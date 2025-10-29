ข่าว

จับจริง 3 สาวแสบ เปิดเพจรับแลกสิทธิ์ คนละครึ่งพลัส เป็นเงินสด ฟันหัวคิว 10-20%

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 29 ต.ค. 2568 16:48 น.| อัปเดต: 29 ต.ค. 2568 16:48 น.
69
จับจริง 3 สาวแสบ เปิดเพจรับแลกสิทธิ์ คนละครึ่งพลัส เป็นเงินสด ฟันหัวคิว 10-20%

ตำรวจ ปอศ. เปิดปฏิบัติการ ‘รับ-แลก-ลวง’ บุกจับ 3 ผู้ต้องหา เปิดเพจรับแลกสิทธิ์ ‘คนละครึ่งพลัส’ เป็นเงินสด เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อ หากร่วมมือเจอคดีฉ้อโกงทั้งคู่

เปิดฉากวันแรกของการใช้จ่ายโครงการ “คนละครึ่งพลัส” ก็เกิดปฏิบัติการกวาดล้างขบวนการทุจริตทันที เมื่อตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ได้บุกเข้าจับกุมผู้ต้องหา 3 ราย ฉวยโอกาสโพสต์ชักชวนให้ประชาชนนำสิทธิ์ คนละครึ่งพลัส มาแลกเป็นเงินสด

จากการสืบสวนพบว่า 1 ใน 3 ผู้ต้องหา ไม่ได้มีร้านค้าประกอบกิจการอยู่จริง แต่ใช้วิธีลงทะเบียนปลอมเข้ามาเพื่อหวังทุจริตในโครงการโดยเฉพาะ โดยเจ้าหน้าที่ได้ทำการติดต่อล่อซื้อผ่านทาง LINE ก่อนจะเข้าจับกุมได้ทั้งหมด 3 ราย ได้แก่

1. น.ส.วันทนีย์ อายุ 24 ปี จับกุมได้ที่บริเวณบ้านหลังหนึ่งภายในพื้นที่ ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
2. น.ส.ทิพย์เทวี อายุ 31 ปี จับกุมได้ที่บริเวณบ้านหลังหนึ่งภายในพื้นที่ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
3. น.ส.นาตาชา อายุ 26 ปี จับกุมได้ที่บริเวณบ้านหลังหนึ่งภายในพื้นที่ ต.เนินกว้าว อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์

พร้อมยึดของกลางเป็น โทรศัพท์มือถือ 5 เครื่อง และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 1 เครื่อง

ผกก.5 บก.ปอศ. กล่าวถึงพฤติการณ์ว่า ทั้ง 3 รายไม่ใช่ขบวนการเดียวกัน แต่ต่างคนต่างลงทะเบียนเป็นร้านค้าในโครงการคนละครึ่งพลัส แล้วโพสต์ Facebook เพื่อชักชวนให้คนมาแลกรับสิทธิ์หลังวันที่ 29 ตุลาคมเป็นต้นไป ที่รัฐบาลจะเติมเงินให้ใช้งานคนละครึ่งพลัสเป็นครั้งแรก เพียงแค่ผู้สนใจเอาสิทธิ์มาแลก กับเงินสดจากร้าน ส่วนร้านก็จะเอาสิทธิ์ไปเรียกรับเงินจากรัฐบาล ทั้งๆ ที่ไม่มีการซื้อขายกันจริง โดยร้านค้าจะหักส่วนแบ่งประมาณ 10-20%

เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนเห็นโพสต์ Facebook ลักษณะดังกล่าว จึงได้ดำเนินการทักติดต่อพบว่า ผู้ต้องหาจะให้ติดต่อข้อมูลผ่านทาง LINE และนัดหมายมาแลกรับสิทธิ์กัน ทางตำรวจจึงได้ดำเนินการเข้าจับกุมก่อนที่จะเริ่มโครงการจริง ๆ ดังนั้น ทั้งหมดจึงถูกดำเนินคดีในส่วนของการโฆษณา เพราะยังไม่ได้เริ่มดำเนินการรับแลกจริง ๆ

ทั้งนี้ ผู้ต้องหาทั้ง 3 ราย ให้การว่า เป็นบุคคลตามหมายจับดังกล่าวจริง แต่มีเพียง น.ส.วันทนีย์ ได้ให้การรับสารภาพ ว่าต้องการหารายได้พิเศษ ส่วนผู้ต้องหาอีก 2 รายให้การปฏิเสธ อย่างไรก็ตาม ตรวจสอบพบว่าทั้ง 3 รายเพิ่งกระทำความผิดในโครงการเฟสนี้เป็นครั้งแรก ยังไม่พบการกระทำความผิดในโครงการคนละครึ่งหรือโครงการอื่นของรัฐเฟสก่อนหน้า

ทางด้าน นายวินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ย้ำว่า การกระทำดังกล่าวเป็นการบิดเบือนเจตนารมณ์ของโครงการฯ และเข้าข่ายความผิดฐาน “ฉ้อโกง” ซึ่งมีโทษทั้งจำและปรับ ทั้ง “ผู้รับแลก (ร้านค้า)” และ “ผู้ที่นำสิทธิ์ไปแลก” นอกจากนี้ จะถูกตัดสิทธิ์จากโครงการอื่น ๆ ของรัฐ และต้องคืนเงินทั้งหมดอีกด้วย

พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ ฝากเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อเพียงเพราะเห็นแก่เงินส่วนต่างเล็กน้อย และหากพบเห็นการกระทำผิดสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่กระทรวงการคลังหรือตำรวจหรือผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่งพลัส.com

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : FB ตำรวจสอบสวนกลาง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เลขเด็ด แม่จำเนียร งวด 1 พ.ย. 68 เลขเด็ด

10 อันดับเลขขายดี หวยแม่จำเนียร 1/11/68 รวมเลขมงคล-เลขดังทั่วไทย

47 วินาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อาร์เซนอล พบ ไบรท์ตัน ดูบอลสด ฟุตบอลคาราบาว คัพ 2025/26 วันที่ 29 ต.ค. 68

7 นาที ที่แล้ว
แนะช่องทางแจ้งทุจริต ร้านค้ารับแลกเงิน คนละครึ่งพลัส เร็วสุดโทร 02-111-1111 (กรุงไทย) และ 1441 (ตำรวจไซเบอร์) รัฐชี้โทษหนักจำคุก 3 ปี ข่าว

เจอร้านทุจริต รับแลกเงิน “คนละครึ่งพลัส” หัก % แจ้ง 4 ช่องทางนี้ เอาผิดได้

37 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ลอริยองต์ พบ เปแอสเช ดูบอลสด ฟุตบอลลีกเอิง 2025/26 วันที่ 29 ต.ค. 68

37 นาที ที่แล้ว
ตะลึง งานวิจัยญี่ปุ่นชี้ &quot;ผมหงอก&quot; ไม่ใช่แค่เริ่มแก่ แต่ร่างกายกำลังสู้ &quot;มะเร็ง&quot; ข่าวต่างประเทศ

ตะลึง งานวิจัยญี่ปุ่นชี้ “ผมหงอก” ไม่ใช่แค่เริ่มแก่ แต่ร่างกายกำลังสู้ “มะเร็ง”

40 นาที ที่แล้ว
ดิว อริสรา โพสต์ลุคใหม่สวยละมุน จนกุ๊บกิ๊บเมนต์ชม บันเทิง

ดิว อริสรา อวดลุคใหม่ สวยอ่อนหวานทุกองศา แฟน ๆ ชมทวงบัลลังก์ตัวแม่

43 นาที ที่แล้ว
จับจริง 3 สาวแสบ เปิดเพจรับแลกสิทธิ์ คนละครึ่งพลัส เป็นเงินสด ฟันหัวคิว 10-20% ข่าว

จับจริง 3 สาวแสบ เปิดเพจรับแลกสิทธิ์ คนละครึ่งพลัส เป็นเงินสด ฟันหัวคิว 10-20%

49 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อินเตอร์ มิลาน พบ ฟิออเรนติน่า ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 29 ต.ค. 68

52 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ยูเวนตุส พบ อูดิเนเซ่ ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 29 ต.ค. 68

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นายกฯ มาเล เหน็บแรง คุยกับทรัมป์ เป็นความลับ ถ้ามีคลิปเสียงหลุด คงไม่มีใครอยากคุยด้วย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;อัจฉริยะ&quot; กางแผนแฉ นักการเมือง &quot;ช.ช้าง&quot; เอี่ยวแก๊งคอลฯ รับเงินเว็บพนันเขมร 170 ล้าน ข่าว

“อัจฉริยะ” กางแผนแฉ นักการเมือง “ช.ช้าง” เอี่ยวแก๊งคอลฯ รับเงินเว็บพนันเขมร 170 ล้าน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
5 เทคนิคยิงแอดให้ปัง ! เพิ่มยอดขายด้วยงบไม่บานปลาย เศรษฐกิจ

5 เทคนิคยิงแอดให้ปัง ! เพิ่มยอดขายด้วยงบไม่บานปลาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

สถิติหวยออก 1 พฤศจิกายน ย้อนหลัง 15 ปี เล่นไหนมาแรง เคยซ้ำ 2 งวด เช็กที่นี่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ &quot;จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์&quot; ทายาทบ้านใหญ่เชียงใหม่ สู่ตัวเต็งหัวหน้า &quot;พรรคเพื่อไทย&quot; คนใหม่ ข่าว

ประวัติ “จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์” อดีตมือคุม ดิจิทัลวอลเล็ต ผงาดเต็งหนึ่ง นั่งหัวหน้า “พรรคเพื่อไทย”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สภากาชาดไทย ประกาศจัด งานกาชาด 2568 ปรับรูปแบบให้เหมาะสมช่วงถวายอาลัย ข่าว

สภากาชาดไทย ประกาศจัด งานกาชาด 2568 ปรับรูปแบบให้เหมาะสมช่วงถวายอาลัย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ส่องคำใบ้ “นักการเมือง ช.” คือใคร “โรม” เชื่อหน่วยงานรัฐรู้ แต่เฉย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พ่อเด็กชาวลาวร้อง &quot;มูลนิธิเป็นหนึ่ง&quot; ปู่พาหลานไข้สูงหาหมอ ถูกฉีดยาจนช็อก คลินิกอ้าง วิธีปกติ ใช้น้ำร้อนราดหน้าอกจนไหม้สาหัส ข่าวอาชญากรรม

พ่อลั่นไม่ไกล่เกลี่ย! คลินิก อ.บ่อวิน ฉีดยาเด็ก 3 ขวบช็อก ซ้ำใช้น้ำร้อนราด แถมขู่ “มีญาติเป็นอัยการ”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่เกตุ โดนฟ้องอ่วม 3 คดี ขอสู้ทำงานใช้หนี้ ปัดรับเงิน เจนนี่ 3 ล้าน ลั่น ยังไม่ได้คุยกัน บันเทิง

แม่เกตุ โดนฟ้องอ่วม 3 คดี ขอสู้ทำงานใช้หนี้ ปัดรับเงิน เจนนี่ 3 ล้าน ลั่น ยังไม่ได้คุยกัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไขข้อสงสัย! &quot;คนละครึ่งพลัส&quot; ใช้จ่ายค่าบริการ ร้านนวด-ร้านเสริมสวย ได้หรือไม่? เศรษฐกิจ

ไขข้อสงสัย! “คนละครึ่งพลัส” ใช้จ่ายค่าบริการ ร้านนวด-ร้านเสริมสวย ได้หรือไม่?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“วิโรจน์” สงสัยธุรกิจหน้าใหม่ถูกผิดปกติ ตรวจเจอนอมินี หวั่นฟอกเงิน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คู่มือร้านค้าสร้าง QR รับเงินในโครงการคนละครึ่งพลัส เศรษฐกิจ

วิธีสร้าง QR รับเงินคนละครึ่งพลัส แอปฯ ถุงเงิน สำหรับร้านค้า ทำตามนี้เงินเข้าแน่นอน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
จบแล้ว! ศึกดราม่า ครูเต้ย-ขนม ศศิกานต์ เหมาจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตร 10 ล้าน ไม่ต้องมีใบเสร็จ บันเทิง

จบแล้ว! ศึกดราม่า ครูเต้ย-ขนม ศศิกานต์ เหมาจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตร 10 ล้าน ไม่ต้องมีใบเสร็จ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หดหู่ แพทย์หญิงอินเดียฆ่าตัวตาย จดหมายแฉ ถูกตำรวจข่มขืน 5 เดือน บังคับทำชันสูตรปลอม คนรู้หมดแต่ไม่มีใครช่วย ข่าวต่างประเทศ

หดหู่ แพทย์หญิงอินเดียฆ่าตัวตาย จดหมายแฉ ถูกตำรวจข่มขืน 5 เดือน บังคับทำชันสูตรปลอม คนรู้หมดแต่ไม่มีใครช่วย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ศรีสุวรรณ&quot; ยื่น ป.ป.ช. สอบ &quot;อนุทิน&quot; ปมซุ่มเซ็น MOU แร่แรร์เอิร์ธกับสหรัฐฯ ข่าว

“ศรีสุวรรณ” ยื่น ป.ป.ช. สอบ “อนุทิน” ปมซุ่มเซ็น MOU แร่แรร์เอิร์ธกับสหรัฐฯ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“จุลพันธ์” มีลุ้นขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่ เชื่อเชื่อมคนรุ่นใหม่-เก่าได้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 29 ต.ค. 2568 16:48 น.| อัปเดต: 29 ต.ค. 2568 16:48 น.
69
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เลขเด็ด แม่จำเนียร งวด 1 พ.ย. 68

10 อันดับเลขขายดี หวยแม่จำเนียร 1/11/68 รวมเลขมงคล-เลขดังทั่วไทย

เผยแพร่: 29 ตุลาคม 2568

อาร์เซนอล พบ ไบรท์ตัน ดูบอลสด ฟุตบอลคาราบาว คัพ 2025/26 วันที่ 29 ต.ค. 68

เผยแพร่: 29 ตุลาคม 2568

ลอริยองต์ พบ เปแอสเช ดูบอลสด ฟุตบอลลีกเอิง 2025/26 วันที่ 29 ต.ค. 68

เผยแพร่: 29 ตุลาคม 2568
ตะลึง งานวิจัยญี่ปุ่นชี้ &quot;ผมหงอก&quot; ไม่ใช่แค่เริ่มแก่ แต่ร่างกายกำลังสู้ &quot;มะเร็ง&quot;

ตะลึง งานวิจัยญี่ปุ่นชี้ “ผมหงอก” ไม่ใช่แค่เริ่มแก่ แต่ร่างกายกำลังสู้ “มะเร็ง”

เผยแพร่: 29 ตุลาคม 2568
Back to top button