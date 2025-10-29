ข่าวการเมือง

ส่องคำใบ้ “นักการเมือง ช.” คือใคร “โรม” เชื่อหน่วยงานรัฐรู้ แต่เฉย

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 29 ต.ค. 2568 15:22 น.| อัปเดต: 29 ต.ค. 2568 15:22 น.
62
ภาพประกอบ

รังสิมันต์ โรม เชื่อหน่วยงานรัฐรู้อยู่แล้วว่า นักการเมือง ช. คือใคร แต่เฉย หลังถูกโยงเอี่ยวสแกมเมอร์กัมพูชา ส่งคำใบ้ว่าเป็นใคร

นายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนักการเมือง ช. ถูกพาดพิงว่าเอี่ยวสแกมเมอร์เขมร

โดยนายรังสิมันต์ กล่าวว่า กรณีของ “บิ๊กโจ๊ก” พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล อดีตรอง ผบ.ตร. พูดชื่อนักการเมือง ช. ถามว่า “บิ๊กโจ๊ก” จะมีข้อมูลคนเดียวหรือ ตำรวจจำนวนมากก็มีข้อมูล แต่ทำไมยังเงียบอยู่ ยังไม่มีการดำเนินการอะไร ทำไมต้องให้ภาระการพิสูจน์ ความเสี่ยงตกอยู่กับฝ่ายค้าน ทำราวกับว่าเครื่องมือของฝ่ายค้านมีมากกว่าฝ่ายบริหาร

ถ้านายกรัฐมนตรีไม่ได้หูหนวกตาบอด ก็คิดว่าท่านเอง ควรเอาสิ่งที่ฝ่ายค้านพยายามนำเสนอ เอาสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอดีตหรือปัจจุบันนำเสนอไปแก้ปัญหา ผมว่าเป็นประโยชน์ที่สุด

ส่วนผมยินดีให้ความร่วมมือนายกฯ ถ้านายกฯ จะเชิญผมไปพูด หรือให้ข้อมูล ในคณะกรรมการที่ท่านตั้งผมยินดีอยู่แล้ว เช่นเดียวกันเมื่อกมธ. ความมั่นคงฯ ขอความร่วมมือกับท่านบ้างให้ท่านมาให้ข้อมูลกับเรา เพื่อให้เรามีการสอบข้อเท็จจริง เราก็คาดหวังความร่วมมือเช่นเดียวกัน ผมพูดตรงนี้ผมยินดีไป และหวังว่าท่านจะยินดีมาที่ กมธ. ความมั่นคงฯ เช่นเดียวกัน เพราะผมไม่ได้เชิญแค่ท่านธรรมนัส แต่ผมเชิญนายกรัฐมนตรีด้วย ในฐานะที่เป็นประธานกรรมการที่ตั้งขึ้นใหม่ ที่นำไปสู่การปราบสแกมเมอร์“ นายรังสิมันต์ กล่าว

นายรังสิมันต์ กล่าวว่า ไม่จำเป็นต้องเชิญนักการเมือง ช. จริงๆตนคิดว่าจับเลยก็ได้ เชื่อว่าหน่วยงานรัฐมีข้อมูลอยู่แล้ว เยอะด้วย แต่ที่ไม่เข้าใจคือทำไมไม่มีการดำเนินการในการเอาผิด ตอนนี้หลายตัวละครสามารถดำเนินการได้ทันที ที่ตนแปลกใจคือ มีผลประโยชน์ได้เสียอะไรกัน ทำไมถึงไม่ยอมดำเนินการ

มีบุคคลที่ใหญ่จริงๆอยู่ ใหญ่มาก ซึ่งในคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดนี้หลายคนก็รู้กันอยู่แล้ว ว่ามีนักการเมืองคนไหนบ้าง เท่าที่ตนนั่งนับตอนนี้เกิน 7 คนแล้ว บางคนไม่เป็นนักการเมืองก็เข้ามาเป็นนักการเมืองแล้ว ดังนั้น ความเกี่ยวพันกับสแกมเมอร์แล้วเกี่ยวพันกับผู้มีอำนาจ ที่อยู่ภายในประเทศมีอยู่จริงๆ และเป็นหนึ่งในต้นตอของปัญหา กำลังกลายเป็นศูนย์กลางการฟอกเงินระดับโลก และตนยังเป็นห่วงเรื่องทุนเทายึดประเทศ

ทั้งนี้อ้างอิงจาก นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม ระบุว่า นักการเมือง ช.ช้าง คนนี้ อยู่ใน 7 รายชื่อนักการเมืองที่เปิดเผยกันก่อนหน้านี้ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์และแก๊งสแกมเมอร์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น สส.ในภาคใต้ สังกัดพรรคการเมืองใหญ่ฝ่ายรัฐบาล มีชื่อเสียง

