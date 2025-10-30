บันเทิง

สิ้น พล พลาพร​ พระเอกดาวพระศุกร์ เสียชีวิต 76 ปี หลังติดเชื้อ​ต่อมลูกหมาก

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 30 ต.ค. 2568 11:49 น.| อัปเดต: 30 ต.ค. 2568 13:53 น.
201
พล พลากร อดีตพระเอกดาวพระศุกร์ เสียชีวิตอย่างสงบในวัย 76 ปี

อาลัย ‘พล พลากร’ อดีตพระเอกดาวพระศุกร์ สิ้นใจอย่างสงบในวัย 76 ปี หลังติดเชื้อ​ที่ต่อมลูกหมาก ‘บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์’ แจ้งข่าวเศร้า ดูแลเต็มที่แล้วร่วม 5 ปี

วงการบันเทิงร่วมแสดงความเสียใจ หลังข่าวการสูญเสียของ พล พลากร บำรุงกิจ อดีตพระเอกชื่อดังจากละครดาวพระศุกร์ เสียชีวิตลงอย่างสงบด้วยวัย 76 ปี ด้วยภาวะติดเชื้อที่ต่อมลูกหมาก โดย นายบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ผู้ดูแลในช่วงสุดท้ายของชีวิตได้ออกมาโพสต์แจ้งข่าวและร่วมไว้อาลัย

ล่าสุด นายบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ แจ้งข่าวเศร้าถึงการจากไปของ พล พลากร ระบุว่า ท่านเสียชีวิตเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2568 เวลา 03:40 น. สิริรวมอายุ 76 ปี เนื่องจากติดเชื้อที่ต่อมลูกหมาก โดยจะมีการเคลื่อนย้ายร่างไปที่วัดลาดบัวหลวง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ในช่วงเวลา 14:00 น. ของวันนี้

เจ้าตัวได้กล่าวแสดงความอาลัยถึงผู้ล่วงลับ พร้อมยืนยันว่าเขาได้ดูแลอีกฝ่ายอย่างเต็มที่ในบ้าน​สุขสุดท้าย​ เผยว่า “ผมดูแลพี่พลอย่างเต็มที่แล้วครับ​ เกือบ 5 ปี ในบ้าน​สุขสุดท้าย​ ขอให้ดวงวิญญาณ​ของ​พี่พล​ไปสู่สุคติ ​ถ้ามีสิ่งใดที่ผมได้ล่วงเกินพี่พล ขออโหสิกรรมให้ผมด้วยนะครับ

พี่​พล พลาพร​ บำรุงกิจ​ อายุ 76 ปี เสีย​เวลา​ 03.40 วันที่ 30​ ตุลาคม​ 2568 เหตุเสียชีวิต​ติดเชื้อ​ที่ต่อมลูกหมาก ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับ วันนี้ช่วง 14:00 น เคลื่อนร่างไปที่วัดลาดบัวหลวง อำเภอไทรน้อย ตำบลไทรใหญ่ นนทบุรี”

พล พลาพร อดีตพระเอกดาวพระศุกร์ เสียชีวิต
ภาพจาก Facebook : บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์

สำหรับ พล พลากร หรือ โย มีชื่อเดิมว่า ไชโย บำรุงกิจ ก่อนเปลี่ยนชื่อเป็น ธนาวุฒิ บำรุงกิ ถิ่นกำเนิดอยู่ที่อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี เป็นน้องชายของ ตึ๋ง อัศวิน รัตนประชา หรือ สายัณห์ บำรุงกิจ นักแสดงจากละครเรื่องผู้ชนะสิบทิศ

เส้นทางชีวิตของ พล พลากร เคยทำงานเป็นดีไซเนอร์ย่านบางลำพู จากนั้นเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยงานแสดงเรื่องแรกอย่าง ‘หมอผี’ โดยผลงานของ หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล กระทั่งมีผลงานสร้างชื่อจนกลายเป็นที่รู้จักเรื่อง ‘ดาวพระศุกร์’ เล่นคู่กับ มนฤดี ยมาภัย ดาราคู่ขวัญ ต่อมามีงานแสดงร่วมกับนางเอกคนเดิมในเรื่อง ‘ดอกโศก’ ตลอดชีวิตในวงการเขาได้ฝากผีมือการแสดงไว้มากมาย รวมทั้งได้เล่นเป็นพระเอกหลายเรื่อง

อย่างไรก็ดี ในปี 2561 เขาต้องกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง เนื่องจากประสบอุบัติเหตุลื่นล้มในห้องน้ำจนเส้นเลือดฝอยในสมองด้านขวาแตก ต่อมาในปี 2565 นายบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ยื่นมือเข้าให้ความช่วยเหลือและรับมาดูแล หลังจากได้รับการติดต่อจาก อัศวิน รัตนประชา ที่โทรมาขอร้องให้ช่วยดูแลน้องชายของตน เนื่องจาก พล พลากร เลิกรากับแฟน และญาติไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง แต่ผู้ที่โทรมาฝากฝังน้องชายไว้กับบิณฑ์ ก็ได้เสียชีวิตลงในบ่ายวันเดียวกันกับที่โทรศัพท์มา

ทั้งนี้ บิณฑ์ จึงได้รับตัว พล พลากร มาดูแลที่บ้านสุขสุดท้าย ซึ่งเป็นสถานที่พักพิงสำหรับผู้สูงวัยที่ถูกทอดทิ้ง โดยได้ดูแลมาเป็นเวลาร่วม 5 ปี

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ประมวลภาพวิปโยค พายุเฮอริเคนเมลิสซา ซัด &quot;จาเมกา&quot; ราบเป็นหน้ากอง คนไร้บ้าน สัตว์ตายเกลื่อน ข่าวต่างประเทศ

ประมวลภาพวิปโยค พายุเฮอริเคนเมลิสซา ซัด “จาเมกา” ราบเป็นหน้ากอง คนไร้บ้าน สัตว์ตายเกลื่อน

9 วินาที ที่แล้ว
ข่าว

โผล่อีก! โพสต์ขายสิทธิ์ คนละครึ่งพลัส 1,600 บาท ตร.เตือน เข้าข่ายฉ้อโกง-จำคุก 3 ปี

2 นาที ที่แล้ว
&quot;ดนุพร&quot; ชี้พรุ่งนี้ คัดคนเหมาะสมสุดนั่ง หน.พรรค ย้ำ ไม่จำเป็นต้องเป็น แคนดิเดตนายกฯ ข่าวการเมือง

“ดนุพร” ชี้พรุ่งนี้ คัดคนเหมาะสมสุดนั่ง หน.พรรค ย้ำ ไม่จำเป็นต้องเป็น แคนดิเดตนายกฯ

6 นาที ที่แล้ว
รัศมีแข ในรายการ Physical: Asia บันเทิง

รัศมีแข สุดแกร่ง ลุยรายการ Physical: Asia คนเกาหลียังทึ่ง จิกส้นสูงบู๊แหลก

13 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“สส.ไอซ์” พูดถึง “พี่กัน จอมพลัง” หลัง กองทัพบก ยืนยันไม่เคยขอรับบริจาค

18 นาที ที่แล้ว
ข่าวในพระราชสำนัก

หมายกำหนดการ พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวารถวายพระบรมศพ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 30-31 ต.ค.

35 นาที ที่แล้ว
ฟุตบอล

ว่างงานไม่นาน บีจี ปทุมฯ เปิดตัว “มาซาทาดะ อิชิอิ” นั่งกุนซือคนใหม่

42 นาที ที่แล้ว
เจ้าหนี้งานเข้า กฎหมายคุ้มครองลูกหนี้ ทวงได้แค่วันละครั้ง เศรษฐกิจ

เจ้าหนี้งานเข้า กฎหมายคุ้มครองลูกหนี้ ทวงได้แค่วันละครั้ง ไม่งั้นเจอปรับหลักแสน

56 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เผย “ทักษิณ” มีปัญหาความดันเล็กน้อย ปรับตัวได้ ใกล้ถูกคุมขังครบ 2 เดือน

58 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เพจดัง เผย เชลยศึกเขมร 18 นาย ครึ่งหนึ่งขอลี้ภัยในไทย กลัวโดนลงโทษ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดังชี้ช่องโหว่ ใบแพทย์ไทยใช้ได้ตลอดชีวิต คนไข้เสี่ยงเจอหมอความรู้เก่า-สมองเสื่อม-ป่วยจิต ข่าว

เพจดังชี้ช่องโหว่ ใบแพทย์ไทยใช้ได้ตลอดชีวิต คนไข้เสี่ยงเจอหมอความรู้เก่า-สมองเสื่อม-ป่วยจิต

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สยอง ด.ช. 9 ขวบ ปาดคอน้องชาย หวิดดับ ตำรวจโยงเกม Roblox เล่นเยอะจนหลอน ข่าวต่างประเทศ

สยอง ด.ช. 9 ขวบ ปาดคอน้องชาย โมโหทำมือถือพัง โยงเล่นเกม Roblox จนหลอน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รถไฟฟ้า 40 บาท นั่งทั้งวันไม่อั้น คมนาคมเปิดแพ็กเกจใหม่ ‘สีแดง-สีม่วง’ เริ่ม 1 ธ.ค. นี้ เศรษฐกิจ

รถไฟฟ้า 40 บาท นั่งทั้งวันไม่อั้น คมนาคมเปิดแพ็กเกจใหม่ ‘สีแดง-สีม่วง’ เริ่ม 1 ธ.ค. นี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สั่งปิดคลินิกบ่อวินชั่วคราว คดีราดน้ำร้อนเด็ก 3 ขวบ หลังตรวจสอบพบเป็น &quot;แพทย์จริง&quot; คลินิกจดทะเบียนถูกต้อง สธ แต่ป่วยทางจิต รอเข้ารับการรักษา ข่าวอาชญากรรม

ด่วน! สั่งปิดคลินิก อ.บ่อวิน ชั่วคราว คดีหมอราดน้ำร้อนเด็ก 3 ขวบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พล พลากร อดีตพระเอกดาวพระศุกร์ เสียชีวิตอย่างสงบในวัย 76 ปี บันเทิง

สิ้น พล พลาพร​ พระเอกดาวพระศุกร์ เสียชีวิต 76 ปี หลังติดเชื้อ​ต่อมลูกหมาก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อรรถกร” บอกยังไม่ได้คุยกับ “นักการเมือง ช.” คาดเดี๋ยวในพรรคคงได้คุย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ปฏิบัติการทลายแก๊งยาเสพติดกลางเมืองริโอฯ ดับแตะ 132 ศพ ตร.ยืนยันเป็นอาชญากรทั้งหมด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ข่าวดี! “เอกนิติ” ประสานเสียง “อนุทิน” คนละครึ่งพลัส เฟส 2 มาแน่นอน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เกิดอะไรขึ้น แม่เกตุ โพสต์ตัดพ้อ “ทั้งเจ็บและเหนื่อย” แฟนๆ แห่ส่งกำลังใจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิธีค้นหาร้านหมูกระทะร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส การเงิน

วิธีค้นหา ร้านหมูกระทะ-บุฟเฟ่ต์ ใกล้ฉัน คนละครึ่งพลัส แจกคู่มือสายกิน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ เศรษฐพุฒิ อดีตผู้ว่าการแบงก์ชาติที่ถูก แพทองธาร วิจารณ์เป็นปัญหาพัฒนาเศรษฐกิจ หนึ่งในทีมงานถูกดึงแก้วิกฤต้มยำกุ้ง พ่วงดีกรีนักเศรษศาสตร์ระดับโลก มหาวิทยาลัยเยล ข่าวการเมือง

เปิดประวัติ เศรษฐพุฒิ อดีตผู้ว่าแบงก์ชาติ โปรไฟล์ฟื้นวิกฤตต้มยำกุ้ง ผู้ถูกจ้างมาให้กังวล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สุทิน” โต้ข่าวลือ โบกมือลาเพื่อไทย ตั้งพรรคใหม่ สงสัยคนปล่อยข่าวมีเจตนาอะไร?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวแฉ พนง.คลินิกดัง รุมขายคอร์ส-ดึงมือถือไปกดทำธุรกรรมเอง สูญเงินกว่า 6 ล้านบาท ข่าว

สาวแฉ พนง.คลินิกดัง รุมขายคอร์ส-ดึงมือถือไปกดทำธุรกรรมเอง สูญเงินกว่า 6 ล้านบาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” สั่งกองทัพสหรัฐฯ ทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ครั้งแรกในรอบ 30 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ จ๋า ธนนนท์ นิรามิษ ภรรยา อนุทิน ชาญวีรกุล ข่าว

ประวัติ ‘จ๋า ธนนนท์’ ผู้กุมหัวใจนายก ‘อนุทิน’ ย้อนเส้นทางรักต่างวัยเกือบ 20 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 30 ต.ค. 2568 11:49 น.| อัปเดต: 30 ต.ค. 2568 13:53 น.
201
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประมวลภาพวิปโยค พายุเฮอริเคนเมลิสซา ซัด &quot;จาเมกา&quot; ราบเป็นหน้ากอง คนไร้บ้าน สัตว์ตายเกลื่อน

ประมวลภาพวิปโยค พายุเฮอริเคนเมลิสซา ซัด “จาเมกา” ราบเป็นหน้ากอง คนไร้บ้าน สัตว์ตายเกลื่อน

เผยแพร่: 30 ตุลาคม 2568

โผล่อีก! โพสต์ขายสิทธิ์ คนละครึ่งพลัส 1,600 บาท ตร.เตือน เข้าข่ายฉ้อโกง-จำคุก 3 ปี

เผยแพร่: 30 ตุลาคม 2568
&quot;ดนุพร&quot; ชี้พรุ่งนี้ คัดคนเหมาะสมสุดนั่ง หน.พรรค ย้ำ ไม่จำเป็นต้องเป็น แคนดิเดตนายกฯ

“ดนุพร” ชี้พรุ่งนี้ คัดคนเหมาะสมสุดนั่ง หน.พรรค ย้ำ ไม่จำเป็นต้องเป็น แคนดิเดตนายกฯ

เผยแพร่: 30 ตุลาคม 2568

“สส.ไอซ์” พูดถึง “พี่กัน จอมพลัง” หลัง กองทัพบก ยืนยันไม่เคยขอรับบริจาค

เผยแพร่: 30 ตุลาคม 2568
Back to top button