สุดอาลัย ดารารุ่นใหญ่ เสียชีวิต ในวัย 81 ปี ก่อนหน้านี้ไม่กี่วันเพิ่งสูญเสียเพื่อนสนิทไป
สุดอาลัย ดาราและผู้กำกับรุ่นใหญ่ เสียชีวิตกะทันหัน ในวัย 81 ปี หลังรักษาอาการป่วยมานาน ก่อนหน้านี้ไม่กี่วันเพิ่งสูญเสียเพื่อนสนิทในวงการไป
นับเป็นข่าวเศร้าที่สั่นสะเทือนวงการบันเทิงฮ่องกงอย่างต่อเนื่อง เมื่อ สแตนลีย์ ฟง ชุ่ย-ฟาน (Stanley Fung Shui-fan) นักแสดงอาวุโสและผู้กำกับชื่อดัง ได้เสียชีวิตลงแล้วอย่างสงบที่ไต้หวัน ในช่วงเช้ามืดของวันนี้ (1 พ.ย. 2568) สิริอายุ 81 ปี
ที่น่าสะเทือนใจอย่างยิ่งคือ การจากไปของ สแตนลีย์ ฟง เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากที่วงการเพิ่งสูญเสีย เบนซ์ ฮุย (Benz Hui) เพื่อนนักแสดงคนสนิทของเขา ซึ่งเสียชีวิตไปเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม ที่ผ่านมา และสแตนลีย์ ฟง ก็เพิ่งจะโพสต์ไว้อาลัยให้กับเพื่อนรักไปหมาด ๆ ระบุว่า “ผมเสียใจที่เขาจากไปก่อนจริง ๆ ทิ้งไว้เพียงความโศกเศร้าลึก ๆ… พี่ชายที่รัก รอผมอยู่ที่นั่นนะ เดี๋ยวผมจะตามไปในไม่ช้า”
สำหรับ สแตนลีย์ ฟง ถือเป็นหนึ่งในตำนานของวงการภาพยนตร์ฮ่องกงยุค 70-90 เขาเป็นที่จดจำของแฟนหนังทั่วเอเชียจากบทบาท “Rhino Skin” (หนังแรด) ในภาพยนตร์ตลกชื่อดัง “Lucky Stars” (7 ดาวอัจฉริยะ)
สแตนลีย์ ฟง ได้ย้ายไปพำนักอยู่ที่ไต้หวันนานกว่า 30 ปี และเพิ่งมีรายงานว่าเขาเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลนานถึง 2 เดือนเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ก่อนจะจากไปอย่างสงบในวันนี้ ปิดฉากชีวิตนักแสดงผู้เป็นที่รักของวงการอย่างถาวร
