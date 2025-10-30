สิ้น พล พลาพร พระเอกดาวพระศุกร์ เสียชีวิต 76 ปี หลังติดเชื้อต่อมลูกหมาก
อาลัย ‘พล พลากร’ อดีตพระเอกดาวพระศุกร์ สิ้นใจอย่างสงบในวัย 76 ปี หลังติดเชื้อที่ต่อมลูกหมาก ‘บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์’ แจ้งข่าวเศร้า ดูแลเต็มที่แล้วร่วม 5 ปี
วงการบันเทิงร่วมแสดงความเสียใจ หลังข่าวการสูญเสียของ พล พลากร บำรุงกิจ อดีตพระเอกชื่อดังจากละครดาวพระศุกร์ เสียชีวิตลงอย่างสงบด้วยวัย 76 ปี ด้วยภาวะติดเชื้อที่ต่อมลูกหมาก โดย นายบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ผู้ดูแลในช่วงสุดท้ายของชีวิตได้ออกมาโพสต์แจ้งข่าวและร่วมไว้อาลัย
ล่าสุด นายบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ แจ้งข่าวเศร้าถึงการจากไปของ พล พลากร ระบุว่า ท่านเสียชีวิตเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2568 เวลา 03:40 น. สิริรวมอายุ 76 ปี เนื่องจากติดเชื้อที่ต่อมลูกหมาก โดยจะมีการเคลื่อนย้ายร่างไปที่วัดลาดบัวหลวง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ในช่วงเวลา 14:00 น. ของวันนี้
เจ้าตัวได้กล่าวแสดงความอาลัยถึงผู้ล่วงลับ พร้อมยืนยันว่าเขาได้ดูแลอีกฝ่ายอย่างเต็มที่ในบ้านสุขสุดท้าย เผยว่า “ผมดูแลพี่พลอย่างเต็มที่แล้วครับ เกือบ 5 ปี ในบ้านสุขสุดท้าย ขอให้ดวงวิญญาณของพี่พลไปสู่สุคติ ถ้ามีสิ่งใดที่ผมได้ล่วงเกินพี่พล ขออโหสิกรรมให้ผมด้วยนะครับ
พี่พล พลาพร บำรุงกิจ อายุ 76 ปี เสียเวลา 03.40 วันที่ 30 ตุลาคม 2568 เหตุเสียชีวิตติดเชื้อที่ต่อมลูกหมาก ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับ วันนี้ช่วง 14:00 น เคลื่อนร่างไปที่วัดลาดบัวหลวง อำเภอไทรน้อย ตำบลไทรใหญ่ นนทบุรี”
สำหรับ พล พลากร หรือ โย มีชื่อเดิมว่า ไชโย บำรุงกิจ ก่อนเปลี่ยนชื่อเป็น ธนาวุฒิ บำรุงกิ ถิ่นกำเนิดอยู่ที่อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี เป็นน้องชายของ ตึ๋ง อัศวิน รัตนประชา หรือ สายัณห์ บำรุงกิจ นักแสดงจากละครเรื่องผู้ชนะสิบทิศ
เส้นทางชีวิตของ พล พลากร เคยทำงานเป็นดีไซเนอร์ย่านบางลำพู จากนั้นเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยงานแสดงเรื่องแรกอย่าง ‘หมอผี’ โดยผลงานของ หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล กระทั่งมีผลงานสร้างชื่อจนกลายเป็นที่รู้จักเรื่อง ‘ดาวพระศุกร์’ เล่นคู่กับ มนฤดี ยมาภัย ดาราคู่ขวัญ ต่อมามีงานแสดงร่วมกับนางเอกคนเดิมในเรื่อง ‘ดอกโศก’ ตลอดชีวิตในวงการเขาได้ฝากผีมือการแสดงไว้มากมาย รวมทั้งได้เล่นเป็นพระเอกหลายเรื่อง
อย่างไรก็ดี ในปี 2561 เขาต้องกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง เนื่องจากประสบอุบัติเหตุลื่นล้มในห้องน้ำจนเส้นเลือดฝอยในสมองด้านขวาแตก ต่อมาในปี 2565 นายบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ยื่นมือเข้าให้ความช่วยเหลือและรับมาดูแล หลังจากได้รับการติดต่อจาก อัศวิน รัตนประชา ที่โทรมาขอร้องให้ช่วยดูแลน้องชายของตน เนื่องจาก พล พลากร เลิกรากับแฟน และญาติไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง แต่ผู้ที่โทรมาฝากฝังน้องชายไว้กับบิณฑ์ ก็ได้เสียชีวิตลงในบ่ายวันเดียวกันกับที่โทรศัพท์มา
ทั้งนี้ บิณฑ์ จึงได้รับตัว พล พลากร มาดูแลที่บ้านสุขสุดท้าย ซึ่งเป็นสถานที่พักพิงสำหรับผู้สูงวัยที่ถูกทอดทิ้ง โดยได้ดูแลมาเป็นเวลาร่วม 5 ปี
