 และกำลังลามไปที่ปอดน้อง ทำให้น้องต้องใส่เครื่องช่วยหายใจตลอด เพราะมะเร็งทำให้น้องหายใจลำบากขึ้น
@thanyaporn538
🤍✌🏻
ขอบคุณคลิป : thanyaporn538 ว่างจากเลี้ยงลูกก็มารีวิว
ขอบคุณเรื่องราวจาก : อีจัน
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- คลิปตัวเต็มเปิดคำพูด น้องวิน อัจฉริยะตัวจิ๋ววัย 14 ทิ้งประโยคสะกิดใจก่อนเดินทางสู่โลกใบใหม่
- น้องออโต้ 6 ขวบ สู้มะเร็งระยะสุดท้าย ขอเจอ หมูเด้ง สมใจ ก่อนยิ้มลาโลกอย่างสงบ
- คลิปสุดท้าย น้องเอวา ก่อนจากไปอย่างสงบ หลังต่อสู้มะเร็งนานกว่า 7 ปี
ติดตาม The Thaiger บน Google News: