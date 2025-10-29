การเงินเศรษฐกิจ

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียนใช้ “คนละครึ่งพลัส” ได้ไหม?

ย้ำชัด! ผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ ณ 1 ต.ค. 68 ไม่เข้าร่วม คนละครึ่งพลัส ชี้ รัฐจัดสวัสดิการแยกให้แล้ว สิทธิซ้ำซ้อนไม่ได้

รัฐบาลย้ำชัด ผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่สามารถลงทะเบียนและใช้สิทธิ ในโครงการ คนละครึ่งพลัส ได้ ตามเงื่อนไขที่กำหนดว่า ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่เข้าร่วม โดยรัฐบาลจะยึดตามฐานข้อมูลผู้ถือบัตรฯ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568

เนื่องจากว่า สิทธิที่รัฐจัดให้ กลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะแยกต่างหากจากโครงการคนละครึ่งพลัส คือ การเติมวงเงินช่วยเหลือค่าครองชีพเข้าไปในบัตรในช่วงปลายปี ซึ่งไม่ใช่การร่วมจ่าย 50/50 แบบคนละครึ่งพลัส และไม่สามารถใช้สองโครงการซ้อนกันได้

หากผู้ใดยกเลิกสถานะการถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ก่อน วันที่ 1 ตุลาคม 2568 และมีคุณสมบัติอื่น ๆ ครบถ้วน จึงจะสามารถลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสได้

เช็กสถานะในเป๋าตัง (สำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือบัตรฯ)

สำหรับประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียน สามารถตรวจสอบสถานะได้โดย

  1. เปิดแอปฯ เป๋าตัง
  2. แตะแบนเนอร์ “คนละครึ่งพลัส”
  3. ระบบจะแจ้งผลการพิจารณาในแอปฯ หรือส่ง SMS แจ้ง ภายในประมาณ 3 วันทำการหลังลงทะเบียน

ย้ำชัด! ผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ ณ 1 ต.ค. 68 ไม่เข้าร่วม คนละครึ่งพลัส ชี้ รัฐจัดสวัสดิการแยกให้แล้ว สิทธิซ้ำซ้อนไม่ได้

