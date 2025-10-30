รถไฟฟ้า 40 บาท นั่งทั้งวันไม่อั้น คมนาคมเปิดแพ็กเกจใหม่ ‘สีแดง-สีม่วง’ เริ่ม 1 ธ.ค. นี้
ข่าวดีสำหรับผู้ที่เดินทางด้วยรถไฟฟ้าเป็นประจำ กระทรวงคมนาคมได้เสนอแพ็กเกจค่าโดยสารใหม่สำหรับ รถไฟฟ้าสายสีแดง และ สายสีม่วง ราคา 40 บาท ตลอดทั้งวัน นั่งได้ไม่จำกัดจำนวนเที่ยว หากคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติ มาตรการนี้จะเริ่มใช้ทันทีในวันที่ 1 ธันวาคม 2568 นี้
แนวคิดนี้เป็นนโยบายต่อเนื่องจากมาตรการค่าโดยสาร 20 บาทตลอดสาย ที่กำลังจะสิ้นสุดในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 โดยมีรายละเอียดที่น่าสนใจ ดังนี้
- บุคคลทั่วไป จ่ายสูงสุด 40 บาท/วัน
- นักเรียน-นักศึกษา จ่ายสูงสุด 30 บาท/วัน
การจ่ายราคาแบบเหมาจ่ายหมายความว่า คุณสามารถเดินทางเข้า-ออกระบบรถไฟฟ้าสายสีแดงและสายสีม่วงกี่ครั้งก็ได้ภายในวันนั้น ระบบจะคิดค่าใช้จ่ายสูงสุดไม่เกิน 40 บาท แต่เงื่อนไข ผู้โดยสารจะต้องใช้จ่ายผ่าน บัตร EMV (เช่น บัตรเครดิต หรือบัตรเดบิตที่มีสัญลักษณ์ Contactless) ในการแตะเข้า-ออกระบบเท่านั้น โดยไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนใดๆ
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจนว่า “กรณีผู้ปกครองเดินทางไปส่งบุตรหลานที่โรงเรียนในตอนเช้า (เดินทาง 2 รอบ: ไป-กลับ) และเดินทางไปรับบุตรหลานอีกครั้งในตอนบ่าย (เดินทางอีก 2 รอบ: ไป-กลับ) รวมทั้งหมด 4 รอบ จะจ่ายทั้งวันอยู่ที่ 40 บาท เท่ากับว่าค่าโดยสารแต่ละครั้งท่านจ่ายจะแค่ 10 บาทเท่านั้นเอง มันจะช่วยลดค่าใช้จ่ายมากกว่าในอดีตถึง 50%”
ก้าวต่อไป ตั๋วร่วม และ Single Ownership
40 บาทนี้ เป็นเพียงก้าวแรกเท่านั้น รัฐบาลกำลังเดินหน้าโครงการใหญ่ 2 เรื่องควบคู่กันไป เพื่อปฏิรูประบบค่าโดยสารทั้งหมด
1. การผลักดันตั๋วร่วม
ในอดีต นโยบายตั๋วร่วม (ที่พยายามทำ 20 บาทตลอดสายทุกเส้นทาง) ยังไม่สำเร็จ เนื่องจากรัฐต้องชดเชยเอกชนสูงถึงปีละ 2 หมื่นล้านบาท และที่สำคัญคือ พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ตั๋วร่วม ยังไม่แล้วเสร็จ
แต่ล่าสุด พ.ร.บ. ตั๋วร่วม ได้ผ่านความเห็นชอบของวุฒิสภาแล้ว (เมื่อ 21 ต.ค. 68) และอยู่ในขั้นตอนการเสนอทูลเกล้าฯ ทำให้นายกฯ อนุทิน ชาญวีรกูล สั่งการให้เร่งรัดเรื่องนี้ให้เสร็จภายใน 4 เดือน
2. แนวคิด Single Ownership
นี่คือเป้าหมายระยะยาว คือการให้ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เข้ามาเป็นเจ้าของกิจการรถไฟฟ้าทุกสาย (Single Ownership) ผ่านการ “ซื้อคืนกิจการ” จากเอกชน
ขณะนี้ กระทรวงคมนาคมและกระทรวงการคลังกำลังศึกษาแนวทางการหาแหล่งเงินทุนเพื่อดำเนินการเรื่องนี้ เช่น การใช้ตลาดทุน, กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน หรือ Thailand Future Fund (TFFIF)
ส่วนโครงการ 20 บาทตลอดสาย เพื่อการเดินทางที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัด คุ้มค่าทุกเส้นทาง ช่วยลดค่าครองชีพให้แก่ประชาชน ยกระดับคุณภาพชีวิตชานเมือง สายธานีรัถยา : สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ – สถานีรังสิต (สายเหนือ) และ สายนครวิถี : สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ – สถานีตลิ่งชัน (สายตะวันตก)
ผู้ใช้บริการจะสามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าสายสีแดง ในอัตราค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน 20 บาท ได้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
