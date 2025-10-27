แพทองธาร แต่งดำเยี่ยมทักษิณ เจอลุงผู้พิการปรี่ทวงเยียวยาร่วมแสน ปมประชันหน้ายิ่งเศร้า
แพทองธารพร้อมสามี สวมชุดดำเข้าเยี่ยมบิดา นายทักษิณ ชินวัตร เผยพ่อเสียใจไม่ได้กราบพระบรมศพ ก่อนเจอลุงผู้พิการโผล่ประชันหน้า หาทวงเงินเยียวยาแสนกว่าบาท
วันนี้ (27 ต.ค.68) เมื่อเวลา 10.40 น. น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หรืออิ๊งค์ และนายปิฎก สุขสวัสดิ์ สามี เป็นตัวแทนครอบครัวเข้าเยี่ยมนายทักษิณ ชินวัตร อีตนายกรัฐมนตรีที่เรือนจำกลางคลองเปรม เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. โดยบรรยากาศหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมและส่วนของศูนย์บริการเยี่ยมญาติซึ่งวันนี้ถือเป็นครั้งที่ 11 สำหรับการเยี่ยมญาตินายทักษิณที่ถูกคุมขังตามคำสั่งบังคับโทษ นับแต่วันที่ 9 ก.ย.ที่ผ่านมา มากกว่า 1 เดือน
โดยมีรายงานว่า น.ส.แพทองธารพร้อมสามี นายปิฎก สุขสวัสดิ์ เดินทางมาถึงเรือนจำกลางคลองเปรมด้วยรถตู้ส่วนบุคคลยี่ห้อเล็กซัส (Lexus) สีดำ ป้ายทะเบียน 9 กษ 195 กรุงเทพมหานคร
เมื่อลงจากรถ น.ส.แพทองธาร แต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีดำเนื่องด้วยอยู่ในช่วงไว้ทุกข์ต่อการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ส่วนนายปิฎก สามีสวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีดำ กางเกงสแล็คสีเทาเข้ม จากนั้นทั้งคู่ได้เดินตรงไปยังกลุ่มคนเสื้อแดงที่สวมใส่เสื้อผ้าสีดำพร้อมบอกกับทั้งคู่ว่า พวกตนเดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่ มาเพื่อให้กำลังใจ ซึ่ง น.ส.แพทองธาร และนายปิฎกได้ยกมือไหว้สวัสดีกลุ่มมวลชนพร้อมร่วมถ่ายภาพ มีสีหน้ายิ้มแย้ม
อย่างไรก็ดีต่อมากลับเกิดเหตุการณ์ชุลมุนขึ้น โดยเป็นจังหวะก่อนที่ทั้งคู่จะเตรียมตัวเดินเข้าไปในเรือนจำฯ ปรากฏมีชายสูงวัย ซึ่งพกบัตรประจำตัวผู้พิการที่ได้รับอุบัติเหตุจากการร่วมชุมนุมถูกยิงบริเวณแขน ตัดสินใจเดินปรี่เข้าไปหา น.ส.แพทองธาร เพื่อเรียกร้องให้ช่วยติดตามกรณีรับเงินช่วยเหลือเยียวยาหลัก 100,000 บาท หลังเคยไปยื่นหนังสือร้องทุกข์สมัยดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม แต่มีเพียงการรับเรื่องไว้ของเจ้าหน้าที่กระทรวงฯ ไม่มีความคืบหน้า
ด้าน น.ส.แพทองธารแม้ตอนแรกจะตกใจออกมาให้เห็น แต่เจ้าตัวได้ยืนรับฟังเรื่องร้องเรียนดังกล่าว ก่อนมอบหมายให้ทีมงานรับเรื่องโดยไม่ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนแต่อย่างใด.
อ่านข่าวที่น่าสนใจประจำวันที่ 27 มีนาคม 2568
- นายกฯ ขอบคุณร้านค้า ไม่ฉวยโอกาส โก่งราคาชุดดำ พร้อมสั่งคุมเข้ม หากเจอโดนโทษหนัก
- ระดมค้นหา 3 วัน กลางกระแสน้ำเชี่ยว สุดท้ายเศร้า! เปิดคลิปนาทีพบร่าง 2 ฝีพายแข่งเรือท่าตูม
- กัน จอมพลัง ควักเงินส่วนตัวคืนแล้ว บอสณวัฒน์ ลั่นต้องการเงินจากมูลนิธิเท่านั้น
ติดตาม The Thaiger บน Google News: