บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้คนละครึ่งได้ไหม ? เงินช่วยเหลือ 1700 เข้าวันนี้ (1 พ.ย.) รีบเช็ก

เช็กเลย บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน สามารถใช้สิทธิ “คนละครึ่งพลัส” ได้หรือไม่ เงินช่วยเหลือ 1,700 บาท คืออะไรรีบไปตรวจสอบ เงินโอนเข้าวันไหน ?
ภายหลังจากที่รัฐบาลเปิดให้ประชาชนกดรับสิทธิเข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่งพลัส” ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง โดยวันที่ 29 ตุลาคม 2568 เป็นวันแรกที่ให้ประชาชนใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งพลัส ซึ่งกระแสตอบรับดี ณ เวลา 15.00 น. พบผู้มีสิทธิใช้จ่ายผ่านโครงการคนละครึ่งพลัส สำเร็จแล้ว 3.60 ล้านราย ยอดใช้จ่ายรวมกว่า 752.25 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่ายจำนวน 379.44 ล้านบาท และเงินที่รัฐร่วมจ่ายจำนวน 372.80 ล้านบาท
ในส่วนของประชาชนที่ได้รับสิทธิแล้วจะต้องใช้สิทธิครั้งแรกภายในเวลา 23.00 น. ของวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 เพื่อไม่ให้ถูกตัดสิทธิ์ตามเงื่อนไขของโครงการ ทั้งนี้ ผู้ที่เข้าร่วม “คนละครึ่งพลัส” จะสามารถใช้สิทธิไปจนถึงวันสิ้นสุดโครงการคือวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เวลา 23.00 น.
เช็กเงื่อนไขโอนเงินเพิ่มเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน จะไม่ได้รับสิทธิร่วมโครงการ “คนละครึ่ง” แต่จะได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่ม 1,700 บาท เพิ่มเติมจากวงเงินที่ได้รับเดิมจำนวน 300 บาทต่อคนต่อเดือน
แบ่งจ่าย 2 ครั้ง ดังนี้
- เดือน พ.ย. 68 โอน 850 บาท
- เดือน ธ.ค. 68 โอน 850 บาท
สำหรับเงินช่วยเหลือสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะถูกโอนเข้าบัญชีทุกวันที่ 1 ของเดือน ซึ่งคาดว่าเงินช่วยเหลือจะโอนเข้าบัญชี ในวันที่ 1 พ.ย. 68 และ 1 ธ.ค. 68 ซึ่งเท่ากับว่าในเดือนพ.ย. และ ธ.ค. นั้น ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรคนจนจะได้รับเงินช่วยเหลือรวม 1,150 บาท ซึ่งการใช้จ่ายก็จะคิดราคาตามจริง
ทั้งนี้ กรณีมีวงเงินคงเหลือในเดือนใด จะไม่มีการสะสมในเดือนถัดไป.
ขอบคุณคลิป : กรมบัญชีกลาง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียนใช้ คนละครึ่งพลัสได้ไหม
- ผู้จัดยืนยัน คอนเสิร์ตแบมแบม จัดตามกำหนดเดิม เตรียมเปิดขายบัตร 1 พ.ย. 68
- ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ส่อเลื่อนไป ม.ค. 69 ผู้ถือบัตรเดิมรับ 1.7 พันบาท
ติดตาม The Thaiger บน Google News: