ด่วน! สั่งปิดคลินิก อ.บ่อวิน ชั่วคราว คดีหมอราดน้ำร้อนเด็ก 3 ขวบ
สั่งปิดคลินิกบ่อวินชั่วคราว คดีราดน้ำร้อนเด็ก 3 ขวบ หลังตรวจสอบพบเป็น “แพทย์จริง” คลินิกจดทะเบียนถูกต้อง สธ แต่ป่วยทางจิต รอเข้ารับการรักษา
เพจเฟซบุ๊ก ท่านเปา เผยความคืบหน้าสำคัญ กรณีครอบครัวแรงงานชาวลาวร้องเรียนคลินิกเอกชนใน ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ที่ใช้ราดน้ำร้อนราดหน้าอกเด็กชายวัย 3 ขวบ ขณะปฐมพยาบาลอาการช็อก ล่าสุด จากการตรวจสอบหลายฝ่ายยืนยันว่า ผู้ก่อเหตุเป็น “แพทย์จริง” มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และคลินิกจดทะเบียนถูกต้อง
ขณะเดียวกัน หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่มีคำสั่ง “ปิดคลินิกชั่วคราว” แล้ว เพื่อรอให้แพทย์เข้ารับการรักษาอาการป่วยด้านจิตเวชให้เหมาะสม ก่อนพิจารณาแนวทางเปิดทำการต่อไป
ไทม์ไลน์ของเหตุการณ์นี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2568 เมื่อผู้ปกครองได้เข้าร้องทุกข์และเผยแพร่ภาพบาดแผลของเด็ก ระบุว่า เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2568 ลูกมีไข้สูง หลังจากที่พาไปที่คลินิกดังกล่าว ถูกฉีดยาแล้วเกิดอาการช็อก แต่แพทย์กลับใช้น้ำร้อนราดลงบนผ้าบริเวณหน้าอกเด็กหลายครั้ง ผู้ปกครองจึงรีบนำเด็กส่งโรงพยาบาล ซึ่งแพทย์ตรวจพบแผลพุพองจากความร้อน และพบความผิดปกติของค่าการทำงานไต
