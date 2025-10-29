ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียนใช้ “คนละครึ่งพลัส” ได้ไหม?

ย้ำชัด! ผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ ณ 1 ต.ค. 68 ไม่เข้าร่วม คนละครึ่งพลัส ชี้ รัฐจัดสวัสดิการแยกให้แล้ว สิทธิซ้ำซ้อนไม่ได้
รัฐบาลย้ำชัด ผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่สามารถลงทะเบียนและใช้สิทธิ ในโครงการ คนละครึ่งพลัส ได้ ตามเงื่อนไขที่กำหนดว่า ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่เข้าร่วม โดยรัฐบาลจะยึดตามฐานข้อมูลผู้ถือบัตรฯ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568
เนื่องจากว่า สิทธิที่รัฐจัดให้ กลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะแยกต่างหากจากโครงการคนละครึ่งพลัส คือ การเติมวงเงินช่วยเหลือค่าครองชีพเข้าไปในบัตรในช่วงปลายปี ซึ่งไม่ใช่การร่วมจ่าย 50/50 แบบคนละครึ่งพลัส และไม่สามารถใช้สองโครงการซ้อนกันได้
หากผู้ใดยกเลิกสถานะการถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ก่อน วันที่ 1 ตุลาคม 2568 และมีคุณสมบัติอื่น ๆ ครบถ้วน จึงจะสามารถลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสได้
เช็กสถานะในเป๋าตัง (สำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือบัตรฯ)
สำหรับประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียน สามารถตรวจสอบสถานะได้โดย
- เปิดแอปฯ เป๋าตัง
- แตะแบนเนอร์ “คนละครึ่งพลัส”
- ระบบจะแจ้งผลการพิจารณาในแอปฯ หรือส่ง SMS แจ้ง ภายในประมาณ 3 วันทำการหลังลงทะเบียน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เจอร้านทุจริต รับแลกเงิน “คนละครึ่งพลัส” หัก % แจ้ง 4 ช่องทางนี้ เอาผิดได้
- ไขข้อสงสัย คนละครึ่งพลัส ใช้ซื้อ หวย-ลอตเตอรี่ ได้หรือไม่? นักเสี่ยงโชคเช็กด่วน
- จับจริง 3 สาวแสบ เปิดเพจรับแลกสิทธิ์ คนละครึ่งพลัส เป็นเงินสด ฟันหัวคิว 10-20%
ข้อมูลจาก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: