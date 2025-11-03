“เรืองไกร” ร้องสอบ “ไอซ์ รักชนก” ปมโพสต์แฉขบวนการโกง ใหญ่คับฟ้า นายกยังไม่กล้าแตะ
“เรืองไกร” ยื่น ป.ป.ช. ไต่สวน “รักชนก” กรณีโพสต์แฉ “โกงใหญ่คับฟ้า นายกยังไม่กล้าแตะ” ชี้ หากเป็นเรื่องจริง ต้องสอบหาตัวผู้กระทำผิด
3 พ.ย. 2568 นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ เผยว่า วันนี้ได้ส่งหนังสือทางไปรษณีย์ EMS ไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อขอให้ทำการไต่สวน นางสาวรักชนก ศรีนอก สส.กทม. พรรคประชาชน สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 2 พ.ย.ที่ผ่านมา นางสาวรักชนก ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวในทำนองว่า มีขบวนการทุจริตขนาดใหญ่ โดยภายในหนังสือระบุว่า
ข้อ 1 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2568 นางสาวรักชนก ศรีนอก ซึ่งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก “รักชนก ศรีนอก” โดยมีข้อความ ดังนี้ “โกงเงินทหารผ่านศึก โกงโควตาหวยคนพิการ โกงเงินนักกีฬา โกงเงินเกษตรกร โกงเงินชลประทาน โกงชื่อสมาชิกพรรค หลอกคนผ่านสแกมเมอร์ทุกรูปแบบ ศูนย์รวมอยู่ที่เดียว แต่ใหญ่คับฟ้า นายกยังไม่กล้าแตะ แล้วฝ่ายค้านทำไร โห แหกกันจะโดนสั่งเก็บกันอยู่แล้วพี่จ๋า”
ข้อ 2 มาตรฐานทางจริยธรรมของ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ พ.ศ. 2561 ข้อ 15 ระบุว่า “ให้ข้อมูลข่าวสารตามข้อเท็จจริงแก่ประชาชนหรือสื่อมวลชนอันอยู่ในความรับผิดชอบของตน ถูกต้องครบถ้วนและไม่บิดเบือน”
ข้อ 3 ดังนั้น ข้อความที่โพสต์ว่ามีการโกงหลายกรณีนั้น คงถูกต้องครบถ้วนและไม่บิดเบือน และที่ระบุว่า “แต่ใหญ่คับฟ้า นายกยังไม่กล้าแตะ” จึงทำให้เข้าใจว่า หมายถึง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ที่เข้าข่ายกระทำความผิดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 234 (1) ซึ่งถ้าเป็นจริงตามข้อความดังกล่าว ย่อมเป็นหน้าที่และอำนาจของ ป.ป.ช.
ข้อ 4 เนื่องจากนางสาวรักชนก ศรีนอก เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จึงอยู่ในบังคับตามมาตรฐานทางจริยธรรมฯ ข้อ 15 ด้วย ดังนั้น จึงน่าเชื่อว่า นางสาวรักชนก ศรีนอก โพสต์ข้อมูลข่าวสารตามข้อเท็จจริงแก่ประชาชนหรือสื่อมวลชนอันอยู่ในความรับผิดชอบของตน ถูกต้องครบถ้วนและไม่บิดเบือนแล้ว กรณี จึงมีเหตุอันควร ขอให้ ป.ป.ช. รีบไต่สวนข้อเท็จจริงดังกล่าวโดยเร็ว
ข้อ 5 ทั้งนี้ โดยอาศัยความในมาตรา 46 และ 48 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 จึงขอให้ ป.ป.ช. รีบทำการไต่สวนนางสาวรักชนก ศรีนอก เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องตรงตามความจริงที่เกิดขึ้นว่า ตรงตามที่โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2568 หรือไม่ และมีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองรายใด เข้าข่ายกระทำความผิดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 234 (1) หรือไม่
นายเรืองไกร แจ้งเพิ่มเติมว่า ในวันที่ 5 พ.ย. ศกนี้ เวลาประมาณ 9.30 น. จะไปศาลรัฐธรรมนูญด้วยตัวเอง เพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งยกเลิกการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ หมวด 15/1 เนื่องจากรัฐสภาไม่ได้ร้องขอให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีการออกเสียงประชามติ เสียก่อน ซึ่งโดยผลของคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 18/2568 ประกอบคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 3/2567 การที่รัฐสภามีมติรับหลักการให้มีแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ หมวด 15/1 นั้น อาจเข้าข่ายเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย ซึ่งกระทำมิได้ ตามความในรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคหนึ่ง
