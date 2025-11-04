ลิเวอร์พูล พบ เรอัล มาดริด ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 4 พ.ย. 68

4 พฤศจิกายน 68 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 4 ระหว่าง ลิเวอร์พูล พบ เรอัล มาดริด ที่สนาม แอนฟิลด์ เวลา 03:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด
ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก ลิเวอร์พูล VS เรอัล มาดริด ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 4
- แมตช์การแข่งขัน : ลิเวอร์พูล พบ เรอัล มาดริด
- วัน/เวลาแข่งขัน : วันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2568 เวลา 03.00 น. (เช้ามืดวันพุธ)
- สนาม : แอนฟิลด์
- ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 1
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
ลิเวอร์พูล
เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ทัพหงส์แดง ของกุนซือ อาร์เน่อ สล็อต จะยังไม่มีชื่อของ อเล็กซานเดอร์ อิซัค, อลิสซง เบ็คเกอร์, เจเรมี่ ฟริมปง และ สเตฟาน บายเซติช ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ ไรอัน กราเฟนแบร์ก
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น จอร์จี้ มามาร์ดาชวิลี่ พร้อมกองหลัง 4 คน คอเนอร์ แบรดลี่ย์, อิบราฮิม่า โกนาเต้, เวอร์จิล ฟาน ไดค์, แอนดรูว์ โรเบิร์ตสัน แดนกลางเป็น อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์, ไรอัน กราเฟนแบร์ก แนวรุกนำทัพมาโดย โมฮาเหม็ด ซาลาห์, โดมินิค โซบอสไล, โคดี้ กัคโป ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ฮูโก้ เอกิติเก้
เรอัล มาดริด
ส่วนทางด้านทีมเยือน ทัพราชันชุดขาว ภายใต้การคุมทัพของ ชาบี อลอนโซ่ จะยังไม่มีชื่อของ อันโตนิโอ รูดิเกอร์ กับ ดานี่ การ์บาฆาล ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-3-3 ผู้รักษาประตูเป็น ธิโบต์ กูร์กตัวส์ พร้อมกองหลัง 4 คน เฟเดริโก้ บัลเบร์เด้, เอแดร์ มิลิเตา, ดีน เฮาเซ่น, อัลบาโร่ การ์เรราส แดนกลางเป็น จู๊ด เบลลิงแฮม, ออเรเลียง ชูอาเมนี่, อาร์ด้า กูแลร์ ส่วนแนวรุกฝากความหวังไว้กับ บราฮิม ดิอาซ, คิลิยัน เอ็มบัปเป้, วินิซิอุส จูเนียร์
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ ลิเวอร์พูล – เรอัล มาดริด
ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม
- 27/11/24 ลิเวอร์พูล 2-0 เรอัล มาดริด (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 15/03/23 เรอัล มาดริด 1-0 ลิเวอร์พูล (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 21/02/23 ลิเวอร์พูล 2-5 เรอัล มาดริด (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 28/05/22 ลิเวอร์พูล 0-1 เรอัล มาดริด (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 14/04/21 ลิเวอร์พูล 0-0 เรอัล มาดริด (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
ลิเวอร์พูล
- 01/11/25 ชนะ แอสตัน วิลล่า 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 29/10/25 แพ้ คริสตัล พาเลซ 0-3 (คาราบาว คัพ)
- 25/10/25 แพ้ เบรนท์ฟอร์ด 2-3 (พรีเมียร์ลีก)
- 22/10/25 ชนะ แฟร้งค์เฟิร์ต 5-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 19/10/25 แพ้ แมนฯ ยูไนเต็ด 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
เรอัล มาดริด
- 01/11/25 ชนะ บาเลนเซีย 4-0 (ลาลีกา)
- 26/10/25 ชนะ บาร์เซโลนา 2-1 (ลาลีกา)
- 22/10/25 ชนะ ยูเวนตุส 1-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 19/10/25 ชนะ เคตาเฟ่ 1-0 (ลาลีกา)
- 04/10/25 ชนะ บียาร์เรอัล 3-1 (ลาลีกา)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
ลิเวอร์พูล (4-2-3-1) : จอร์จี้ มามาร์ดาชวิลี่ (GK) – คอเนอร์ แบรดลี่ย์, อิบราฮิม่า โกนาเต้, เวอร์จิล ฟาน ไดค์, แอนดรูว์ โรเบิร์ตสัน – อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์, ไรอัน กราเฟนแบร์ก – โมฮาเหม็ด ซาลาห์, โดมินิค โซบอสไล, โคดี้ กัคโป – ฮูโก้ เอกิติเก้
เรอัล มาดริด (4-3-3) : ธิโบต์ กูร์กตัวส์ (GK) – เฟเดริโก้ บัลเบร์เด้, เอแดร์ มิลิเตา, ดีน เฮาเซ่น, อัลบาโร่ การ์เรราส – จู๊ด เบลลิงแฮม, ออเรเลียง ชูอาเมนี่, อาร์ด้า กูแลร์ – บราฮิม ดิอาซ, คิลิยัน เอ็มบัปเป้, วินิซิอุส จูเนียร์
Thaiger ทายผลบอล ลิเวอร์พูล 2-2 เรอัล มาดริด
ติดตาม The Thaiger บน Google News: