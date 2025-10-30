ข่าว

สาวแฉ พนง.คลินิกดัง รุมขายคอร์ส-ดึงมือถือไปกดทำธุรกรรมเอง สูญเงินกว่า 6 ล้านบาท

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 30 ต.ค. 2568 11:10 น.| อัปเดต: 30 ต.ค. 2568 11:10 น.
103
สาวแฉ พนง.คลินิกดัง รุมขายคอร์ส-ดึงมือถือไปกดทำธุรกรรมเอง สูญเงินกว่า 6 ล้านบาท

เรื่องนี้ต้องใส่ใจ! สาวแฉ พนง.คลินิกดัง รุมขายคอร์สทำสวย ก่อนถือวิสาสะดึงมือถือลูกค้ากดทำธุรกรรม-โทรขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตแทน ทำสูญเงินกว่า 6 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2568 เพจ ท่านเปา ได้มีการเผยแพร่เรื่องราวประสบการณ์ตรงของผู้เสียหายท่านหนึ่งออกมาแฉพฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่สถาบันเสริมความงามแบรนด์หนึ่ง รุมหลอกล่อขายคอร์สทำสวย ไม่ยอมซื้อไม่ปล่อยให้ออกจากคลินิก แถมถือวิสาสะเอาโทรศัพท์ของลูกค้าไปกดทำธุรกรรม และโทรฯ ขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตแทน ทำสูญเงินไปกว่า 6 ล้านบาท

“เรื่องนี้ต้องใส่ใจ ! ใครเคยเข้าสถาบันเสริมความงามหรือคลินิกดูแลผิวแล้วเจอเหตุการณ์แบบนี้บ้าง? เคสนี้ไป 4 ครั้งสูญเงินกว่า 6 ล้านบาท หลังโดนหว่านล้อมขายคอร์สจนหมดตัว…

เรื่องนี้เริ่มจากผู้บริโภครายหนึ่ง เดินผ่านบูธกิจกรรมของสถาบันเสริมความงามแห่งนึงที่ตั้งอยู่ในห้างเซ็นทรัลเวสต์เกต ทางพนักงานเชิญชวนให้ลงทะเบียนเพื่อ “รับแก้วเยติฟรี” แต่สุดท้ายกลับถูกพาเข้าไปในบูธให้สแกนใบหน้า ตรวจสุขภาพผิวและชั่งน้ำหนักวัดมวลไขมัน ถูกพนักงานพูดจาชักจูงให้ซื้อคอร์สลดไขมัน โดยอ้างว่าจะช่วยบรรเทาอาการ “ไขมันพอกตับ” ได้

ตอนนั้นไม่ได้ตั้งใจจะทำสวย แต่พนักงานหลานคนเข้ามาหว่านล้อม และไม่ยอมปล่อยให้ลุกออกจากบูธ จนในที่สุดก็ตัดสินใจซื้อคอร์สแรก 10,000 บาท

แต่เรื่องไม่ได้จบแค่นั้น…พอถูกพาลงไปที่คลินิกจริง เจ้าหน้าที่อีกสองคนก็เข้ามาชวนคุยต่อ พูดเก่ง หว่านล้อมเก่ง และจับจุดอ่อนได้ตรงเพราะตัวเองมีปัญหาเรื่องสุขภาพอยู่แล้ว เกิดอาการวิตกกังวลจนตัดสินใจซื้อคอร์สเพิ่มอีก 1 ล้านบาท

จากนั้นทุกครั้งที่กลับไปใช้บริการ ก็ถูกชักจูงให้จ่ายเพิ่มทุกครั้ง โดยเจ้าหน้าที่จะเข้ามาขายตอนทำทรีตเมนต์ ทำเสร็จก็ไม่ยอมปล่อยให้ออกจากคลินิก

ครั้งที่ 2 : 1.5 ล้านบาท
ครั้งที่ 3 : 2.5 ล้านบาท
ครั้งที่ 4 : 1 ล้านบาท

รวมยอดที่จ่ายทั้งหมดกว่า 6,010,000 บาทแต่ได้ใช้บริการจริงแค่ 4 ครั้งเท่านั้น

สิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นคือเจ้าหน้าที่คลินิกเป็นคน “กดทำธุรกรรมบนโทรศัพท์ของลูกค้าเอง” เพราะผู้บริโภคบอกว่าใช้มือถือไม่เก่ง เจ้าหน้าที่เลยจัดการให้หมดโทรไปขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตแทน กดยืนยันให้เสร็จลูกค้าแค่พูด “ยืนยันตัวตน” ตามขั้นตอนเท่านั้น

ทุกครั้งที่ไปคลินิกจะถูกจับมือถือ กดโอน กดเพิ่มวงเงินให้เรียบร้อยอยู่ในห้องคนเดียว ไม่มีใครช่วย พูดง่ายๆ คือ “จนมุม” ทุกครั้งที่ไป

สุดท้าย รู้ตัวว่าถูกหลอก จึงยื่นฟ้องคดีแพ่งเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2568 เพื่อขอเงินคืน ทางคลินิกเสนอคืนเพียง 1 ล้านบาท โดยอ้างเป็น “นโยบายบริษัท” ผู้บริโภคเห็นว่าไม่เป็นธรรม จึงไปร้องเรียนต่อ สคบ. แต่เนื่องจากคดีอยู่ในศาลแล้ว สคบ. เข้าไปดำเนินการไม่ได้สุดท้ายต้องขอความช่วยเหลือจากสภาองค์กรของผู้บริโภค”

อ้างอิงจาก : FB ท่านเปา

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ประมวลภาพวิปโยค พายุเฮอริเคนเมลิสซา ซัด &quot;จาเมกา&quot; ราบเป็นหน้ากอง คนไร้บ้าน สัตว์ตายเกลื่อน ข่าวต่างประเทศ

ประมวลภาพวิปโยค พายุเฮอริเคนเมลิสซา ซัด “จาเมกา” ราบเป็นหน้ากอง คนไร้บ้าน สัตว์ตายเกลื่อน

2 นาที ที่แล้ว
ข่าว

โผล่อีก! โพสต์ขายสิทธิ์ คนละครึ่งพลัส 1,600 บาท ตร.เตือน เข้าข่ายฉ้อโกง-จำคุก 3 ปี

4 นาที ที่แล้ว
&quot;ดนุพร&quot; ชี้พรุ่งนี้ คัดคนเหมาะสมสุดนั่ง หน.พรรค ย้ำ ไม่จำเป็นต้องเป็น แคนดิเดตนายกฯ ข่าวการเมือง

“ดนุพร” ชี้พรุ่งนี้ คัดคนเหมาะสมสุดนั่ง หน.พรรค ย้ำ ไม่จำเป็นต้องเป็น แคนดิเดตนายกฯ

8 นาที ที่แล้ว
รัศมีแข ในรายการ Physical: Asia บันเทิง

รัศมีแข สุดแกร่ง ลุยรายการ Physical: Asia คนเกาหลียังทึ่ง จิกส้นสูงบู๊แหลก

15 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“สส.ไอซ์” พูดถึง “พี่กัน จอมพลัง” หลัง กองทัพบก ยืนยันไม่เคยขอรับบริจาค

20 นาที ที่แล้ว
ข่าวในพระราชสำนัก

หมายกำหนดการ พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวารถวายพระบรมศพ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 30-31 ต.ค.

37 นาที ที่แล้ว
ฟุตบอล

ว่างงานไม่นาน บีจี ปทุมฯ เปิดตัว “มาซาทาดะ อิชิอิ” นั่งกุนซือคนใหม่

44 นาที ที่แล้ว
เจ้าหนี้งานเข้า กฎหมายคุ้มครองลูกหนี้ ทวงได้แค่วันละครั้ง เศรษฐกิจ

เจ้าหนี้งานเข้า กฎหมายคุ้มครองลูกหนี้ ทวงได้แค่วันละครั้ง ไม่งั้นเจอปรับหลักแสน

57 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เผย “ทักษิณ” มีปัญหาความดันเล็กน้อย ปรับตัวได้ ใกล้ถูกคุมขังครบ 2 เดือน

59 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เพจดัง เผย เชลยศึกเขมร 18 นาย ครึ่งหนึ่งขอลี้ภัยในไทย กลัวโดนลงโทษ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดังชี้ช่องโหว่ ใบแพทย์ไทยใช้ได้ตลอดชีวิต คนไข้เสี่ยงเจอหมอความรู้เก่า-สมองเสื่อม-ป่วยจิต ข่าว

เพจดังชี้ช่องโหว่ ใบแพทย์ไทยใช้ได้ตลอดชีวิต คนไข้เสี่ยงเจอหมอความรู้เก่า-สมองเสื่อม-ป่วยจิต

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สยอง ด.ช. 9 ขวบ ปาดคอน้องชาย หวิดดับ ตำรวจโยงเกม Roblox เล่นเยอะจนหลอน ข่าวต่างประเทศ

สยอง ด.ช. 9 ขวบ ปาดคอน้องชาย โมโหทำมือถือพัง โยงเล่นเกม Roblox จนหลอน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รถไฟฟ้า 40 บาท นั่งทั้งวันไม่อั้น คมนาคมเปิดแพ็กเกจใหม่ ‘สีแดง-สีม่วง’ เริ่ม 1 ธ.ค. นี้ เศรษฐกิจ

รถไฟฟ้า 40 บาท นั่งทั้งวันไม่อั้น คมนาคมเปิดแพ็กเกจใหม่ ‘สีแดง-สีม่วง’ เริ่ม 1 ธ.ค. นี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สั่งปิดคลินิกบ่อวินชั่วคราว คดีราดน้ำร้อนเด็ก 3 ขวบ หลังตรวจสอบพบเป็น &quot;แพทย์จริง&quot; คลินิกจดทะเบียนถูกต้อง สธ แต่ป่วยทางจิต รอเข้ารับการรักษา ข่าวอาชญากรรม

ด่วน! สั่งปิดคลินิก อ.บ่อวิน ชั่วคราว คดีหมอราดน้ำร้อนเด็ก 3 ขวบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พล พลากร อดีตพระเอกดาวพระศุกร์ เสียชีวิตอย่างสงบในวัย 76 ปี บันเทิง

สิ้น พล พลาพร​ พระเอกดาวพระศุกร์ เสียชีวิต 76 ปี หลังติดเชื้อ​ต่อมลูกหมาก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อรรถกร” บอกยังไม่ได้คุยกับ “นักการเมือง ช.” คาดเดี๋ยวในพรรคคงได้คุย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ปฏิบัติการทลายแก๊งยาเสพติดกลางเมืองริโอฯ ดับแตะ 132 ศพ ตร.ยืนยันเป็นอาชญากรทั้งหมด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ข่าวดี! “เอกนิติ” ประสานเสียง “อนุทิน” คนละครึ่งพลัส เฟส 2 มาแน่นอน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เกิดอะไรขึ้น แม่เกตุ โพสต์ตัดพ้อ “ทั้งเจ็บและเหนื่อย” แฟนๆ แห่ส่งกำลังใจ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิธีค้นหาร้านหมูกระทะร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส การเงิน

วิธีค้นหา ร้านหมูกระทะ-บุฟเฟ่ต์ ใกล้ฉัน คนละครึ่งพลัส แจกคู่มือสายกิน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ เศรษฐพุฒิ อดีตผู้ว่าการแบงก์ชาติที่ถูก แพทองธาร วิจารณ์เป็นปัญหาพัฒนาเศรษฐกิจ หนึ่งในทีมงานถูกดึงแก้วิกฤต้มยำกุ้ง พ่วงดีกรีนักเศรษศาสตร์ระดับโลก มหาวิทยาลัยเยล ข่าวการเมือง

เปิดประวัติ เศรษฐพุฒิ อดีตผู้ว่าแบงก์ชาติ โปรไฟล์ฟื้นวิกฤตต้มยำกุ้ง ผู้ถูกจ้างมาให้กังวล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สุทิน” โต้ข่าวลือ โบกมือลาเพื่อไทย ตั้งพรรคใหม่ สงสัยคนปล่อยข่าวมีเจตนาอะไร?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวแฉ พนง.คลินิกดัง รุมขายคอร์ส-ดึงมือถือไปกดทำธุรกรรมเอง สูญเงินกว่า 6 ล้านบาท ข่าว

สาวแฉ พนง.คลินิกดัง รุมขายคอร์ส-ดึงมือถือไปกดทำธุรกรรมเอง สูญเงินกว่า 6 ล้านบาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” สั่งกองทัพสหรัฐฯ ทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ครั้งแรกในรอบ 30 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ จ๋า ธนนนท์ นิรามิษ ภรรยา อนุทิน ชาญวีรกุล ข่าว

ประวัติ ‘จ๋า ธนนนท์’ ผู้กุมหัวใจนายก ‘อนุทิน’ ย้อนเส้นทางรักต่างวัยเกือบ 20 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 30 ต.ค. 2568 11:10 น.| อัปเดต: 30 ต.ค. 2568 11:10 น.
103
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประมวลภาพวิปโยค พายุเฮอริเคนเมลิสซา ซัด &quot;จาเมกา&quot; ราบเป็นหน้ากอง คนไร้บ้าน สัตว์ตายเกลื่อน

ประมวลภาพวิปโยค พายุเฮอริเคนเมลิสซา ซัด “จาเมกา” ราบเป็นหน้ากอง คนไร้บ้าน สัตว์ตายเกลื่อน

เผยแพร่: 30 ตุลาคม 2568
&quot;ดนุพร&quot; ชี้พรุ่งนี้ คัดคนเหมาะสมสุดนั่ง หน.พรรค ย้ำ ไม่จำเป็นต้องเป็น แคนดิเดตนายกฯ

“ดนุพร” ชี้พรุ่งนี้ คัดคนเหมาะสมสุดนั่ง หน.พรรค ย้ำ ไม่จำเป็นต้องเป็น แคนดิเดตนายกฯ

เผยแพร่: 30 ตุลาคม 2568
รัศมีแข ในรายการ Physical: Asia

รัศมีแข สุดแกร่ง ลุยรายการ Physical: Asia คนเกาหลียังทึ่ง จิกส้นสูงบู๊แหลก

เผยแพร่: 30 ตุลาคม 2568

หมายกำหนดการ พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวารถวายพระบรมศพ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 30-31 ต.ค.

เผยแพร่: 30 ตุลาคม 2568
Back to top button