วูล์ฟแฮมป์ตัน พบ เชลซี ดูบอลสด ฟุตบอลคาราบาว คัพ 2025/26 วันที่ 29 ต.ค. 68

29 ตุลาคม 2568 เวลา 02.45 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล คาราบาว คัพ ฤดูกาล 2025/26 รอบ 4 ที่สนาม โมลินิวซ์ สเตเดี้ยม วูล์ฟแฮมป์ตัน พบ เชลซี The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด คาราบาวคัพ วูล์ฟแฮมป์ตัน VS เชลซี ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : คาราบาว คัพ 2025/26 รอบ 4 (รอบ 16 ทีมสุดท้าย)
- แมตช์การแข่งขัน : วูล์ฟแฮมป์ตัน VS เชลซี
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันพุธที่ 29 ตุลาคม 2568 เวลา 02.45 น. (เช้ามืดวันพฤหัสบดี)
- สนาม : โมลินิวซ์ สเตเดี้ยม
- ถ่ายทอดสด : MONOMAX
วิเคราะห์บอล วูล์ฟแฮปม์ตัน – เชลซี
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
วูล์ฟแฮมป์ตัน
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพหมาป่า ของกุนซือ วิตอร์ เปไรร่า จะยังไม่มีชื่อของ แมตต์ โดเฮอร์ตี้ ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 3-4-3 ผู้รักษาประตูเป็น แซม จอห์นสตัน พร้อมกองหลัง 3 คน ซานติเอโก้ บูเอโน่, ลาดิสลาฟ เครย์ซี่, เอ็มมานูเอล อักบาดู แดนกลางเป็น แจ็คสัน ชัตชูอา, อังเดร, ชูเอา โกเมส, เดวิด โมลเลอร์ โวล์ฟ ส่วนแนวรุกฝากความหวังไว้กับ โจน อาริอาส, ฮวาง ฮี-ชาน และ ยอร์เก้น สแตรนด์ ลาร์เซ่น
เชลซี
ในขณะที่ทีมเยือน ทัพสิงโตน้ำเงินคราม ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ เอ็นโซ่ มาเรสก้า จะยังไม่มีชื่อของ โคล พาลเมอร์, เบอนัวต์ บาเดียชิล, ดาริโอ เอสซูโก และ ลีไว โคลวิลล์ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความพร้อมของ เลียม ดีแลป
คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น ฟิลิป ยอร์เกนเซ่น พร้อมกองหลัง 4 คน มาโล กุสโต้, เวสลี่ย์ โฟฟาน่า, โตซิน อดาราบิโอโย่, จอร์เรล ฮาโต้ แดนกลางเป็น อังเดรย์ ซานโตส, โรเมโอ ลาเวีย ส่วนแนวรุกฝากความหวังไว้กับ เอสเตเวา, ฟากุนโด้ บัวนาน็อตเต้, เจมี่ กิตเท่นส์ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น เลียม ดีแลป
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ วูล์ฟแฮมป์ตัน VS เชลซี
สถิติ 5 ครั้งหลังสุด
- 20/01/25 เชลซี 3-1 วูล์ฟแฮมป์ตัน (พรีเมียร์ลีก)
- 25/08/24 วูล์ฟแฮมป์ตัน 2-6 เชลซี (พรีเมียร์ลีก)
- 04/02/24 เชลซี 2-4 วูล์ฟแฮมป์ตัน (พรีเมียร์ลีก)
- 24/12/23 วูล์ฟแฮมป์ตัน 2-1 เชลซี (พรีเมียร์ลีก)
- 08/04/23 วูล์ฟแฮมป์ตัน 1-0 เชลซี (พรีเมียร์ลีก)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
วูล์ฟแฮมป์ตัน
- 26/10/25 แพ้ เบิร์นลี่ย์ 2-3 (พรีเมียร์ลีก)
- 18/10/25 แพ้ ซันเดอร์แลนด์ 0-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 05/10/25 เสมอ ไบรท์ตัน 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 27/09/25 เสมอ สเปอร์ส 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 23/09/25 ชนะ เอฟเวอร์ตัน 2-0 (คาราบาว คัพ)
เชลซี
- 25/10/25 แพ้ ซันเดอร์แลนด์ 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 22/10/25 ชนะ อาแจ็กซ์ 5-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 18/10/25 ชนะ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 3-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 04/10/25 ชนะ ลิเวอร์พูล 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 30/09/25 ชนะ เบนฟิก้า 1-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
วูล์ฟแฮมป์ตัน (3-4-3) : แซม จอห์นสตัน (GK) – ซานติเอโก้ บูเอโน่, ลาดิสลาฟ เครย์ซี่, เอ็มมานูเอล อักบาดู – แจ็คสัน ชัตชูอา, อังเดร, ชูเอา โกเมส, เดวิด โมลเลอร์ โวล์ฟ – โจน อาริอาส, ยอร์เก้น สแตรนด์ ลาร์เซ่น, ฮวาง ฮี-ชาน
เชลซี (4-2-3-1) : ฟิลิป ยอร์เกนเซ่น (GK) – มาโล กุสโต้, เวสลี่ย์ โฟฟาน่า, โตซิน อดาราบิโอโย่, จอร์เรล ฮาโต้ – อังเดรย์ ซานโตส, โรเมโอ ลาเวีย – เอสเตเวา, ฟากุนโด้ บัวนาน็อตเต้, เจมี่ กิตเท่นส์ – เลียม ดีแลป
Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล คาราบาว คัพ
วูล์ฟแฮมป์ตัน 1-2 เชลซี
ติดตาม The Thaiger บน Google News: