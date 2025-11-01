บันเทิง

สุดอาลัย ดารารุ่นใหญ่ เสียชีวิต ในวัย 81 ปี ก่อนหน้านี้ไม่กี่วันเพิ่งสูญเสียเพื่อนสนิทไป

เผยแพร่: 01 พ.ย. 2568 14:57 น.
สุดอาลัย ดาราและผู้กำกับรุ่นใหญ่ เสียชีวิตกะทันหัน ในวัย 81 ปี หลังรักษาอาการป่วยมานาน ก่อนหน้านี้ไม่กี่วันเพิ่งสูญเสียเพื่อนสนิทในวงการไป

นับเป็นข่าวเศร้าที่สั่นสะเทือนวงการบันเทิงฮ่องกงอย่างต่อเนื่อง เมื่อ สแตนลีย์ ฟง ชุ่ย-ฟาน (Stanley Fung Shui-fan) นักแสดงอาวุโสและผู้กำกับชื่อดัง ได้เสียชีวิตลงแล้วอย่างสงบที่ไต้หวัน ในช่วงเช้ามืดของวันนี้ (1 พ.ย. 2568) สิริอายุ 81 ปี

ที่น่าสะเทือนใจอย่างยิ่งคือ การจากไปของ สแตนลีย์ ฟง เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากที่วงการเพิ่งสูญเสีย เบนซ์ ฮุย (Benz Hui) เพื่อนนักแสดงคนสนิทของเขา ซึ่งเสียชีวิตไปเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม ที่ผ่านมา และสแตนลีย์ ฟง ก็เพิ่งจะโพสต์ไว้อาลัยให้กับเพื่อนรักไปหมาด ๆ ระบุว่า “ผมเสียใจที่เขาจากไปก่อนจริง ๆ ทิ้งไว้เพียงความโศกเศร้าลึก ๆ… พี่ชายที่รัก รอผมอยู่ที่นั่นนะ เดี๋ยวผมจะตามไปในไม่ช้า”

สุดอาลัย ดารารุ่นใหญ่ เสียชีวิต ในวัย 81 ปี ก่อนหน้านี้ไม่กี่วันเพิ่งสูญเสียเพื่อนสนิทไป-2
ภาพจาก : FB 馮淬帆

สำหรับ สแตนลีย์ ฟง ถือเป็นหนึ่งในตำนานของวงการภาพยนตร์ฮ่องกงยุค 70-90 เขาเป็นที่จดจำของแฟนหนังทั่วเอเชียจากบทบาท “Rhino Skin” (หนังแรด) ในภาพยนตร์ตลกชื่อดัง “Lucky Stars” (7 ดาวอัจฉริยะ)

สแตนลีย์ ฟง ได้ย้ายไปพำนักอยู่ที่ไต้หวันนานกว่า 30 ปี และเพิ่งมีรายงานว่าเขาเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลนานถึง 2 เดือนเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ก่อนจะจากไปอย่างสงบในวันนี้ ปิดฉากชีวิตนักแสดงผู้เป็นที่รักของวงการอย่างถาวร

สุดอาลัย ดารารุ่นใหญ่ เสียชีวิต ในวัย 81 ปี ก่อนหน้านี้ไม่กี่วันเพิ่งสูญเสียเพื่อนสนิทไป-1
ภาพจาก : FB 馮淬帆

อ้างอิงจาก : mothership.sg

เผยแพร่: 01 พ.ย. 2568 14:57 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

