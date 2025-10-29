สิ้นแล้ว “สารวัตรมัน” อดีตนักมวยดัง หลังต้องการโลหิตอย่างเร่งด่วน
สิ้นแล้ว สารวัตรมัน หรือ ธีรพงษ์ ไดสตาร์ยิม อดีตนักมวยดัง หลังจากที่ทางครอบครัวขอรับบริจาคเลือดอย่างเร่งด่วน ตั้งช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
จากกรณีที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊ก ขอความช่วยเหลือระบุว่า พ.ต.ต.ธีระพงศ์ แก้วหนองเสม็ด หรือที่รู้จักกันในชื่อวงการมวยว่า ‘ธีรพงษ์ ไดสตาร์ยิม’ อดีตนักมวยดัง และ “สารวัตรมัน” ขณะนี้เจ้าตัวกำลังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจ และต้องการโลหิตอย่างเร่งด่วนนั้น
ล่าสุดผู้ใช้เฟซบุ๊กคนเดิมได้แจ้งข่าวเศร้าว่า สารวัตรมัน เสียชีวิตแล้ว โดยระบุว่า “ไปไม่กลับ หลับไม่ตื่น ขอให้พี่มันไปสู่สุคติความดีมากมาย จะอยู่ในใจน้องบ่าวคนนี้ตลอดไป 29/10/68”
สำหรับ พ.ต.ต.ธีระพงศ์ แก้วหนองเสม็ด เกิดเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2522 มีภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ถือเป็นตำนานนักมวยสากลอาชีพอีกคนของไทย
เคยครองตำแหน่ง แชมป์ IBF Pan Pacific รุ่นแบนตัมเวท ระหว่างปี พ.ศ. 2546 – 2549 มีสถิติการป้องกันแชมป์ที่ยอดเยี่ยมหลายครั้ง โดยเคยชนะน็อกคู่ชกจากฟิลิปปินส์ถึง 2 ครั้ง และชนะคะแนนอีกหลายครั้ง ในช่วงปี 2547-2548
