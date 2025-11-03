ดาราซีรีย์วาย ยอมรับผิด หลังหลุดพูด ‘ช่วงกอบโกย’ ใช้คำส่อทางเพศ สาววายเดือด

โอ๊ต ภาสกร เขียนจดหมายขอโทษจากใจ หลังหลุดคำพูดดูถูกซีรีส์วาย-ส่อทางเพศ ใช้คำว่า ‘ช่วงกอบโกย’ รับผิดพูดเล่นมากเกินไป พร้อมน้อมรับผิด-สำนึกในสิ่งที่เกิดขึ้น
กลายเป็นดราม่าร้อนแรงในกลุ่มแฟนคลับซีรีส์วาย หลังจากที่มีการเผยแพร่คลิปไลฟ์ TikTok ของ โอ๊ต ภาสกร สารรัตนะ นักแสดงหนุ่ม หลุดคำพูดที่ส่อไปในทางไม่เหมาะสม ทั้งการดูถูกเนื้อหาซีรีส์ที่ตนเองแสดงและการใช้คำว่า ‘ช่วงกอบโกย’ ทำให้แฟนคลับหลายคนผิดหวังและไม่พอใจ ล่าสุด เจ้าตัวออกแถลงการณ์ขอโทษด้วยลายมือของตนเอง ยอมรับว่าคำพูดดังกล่าวไม่เหมาะสมและเป็นบทเรียนครั้งสำคัญ
ในคลิปไลฟ์สด โอ๊ต ภาสกร พูดคุยถึงซีรีส์เรื่องใหม่ที่เพิ่งถ่ายทำเสร็จ โดยมีคำพูดที่สร้างความไม่พอใจให้กับแฟนคลับ “เนี่ยกำลังถ่ายเรื่องใหม่ ถ่ายเมื่อวานเพิ่งเสร็จตี 4 วันนี้ ชื่อว่าน็อต พันธะติดเป้ง เหมือนหมาเอากันแล้วอันนั้นติดกันอะพี่ เป็นเรื่องในจินตนาการของพวกสาววาย ตอนนี้ยังไม่สรุปว่าออกอากาศช่องไหน เป็นเรื่องที่ผู้ชายสามารถท้องได้ ผมก็เข้าไม่ถึงตอนแรก แต่เพิ่งมาเรียนและมาฟังเรื่องราวจริง ๆ ว่ามันเป็นยังไง มันเป็นโลกเหนือความจริงอะพี่ เป็นอีกโลกหนึ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นในชีวิตจริง”
ต่อมามีบุคคลหนึ่งพูดขึ้นมาว่า ซีรีส์วายช่วงนี้ไปดังทางจีนเยอะเหมือนกัน ฝั่งหนุ่มโอ๊ตตอบกลับไปว่า “เยอะ ผมไปแฟนมีตที่จีนมา 3 ที่แล้ว เดี๋ยวสิ้นปีนี้ไปอีกที่หนึ่ง วันที่ 27 ผมต้องไปบราซิลและอาเจนติน่า ไม่คิดว่าตัวเองจะต้องไปขนาดนั้น เมื่อก่อนอยู่แบบคนเร่ร่อนในวงการ อันนี้อยู่มาเป็นแบบไฟอยู่ ๆ ก็มาส่องสว่าง ก็ดี จังหวะพอดีเลย ช่วงกอบโกยพอดี”
หลังจากถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก หนุ่มโอ๊ต ออกมาโพสต์จดหมายขอโทษด้วยลายมือ ผ่านแอปพลิเคชั่น X @oat_psk ยอมรับผิดและขอสำนึกในความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ระบุว่า “จาก โอ๊ต ภาสกร ผมต้องขอโทษจากใจจริง ๆ ครับ ที่พูดโดยไม่คิดให้รอบคอบและพูดเล่นมากเกินไป ผมยอมรับว่าคำพูดของผมไม่เหมาะสม และอาจทำให้ใครหลายคนรู้สึกไม่ดี ผมรู้สึกเสียใจกับการกระทำของผมมาก ๆ และจะนำเรื่องที่เกิดขึ้นมาเป็นบทเรียน เพื่อปรับปรุงตัวเองให้พูดและแสดงออกอย่างระมัดระวังให้มากขึ้นในอนาคต ขอโทษจริง ๆ ครับ
ขอโทษจากใจจริง ๆ ครับ”
สำหรับ โอ๊ต ภาสกร เกิดเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 สำเร็จการศึกษาจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีประสบการณ์ในวงการบันเทิงมากว่า 10 ปี เริ่มต้นจากบทนักแสดงสมทบภาพยนตร์เรื่อง วัยเป้งง นักเลงขาสั้น (2014) และ สตรีเหล็ก ตบโลกแตก
ในปี พ.ศ. 2563 เจ้าตัวได้รับบทเป็นหนึ่งในนักแสดงนำของซีรีส์เรื่อง นิยามรัก (So much in love) กระทั่งเขาได้รับโอกาสสำคัญในวงการซีรีส์วาย และเพิ่งมีผลงานล่าสุดคือเรื่อง ไหนเฮียบอกไม่ชอบเด็ก (Mystubborn) แสดงคู่กับ โบ๊ท ยงค์ยุทธ ในปี 2025 ทำให้เขามีฐานแฟนคลับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
I would like to sincerely apologize for speaking without sufficient consideration and for joking excessively. I acknowledge that my words were inappropriate and may have made many people uncomfortable. I deeply regret my actions and will take this as a lesson to be more… pic.twitter.com/57vsUkubYc
— Oatpasakorn (@oat_psk) November 2, 2025
