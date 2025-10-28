ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ส่อเลื่อนไป ม.ค. 69 ผู้ถือบัตรเดิมรับ 1.7 พันบาท

คลังชะลอลงทะเบียนรอบใหม่ (เดิม พ.ย. 68) เพื่อทบทวนเกณฑ์ ขณะที่ผู้มีสิทธิ 13.4 ล้านคน รับเงินพิเศษ 850 บาท/เดือน (พ.ย.-ธ.ค.) ต้องผูกพร้อมเพย์ 19 พ.ย. นี้
อัปเดตความคืบหน้าโครงการ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ (ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2568) กระทรวงการคลังส่งสัญญาณชะลอการลงทะเบียนรอบใหม่ เพื่อทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติและเกณฑ์ทรัพย์สินทั้งชุด
เริ่มจากข่าวดีสำหรับผู้ถือบัตรกลุ่มเดิม ทางด้านของ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติวงเงินสวัสดิการ เพิ่มพิเศษ ชั่วคราว ให้กับผู้มีสิทธิเดิมจำนวน 13.4 ล้านราย โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือ 850 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน คือ พฤศจิกายน และ ธันวาคม 2568 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,700 บาท
อย่างไรก็ตาม มีเงื่อนไขสำคัญคือ ผู้มีสิทธิต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2568 เพื่อให้ได้รับเงินโอนตามกำหนด หากการโอนไม่สำเร็จในรอบแรก ระบบจะมีรอบเก็บตกในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2568
ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มเดิมต้องลงทะเบียนใหม่หรือไม่?
สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการฯ ในปัจจุบัน (คือกลุ่มที่ลงทะเบียนในปี 2565) ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนใหม่ในรอบที่กำลังจะเปิดนี้ เนื่องจากระบบจะใช้วิธีการทบทวนสิทธิอัตโนมัติทุก 2 ปี และผู้ถือบัตรยังคงได้รับสิทธิพื้นฐานตามปกติ
ทั้งค่าสินค้าอุปโภคบริโภค 300 บาทต่อเดือน ค่าเดินทางขนส่งสาธารณะ 750 บาทต่อเดือน ส่วนลดก๊าซหุงต้ม 80 บาท ทุก 3 เดือน และเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้พิการที่รับเบี้ย 800 บาท และยืนยันตัวตนแล้ว)
ในส่วนของการเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ เดิมทีกระทรวงการคลังเคยวางแผนไว้ในเดือนพฤศจิกายน 2568 แต่ล่าสุดมีรายงานว่า การลงทะเบียนอาจส่อเลื่อนออกไปเป็นเดือนมกราคม 2569
เพื่อปรับปรุงเกณฑ์การคัดกรองให้ตรงกับกลุ่มคนจนจริง และลดการรั่วไหลของสิทธิ์ ซึ่งยังต้องรอการยืนยันจากกระทรวงการคลังอย่างเป็นทางการอีกครั้ง
เมื่อการลงทะเบียนเปิดจริง ประชาชนสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ welfare.mof.go.th หรือที่หน่วยรับลงทะเบียนของรัฐ เช่น ธนาคารกรุงไทย, ออมสิน, ธ.ก.ส., คลังจังหวัด, ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเขต
ดังนั้น สำหรับประชาชนที่รอลงทะเบียนรอบใหม่ ควรเตรียมตัวล่วงหน้า โดยเตรียมเอกสารสำคัญ ได้แก่ บัตรประชาชนแบบสมาร์ตการ์ด, ข้อมูลสมาชิกในครัวเรือน (เช่น คู่สมรส หรือ ลูก) และควรผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน 13 หลักไว้ให้พร้อม เพื่อใช้รับสิทธิประโยชน์ที่เป็นเงินสดเมื่อผ่านเกณฑ์
เช็กเกณฑ์คัดกรองสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่
ถือเป็นความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญที่ต้องจับตามอง สำหรับนโยบาย “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” รอบใหม่ ล่าสุด ปลัดกระทรวงการคลัง ได้ออกมายืนยันอย่างชัดเจนว่า การเปิดลงทะเบียนรอบนี้ “เงื่อนไขจะมีการเปลี่ยนแปลง” อย่างแน่นอน
เป้าหมายหลักของการทบทวนเกณฑ์ทั้งหมดในครั้งนี้ คือ การเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำในการให้ความช่วยเหลือ กระทรวงการคลังจะปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน เพื่อให้แน่ใจว่าการสนับสนุนจากภาครัฐ สามารถเข้าถึง “กลุ่มผู้มีรายได้น้อย” และผู้ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างแท้จริง หรือ “คนจนตัวจริง”
แม้ว่าเกณฑ์ใหม่ฉบับสมบูรณ์ยังต้องรอการประกาศอย่างเป็นทางการ แต่การส่งสัญญาณครั้งนี้ชี้ชัดว่า การคัดกรองจะมีความเข้มข้นและรัดกุมมากกว่าเดิม
เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับประเมินทิศทางที่จะเกิดขึ้น คุณสมบัติเดิมที่ใช้คัดกรองผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบที่ผ่านมา (อ้างอิงจากรอบก่อน) มีรายละเอียดดังนี้
1. สัญชาติและอายุ
- ต้องมีสัญชาติไทย และอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
2. เกณฑ์รายได้
- รายได้ส่วนบุคคลต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี และเมื่อคำนวณรายได้เฉลี่ยต่อคนในครอบครัว ก็ต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีเช่นกัน
3. เกณฑ์ทรัพย์สิน
- ทรัพย์สินทางการเงิน (เช่น เงินฝาก, สลาก, พันธบัตร) ต้องไม่เกิน 100,000 บาท และเมื่อเฉลี่ยต่อคนในครอบครัว ก็ต้องไม่เกินเกณฑ์เดียวกัน
4. เกณฑ์หนี้สิน
- ต้องไม่มีวงเงินกู้ หรือมีได้ไม่เกินหลักเกณฑ์ที่กำหนด (เช่น วงเงินกู้บ้านน้อยกว่า 1.5 ล้านบาท หรือกู้รถน้อยกว่า 1 ล้านบาท)
5. ข้อจำกัดอื่น
- ต้องไม่มีบัตรเครดิต และไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ หรือหากมี ก็ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- รัฐบาลย้ำ! ซื้อ-ขายสิทธิ “คนละครึ่งพลัส” มีความผิดฐานฉ้อโกง โทษจำคุก 3 ปี
- รัฐบาลเอาจริง เตือน ‘ขายสิทธิ์คนละครึ่งพลัส’ เจอโทษหนักทั้งจำทั้งปรับ
- ‘เน็ตคนละครึ่ง’ 3 รอบบิล ใครได้บ้าง? กสทช. ชง ครม. เช็กเงื่อนไขที่นี่
ข้อมูลจาก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: