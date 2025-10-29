ลิเวอร์พูล พบ คริสตัล พาเลซ ดูบอลสด ฟุตบอลคาราบาว คัพ 2025/26 วันที่ 29 ต.ค. 68

29 ตุลาคม 2568 เวลา 02.45 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล คาราบาว คัพ ฤดูกาล 2025/26 รอบ 4 ที่สนาม แอนฟิลด์ ลิเวอร์พูล พบ คริสตัล พาเลซ The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด คาราบาวคัพ ลิเวอร์พูล VS พาเลซลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : คาราบาว คัพ 2025/26 รอบ 4 (รอบ 16 ทีมสุดท้าย)
- แมตช์การแข่งขัน : ลิเวอร์พูล VS คริสตัล พาเลซ
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันพุธที่ 29 ตุลาคม 2568 เวลา 02.45 น. (เช้ามืดวันพฤหัสบดี)
- สนาม : แอนฟิลด์
- ถ่ายทอดสด : MONOMAX
วิเคราะห์บอล ลิเวอร์พูล – คริสตัล พาเลซ
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
ลิเวอร์พูล
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพหงส์แดง ของกุนซือ อาร์เน่อ สล็อต จะยังไม่มีชื่อของ อเล็กซานเดอร์ อิซัค, อลิสซง เบ็คเกอร์ และ เจเรมี่ ฟริมปง ที่มีอาการบาดเจ็บทั้งหมด รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ เคอร์ติส โจนส์ ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น เฟรดดี้ วู้ดแมน พร้อมกองหลัง 4 คน คอเนอร์ แบรดลี่ย์, โจ โกเมซ, เวอร์จิล ฟาน ไดค์, แอนดรูว์ โรเบิร์ตสัน แดนกลางเป็น วาตารุ เอ็นโด, อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ เฟเดริโก้ เคียซ่า, โดมินิค โซบอสไล, ริโอ เอ็นกูโมฮา ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ฮูโก้ เอกิติเก้
คริสตัล พาเลซ
ในขณะที่ทีมเยือน ทัพปราสาทเรือนแก้ว ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ โอลิเวอร์ กราสเนอร์ จะยังไม่มีชื่อของ คาเลบ ปอร์ฮา, ชีค ดูคูเร่ และ ชาดี ริอัด ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนาม
คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 3-4-2-1 ผู้รักษาประตูเป็น วอลเตอร์ เบนิเตซ (GK) – เจย์ดี แคนโวต์, แม็กซองซ์ ลาครัวซ์, มาร์ค เกฮี – ดาเนี่ยล มูญอซ, วิลล์ ฮิวจ์ส, เจฟเฟอร์สัน เลอร์มา, บอร์นา โซซ่า – อิสไมล่า ซาร์, ไดจิ คามาดะ – เอ็ดดี้ เอ็นเคเทียห์
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ ลิเวอร์พูล VS คริสตัล พาเลซ
สถิติ 5 ครั้งหลังสุด
- 27/09/25 คริสตัล พาเลซ 2-1 ลิเวอร์พูล (พรีเมียร์ลีก)
- 10/08/25 คริสตัล พาเลซ 2-2 ลิเวอร์พูล (พาเลซชนะจุดโทษ 3-2, คอมมูนิตี้ ชิลด์)
- 25/05/25 ลิเวอร์พูล 1-1 คริสตัล พาเลซ (พรีเมียร์ลีก)
- 05/10/24 คริสตัล พาเลซ 0-1 ลิเวอร์พูล (พรีเมียร์ลีก)
- 14/04/24 ลิเวอร์พูล 0-1 คริสตัล พาเลซ (พรีเมียร์ลีก)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
ลิเวอร์พูล
- 25/10/25 แพ้ เบรนท์ฟอร์ด 2-3 (พรีเมียร์ลีก)
- 22/10/25 ชนะ แฟร้งค์เฟิร์ต 5-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 19/10/25 แพ้ แมนฯ ยูไนเต็ด 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 04/10/25 แพ้ ลิเวอร์พูล 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 30/09/25 แพ้ กาลาตาซาราย 0-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
คริสตัล พาเลซ
- 26/01/25 แพ้ อาร์เซนอล 0-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 23/01/25 แพ้ เออีเค ลาร์นาก้า 0-1 (คอนเฟอเรนซ์ ลีก)
- 18/10/25 เสมอ บอร์นมัธ 3-3 (พรีเมียร์ลีก)
- 05/10/25 แพ้ เอฟเวอร์ตัน 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 02/10/25 ชนะ ดินาโม เคียฟ 2-0 (คอนเฟอเรนซ์ ลีก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
ลิเวอร์พูล (4-2-3-1) : เฟรดดี้ วู้ดแมน (GK) – คอเนอร์ แบรดลี่ย์, โจ โกเมซ, เวอร์จิล ฟาน ไดค์, แอนดรูว์ โรเบิร์ตสัน – วาตารุ เอ็นโด, อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์ – เฟเดริโก้ เคียซ่า, โดมินิค โซบอสไล, ริโอ เอ็นกูโมฮา – ฮูโก้ เอกิติเก้
คริสตัล พาเลซ (3-4-2-1) : วอลเตอร์ เบนิเตซ (GK) – เจย์ดี แคนโวต์, แม็กซองซ์ ลาครัวซ์, มาร์ค เกฮี – ดาเนี่ยล มูญอซ, วิลล์ ฮิวจ์ส, เจฟเฟอร์สัน เลอร์มา, บอร์นา โซซ่า – อิสไมล่า ซาร์, ไดจิ คามาดะ – เอ็ดดี้ เอ็นเคเทียห์
Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล คาราบาว คัพ
ลิเวอร์พูล 1-1 คริสตัล พาเลซ
